Retro Party la Eforie Colorat. Sorin Lupașcu deschide vara în cel mai mare cinema în aer liber de la Marea Neagră

Valuri, soare și vederi de la mare, din veri în care visurile călătoreau cu BTT, iar aventura începea cu Radio Vacanța! Sorin Lupașcu pornea cândva din Costinești cu un rucsac în spate, în care înghesuia, de-a valma, amintiri de la Ring și din Disco CH, benzi de magnetofon, cabluri, microfoane și emoțiile miilor de tineri care ascultau cândva muzică bună doar la discotecă. După un drum de film, presărat cu premiere, vernisaje și, mai ales, cu întâlniri RetroParty, Sorin Lupașcu ajunge la început de iulie la Eforie Sud, pentru deschiderea unui nou sezon în Hub-ul Internațional de Artă Contemporană Eforie Colorat. Un DJ iconic evocă la Cinemascop simboluri din istoria emoțională recentă, cu role BASF pe pupitrul cu magnetofon Rostov, cu globuri disco și glam ‘80 cu Stela Enache, Savoy, C. C. Catch sau Modern Talking.

„Ce poți să-ți dorești mai mult, atunci când dansezi, decât să auzi, în pauze, valurile mării? Începeam cândva vara cu tineri care abia așteptaseră să termine școala ca să se distreze, să-și facă noi prieteni, să învețe pași de dans, să evadeze din liniștea sinistră care ne apăsa atunci pe toți. Au trecut anii, dar bucuria a rămas aceeași. Încep încă un sezon pe litoral, de această dată într-o conjunctură pe care nici nu o visam înainte de 1990 - proiecții cinematografice, sute de tineri bine informați în domeniul muzical și amatori de cinema, echipe de organizare pe care nici nu bănuiam că le-am putea cunoaște vreodată... ”

Sorin Lupașcu

Prezentator discotecă

Accesul la evenimentele incluse în programul acestei ediții este liber.

29 iunie - EFORIE COLORAT & ACUARELA - BUCHAREST BLAST

Warm-up. Eforie Colorat vă așteaptă sâmbătă, 29 iunie, între orele 12.00-22.00, la Acuarela Bistro din București, unde a fost programată o serie de evenimente în avanpremiera lansării de la mare: Adina Albina coordonează ateliere dedicate ilustrației pentru copii, vor fi cursuri de scriere creativă asigurate de Greenpeace România, proiecții Short Film Breaks și o degustare de vin (Caii de la Letea).

1 iulie - Eforie Sud. Regizori pe val și Artă la Mal

Susținut de institute culturale europene, naționale și locale, misiuni diplomatice și festivaluri de film internaționale, Eforie Colorat este un spațiu alternativ de întâlnire la Marea Neagră și, totodată, primul centru dedicat artelor contemporane de pe litoralul românesc. Reunind genuri diferite și viziuni multidisciplinare, cel de-al patrulea sezon aduce artiști ai noului val în laboratorul creativ din Eforie Sud, un spațiu deschis tuturor formelor de cultură și celor mai diverse experimente în arta contemporană. Începând din 1 iulie, Cinemascopul din Eforie Sud se redeschide, pentru vara filmelor bune, pentru concerte, vernisaje de artă contemporană, ateliere sau sesiuni performative.

„Deschidem cu un Retro Party inspirat din filme, cu globuri de discotecă, cu hituri ale anilor ’80 și cu alte simboluri ale istoriei emoţionale recente. Sunt, cu toate, borne ale evoluţiei societăţii româneşti în ultimele decenii, un moment din seria recapitulărilor necesare pentru a înțelege o nouă etapă de dezvoltare. Într-un deceniu care valorizează identitatea colectivă și comunitățile. Cinemascopul de la Eforie se deschide pentru 50 de seri de film, în care am programat cele mai diverse producții, blockbustere, scurtmetraje, animații, filme românești sau filme vechi iconice. Suntem un hub de artă contemporană, așa că avem și anul acesta, în rezidență la Eforie, cei mai interesanți artiști ai momentului.

Avem proiecte green-culture și de reciclare creativă - o încercare de a vorbi despre simplitate și natură într-o eră în care tehnologia schimbă totul, de la rolul și sensul actului artistic, la materia sensibilă cu care acesta operează. Avem idei și le oferim și un cadru teoretic de dezvoltare, în dezbateri, colocvii și intervenții performative, o serie de întâlniri gândite pentru a pune în discuție diverse teme contemporane, de la stoparea agresiunii asupra naturii, în contextul mai larg al practicilor consumeriste sau al schimbărilor geopolitice, până la efectele pe care toate acestea le vor avea, pe termen lung, asupra conceptelor de ecologie și responsabilitate față de mediu. Ne inspiră curentele europene, cum ar fi New European Bauhaus - un nou model de dezvoltare bazat pe frumos, util și sustenabil și, totodată, o nouă încercare de a demonstra că arta este limbajul comun prin care se poate realiza schimbarea. Promovăm aceste principii și le replicăm în tot ceea ce facem. Deschidem spații alternative, în care comunitățile creative își întâlnesc publicul și folosesc arta și dialogul ca modalități de chestionare a societății. Construim, an după an, un ecosistem cultural dedicat călătorilor, dar mai ales comunității locale, cu speranța că Eforie Colorat ar putea deveni, în timp, un eveniment emblematic pentru Eforie Sud și, de ce nu, unul dintre vectorii credibili de dezvoltare regională”, spun fondatorii Eforie Colorat, Alexandra Dumitrescu și Emil Cristian Ghiță.

Cinci vernisaje de artă contemporană deschid hub-ul creativ Eforie Colorat

EFORIE SUD

1 IULIE

ORA 19.00, Vernisaje

ORA 21.00, RETRO PARTY

Grădina Cinemascop din Eforie Sud se deschide luni, 1 iulie, de la ora 19.00, cu cinci vernisaje:

Galeria E T A J on Wheels a fost transformată de Mimi Pleșoianu într-o lucrare imersivă, ilustrând atmosfera idealizată a unui litoral oniric: o lume a culorilor saturate și a valurilor înspumate, luminate de răsăritul soarelui. E un portal atemporal jucăuș, prin care fiecare dintre noi poate trece spre un moment din timp cu amintiri dragi, în care totul este dulce, strălucitor și nostalgic.

Instalația semnată de Emil Cristian Ghiță vorbește despre ecologie, folosind reciclarea ca metodă și ambalajul de sticlă ca material de lucru pentru expresia artistică. Sticla, un obiect banal și cu o existență efemeră, evocă o stare de grație într-un echilibru fragil, prea ușor de distrus. Privitorul ar putea deveni el însuși creator de sens, pornind de la premisa că fiecare obiect care se folosește mai mult de o singură dată devine puțin mai mult decât un consumabil efemer.

Adrian Preda, alături de Alina Marinescu, Andrei Turenici, Irina Maria Iliescu și Meri The Zu, lansează seria eco-performance „Artă (și ecologie) la Mal(ul Mării)”. Lucrările dau imagine unor scenarii triste, dar foarte probabile. Artiștii caută urmele civilizației moderne în valuri tulburi sau însoțesc până departe drumul speciilor pentru totdeauna alungate de vecinătatea cu oamenii.

Lansarea suitei desenelor semnate de Adrian Preda e însoțită de un moment de poezie. Invitatul special este Florin Dumitrescu, un autor care vorbește despre natură fără tonalități de manifest, fidel doar unui splendid spectacol al limbajului și versificației. Replică dată receptării clișeizate a uneia dintre marile teme ale poeziei din toate timpurile și, totodată, îndemn la regândirea principiilor de coexistență a noastră cu nonumanul, volumul său, Sentimentul naturii este, întâi și-ntâi, o carte în care esteticul asimilează elegant ideologicul, lăsând poezia să emane frumusețe. Volumul de poezie Sentimentul Naturii, semnat de Florin Dumitrescu, este publicat de Casa de Editura Max Blacher, în parteneriat cu H'art Gallery.

La 1MP Gallery va fi vernisată lucrarea „Landscape” - în egală măsură iconică și narativă, a Alexandrei Dumitrescu. Iconică - pentru că ilustrează Natura, în sensul romantic al termenului. Narativă - pentru că spune o poveste, ca într-un film francez, alb-negru, din anii ‘60. Nu știm cum începe momentul și nici cum se termină. Nici care sunt eroii și care răufăcătorii.

Petrecerea animată de DJ Sorin Lupașcu începe de la ora 21:00.

„Zonele de coastă sunt, poate, cele mai vulnerabile în fața valului consumerist”

„Am fost încântați să auzim, în ultimii ani, că însuși conceptul de frumusețe este susținut și promovat de instituțiile europene! Cele trei principii ale curentului New European Bauhaus - sustenabilitate, incluziune și estetică - sunt, de fapt, direcții pentru a ne (re)imagina viitorul, un drum colectiv, pe care suntem invitați să îl conturăm împreună. Zonele urbane și rurale europene și-au definit identitatea de-a lungul secolelor de istorie comună, reflectată deopotrivă în clădiri, peisaje și povești. „Spiritul locului” modelează felul în care orașele și regiunile își asumă misiuni legate de calitatea vieții comunităților lor. În acest sistem mai larg, zonele de coastă sunt, poate, cele mai vulnerabile în fața multor tipuri de amenințări, dar mai ales în fața valului consumerist. Presiunea ideii de randament în alternanța sezon/extrasezon și conceptul ademenitor al vacanțelor fără griji au încurajat și au justificat, vreme de ani, exploatarea turistică iresponsabilă.

Pe litoralul românesc există stațiuni de vacanță, dar și orășele locuite, iar acestea din urmă au înfruntat decenii de depersonalizare în căutarea unei formule vandabile. Probabil că a venit vremea să mizăm pe identitățile lor reale în procesul de dezvoltare. Să ne amintim, de pildă, că Eforie Sud, în trecut denumită Carmen Sylva, era prima stațiune de pe litoralul românesc, centru al elitelor bucureștene și europene, construit cu o preocupare deosebită pentru estetică și tocmai de aceea una dintre cele mai vizitate stațiuni de pe continent. Să fi uitat, oare, acest trecut? Eforie Colorat tocmai despre asta vorbește, despre identități, despre bune practici în exploatarea turistică, despre noi viziuni cu privire la mediu și despre rolul culturii în dezvoltarea comunităților. Aduce arta contemporană în comunitatea locală și promovează reciclarea creativă, creșterea sustenabilă, respectul pentru mediu și diversitatea culturală, valori în care credem și pe care le cultivăm prioritar. Alături de alte entități locale, suntem mândri să imaginăm acum programe pentru reducerea decalajului de acces la cultură specific comunităților din orașele mici și pentru antrenarea oamenilor în demersuri educaționale care sporesc coeziunea grupurilor și sentimentul de bunăstare colectivă”, spun fondatorii Eforie Colorat, Alexandra Dumitrescu și Emil Cristian Ghiță.

Grădina Cinemascop 2024, Ediția IV

În programul verii:

Scurtmetraje premiate din portofoliul Short Film Breaks se numără printre cele 50 de proiecții de film programate anul acesta la Eforie Colorat.

„Biografia cuplurilor de artiști”, un proiect dezvoltat de dr. Ioana Marinescu, prilejuiește proiecții de film sau discuții despre oglindirea partenerilor de viață în situații extreme și despre felul în care unul își asumă, la nivel emoțional, munca și arta celuilalt. (19-21 iulie 2024)

Galeria 1MP Gallery adaugă în oferta verii expoziții de artă și fotografie contemporană, alături de o suită de ateliere de creație. Galeria va găzdui pe toată durata verii expoziții de artă, de fotografie sau instalații de artă contemporană, printre care și cele ale artiștilor Adrian Preda, Alexandra Dumitrescu, Emil Cristian Ghiță și Matei Emanuel, curatoriate de Ioana Marinescu și Robert Băjenaru.

Institutul Francez aduce la Eforie Sud o eco-expoziție adaptată din cartea de bandă desenată O lume fără sfârșit, ilustrând lungul dialog dintre cei doi autori - Jean-Marc Jancovici și Christophe Blain. Este o poveste despre modurile în care a fost utilizată energia de-a lungul istoriei, urmărind ascensiunea energiilor fosile și, mai apoi, impactul acestor practici asupra mediului, în special asupra climei. Lucrările abordează și soluțiile posibile: energie nepoluantă, alimentație, transport, urbanism. Încă de la publicarea sa în 2021, banda desenată O lume fără sfârșit a cunoscut un succes imens. Este cea mai vândută carte din Franța în 2022, cu peste 800.000 de exemplare, și a fost tradusă în mai multe limbi. Institutul Francez a dorit să adapteze această bandă desenată, pentru a contribui la sensibilizarea publicului cu privire la miza tranziției ecologice. Demersul a fost sprijinit de rețeaua Institutelor Franceze, al Alianțelor Franceze și de toți partenerii acestor organizații.

Art Machine - Mihai Zgondoiu. Proiectul Art Machine încurajează consumul sănătos de artă, oferind expunere și susținere financiară artiștilor implicați în proces. Din iulie 2020, a pus la dispoziția publicului 47 de serii de lucrări originale. Cele 42 de desene prezente în Art Machine fac parte din proiectul "#RIEN" al lui Mihai Zgondoiu. Cifra 42 corespunde cu anii artistului, împliniți în luna februarie 2024. Desenele au fost create special pentru proiectul Art Machine #48.

„Artă (și ecologie) la Mal(ul Mării)” reunește povești despre oameni și natură, semnate de cinci dintre cei mai interesanți artiști vizuali ai momentului: Irina Maria Iliescu, Alina Marinescu, Adrian Preda, Andrei Turenici și Meri The Zu. Expoziția este curatoriată de Ioana Marinescu.

HotSpot Greenpeace. ⁠În parteneriat cu Eforie Colorat, comunitatea Greenpeace România deschide, în interiorul grădinii Cinemascop, un spațiu alternativ de relaxare, organizare comunitară și informare. Începând cu această vară, Greenpeace propune proiecții de film pe teme de mediu, ateliere creative pentru copii și adulți sau activități de solidarizare și conștientizare pentru protejarea biodiversității Mării Negre.

Festival în festival! În perioada 1 august - 11 august, Festivalul Cinemascop dedică fiecare zi promovării culturii unui stat din Europa. Vom crea noi legături între oameni, prin intermediul filmului, atelierelor creative, atelierelor de gătit, concertelor, sporturilor și activităților de agrement. Întâlnirile vor avea loc atât în grădina de vară, cât și pe plajă.

Artiștii Meri The Zu și Reinier Landwehr vor realiza o pictură murală de mari dimensiuni, cu suprafața de 100 mp, pe spatele ecranului de proiecție al grădinii de vară, un spațiu cu puternică vizibilitate în oraș. Lucrarea completează colecția semnată, în rezidențele din anii trecuți, de artiști precum Mircea Modreanu, coordonator al proiectului E T A J artist - run space, Lucian Sandu Milea, co-fondator al proiectului Carol 53, alături de Ana Cristina Toma - cunoscută pentru explorarea intersecționalității între experiment decorativ, modă, ilustrație, intervenții muraliste în spațiul public și privat - sau de artistul francez Antoine Martinet, alias MioSHe, consacrat în lucrări monumentale care chestionează relațiile dintre om, spațiul urban și natură. Seria intervențiilor și muralelor de la Eforie Sud a fost startată de artiști ca Barbora Idesová (Cehia), Andreea Toma (ATOMA) și Robert Obert.

Eforie Colorat. Eforie Colorat este un hub cultural deschis în anul 2021 la Eforie Sud, cu sprijinul Kaufland România, în beneficiul turiștilor și al membrilor comunității locale, pentru comunitățile artistice și pentru grupurile de dialog civic la nivel național - care au la dispoziție, anual, o serie de rezidențe creative la Marea Neagră. Inițiat de Forumul Artelor Vizuale, în parteneriat cu Centrul Ceh și primăria Orașului Eforie, programul Eforie Colorat își propune promovarea unui set de bune practici pentru dezvoltarea în zone cu acces limitat la cultură, ridicarea nivelului de educare și conștientizare în probleme de mediu și revitalizarea spațiilor de întâlnire comunitară de la malul Mării Negre. Eforie Colorat dorește să fie un spațiu alternativ de inspirație pentru comunitatea artistică, pentru decidenții din administrațiile locale și centrale, și punct de întâlnire pentru specialiști și grupuri civice, într-un efort comun de a identifica soluții actuale de regenerare urbană, ecologie creativă, exploatarea etică și coerentă a potențialului turistic, economie circulară, spirit civic, dezvoltare sustenabilă și oportunități de creștere prin cultură în zone marginalizate.

Echipa:

Fondatori: Alexandra Dumitrescu și Emil Cristian Ghiță | Grafică: Andrei Turenici | Curator: Ioana Marinescu | Foto-Video: Alexandra Dumitrescu și Ruxandra Lipan | Comunicare: Evantia Barca | Social Media: Alexandra Ghiță | Financiar: Alina Chiciudean | Logistică: Ionuț Cosmin Idu | Proiecție: Theodor Sârbu | Coordonator Voluntari: Andreea Solba

