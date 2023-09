Proiectul „kimæraˮ, prezent la Ars Electronica Festival din Linz cu sprijinul ICR Viena

Festivalul este unul dintre cele mai relevante evenimente dedicate artelor contemporane aflate la intersecția cu noile tehnologii și știință.

Ediţia din acest an a festivalului Ars Electronica se desfăşoară în perioada 6-10 septembrie 2023, la Linz, având ca motto „Who owns the truth?”. Programul festivalului cuprinde expoziţii, conferinţe, spectacole, concerte, ateliere şi prezentări ce vor avea loc pe parcusul a cinci zile în Ars Electronica Centre, Centrul de Artă Contemporană OK, Universitatea de Artă Linz, Muzeul de Artă Lentos, Brucknerhaus, cinematograful Central şi Postcity (utilizat ca spațiu central al festivalului încă din 2015).

Proiectul „kimæra”, compus din nouă lucrări realizate de 12 artiști pe parcursul a doi ani, își propune să devină un corp hibrid, o meta-instalație digitală interactivă în care fiecare lucrare/modul va fi funcțional ca parte și ca întreg. Instalația combină mediile vechi cu media digitală (nouă), spațiul public al orașului cu IoT (internetul lucrurilor), realitatea augmentată, imprimarea 3D, sunet și imagine generate de AI, aplicații mobile, NFT etc. coordonate de un computer central, fiecare dintre cele nouă module având o intrare și o ieșire care permit lucrărilor să interacționeze între ele.

„kimæra” este expusă în spațiul Muzeului de Artă Arad, iar unitatea centrală care conectează cele nouă module va fi instalată în expoziția din cadrul Ars Electronica. Pe durata Festivalului, publicul din Linz va interacționa în timp real cu instalația din Arad.

kinema ikon – atelier multimedia a fost fondat de George Sabău în 1970 (Arad, RO). Din 1970 până în 1989, au fost produse 62 de filme experimentale și 62 de documentare; între 1994 și 2004, grupul a fost unul dintre principalii promotori ai artei digitale în România. În 2003, „kinema ikon” a reprezentat România la Bienala de la Veneția, iar din 2005 a revenit la producția de lucrări hibride. Grupul, coordonat în prezent de Călin Man, are un spațiu dedicat la Muzeul de Artă din Arad.

Modulele „kimæra” sunt create de: Alex Halka / gH / reVoltaire / Bogdanator / Floriama Cândea / Marina Oprea / Ioana Marșic / Thea Lazar / Adrian Ganea / Flaviu Rogojan / Suzana Dan / Dragoș Dogioiu.

Aplicația AR: DARV.org, Florian Weinrich / programare: Mihai Sava / aplicația green screen: Ilie Ciotir / curator: Călin Man