„Ole, ole, Șumudică nu mai e!”

De când a preluat Rapidul, Dan Șucu a încercat să schimbe întregul sistem din club. Să-l facă de tip occidental, modern, cu ierarhii clare, ca într-o corporație, cu proiecte în excel și powerpoint, cu slide-show-uri expuse pe ecrane uriașe. A adus antrenori cu viziuni și experiență în străinătate. A băgat bani, mulți bani, în transferuri, are, practic, cel mai bun lot din Liga 1, valoric chiar și peste cel al FCSB, diferența este că la echipa lui Gigi Becali există un nucleu de jucători care sunt de mult timp împreună și nimeni nu mișcă în front. La FCSB nici antrenorii, nici jucătorii și nici suporterii nu au vreun cuvânt de spus. La Rapid lucrurile stau fix pe dos, în ciuda eforturilor lui Șucu de a pune ordine în club. În plus, pentru Șucu surprizele au venit pe bandă rulantă. A aflat că are de achitat datorii ale fostului club, a mai aflat că există o cârdășie între suporteri și unii șefi ai clubului prin care se căpușa financiar clubul, că în această cârdășie, tot pe la spatele lui Șucu, se introduceau petarde și fumigene, care erau depozitate în stadion fără cunoștința patronului, că această „cârdășie” îndărătnicea cam toate planurile lui Șucu. Tot la „sugestia” acestei „cârdășii” a fost numit și Marius Șumudică, un personaj pe care Șucu nu l-ar fi vrut în ruptul capului în Giulești. A cedat și, cu siguranță, regretă acum. Încă un sezon ratat, niciun trofeu și, mai mult ca sigur, fără participare în cupele europene.

Singurii care au câștigat sunt suporterii din facțiunea „anticârdășie”, cei care s-au opus de la început numirii lui Șumudică. „Am avut dreptate. Șumudică nu este antrenor de Rapid. Este prea teatral, nu știi când să-l crezi. Ba zice că este rapidist, ba zice că rapidistul din el a murit, ba zice că ar veni pe jos și ar antrena și gratis la Rapid, ba spune că nu antrenează o echipă din Liga 2 pentru că el are un alt nivel”, jubilează aceștia. Totuși nu este primul antrenor cu pedigree vișiniu care pleacă pe ușa din dos din Giulești. Daniel Pancu a pățit la fel, chiar dacă a fost începutul reînființării Rapidului, în Liga 4. Și pentru Pancu pentru moment s-au închis porțile în Giulești. Deci care ar fi varianta acceptată?

Doar Mircea Lucescu

„Numai Mircea Lucescu ar putea pune cu adevărat ordine în club. Gândiți-vă că a reușit să-l convingă pe calicul de Copos să investească în baza Pro Rapid, s-o facă lux. După ce a plecat nea Mircea s-a ales praful de tot. Și de bază, și de Rapid. Șucu poate să-l aducă și pe Mourinho, singura speranță rămâne tot Mircea Lucescu”, e părerea unanimă a suporterilor. Problema este că Mircea Lucescu este la naționala României, are obiectiv calificarea la Mondiale și după încheierea acestei campanii, la vârsta lui, este foarte puțin probabil să mai antreneze în Giulești.

Deci ce variante poate avea Șucu de înlocuitor pentru Șumudică? O parte a suporterilor l-ar vrea pe Marius Măldărășanu, însă acesta este încă „necopt” pentru Rapid, iar alte variante din Liga 1 nu există. Probabil că Șucu va aduce un antrenor străin și să reia proiectul întrerupt la numirea lui Șumi. Acum, de când a cumpărat echipa italiană Genoa, are și un termen de comparație. Cu siguranță va aduce un antrenor cu nume și va încerca iar să schimbe paradigma tradițională din Giulești. Lui Șucu îi trebuie un titlu, o cupă, o calificare în marea grupă a cupelor europene. Are nevoie de un succes major ca să obțină susținerea întregii suflări rapidiste. Deocamdată sunt mulți suporteri care au dubii vizavi de el. Șucu este văzut în continuare de fani tot ca un corporatist fără mari sentimente vișinii. De asemenea, îl acuză că de când a cumpărat clubul din Genoa, are atenție mai mare pentru italieni. „Ne așteptam să aducă niște jucători buni de acolo, nu pe Franz Stolz, care ne-a mâncat meciul cu FCSB, nu pe Ankeye, care făcea tușa de doi ani la Genoa. Poate la vară va aduce jucători de valoare de acolo, nu ciurucuri”, spun fanii.

Șumi și-a pregătit din timp alibiuri

Declarațiile din ultimul timp ale lui Șumudică arată că mereu a găsit justificări pentru viitoarele eșecuri. A construit mereu alibiuri și „el n-a fost niciodată de vină”. „N-am făcut eu lotul”, „Am luat echipa din subsolul clasamentului și am dus-o în play-off”, „În ultima vreme patronul pare mai interesat de Genoa decât de Rapid”, au fost declarațiile lui din ultima vreme. A uitat însă că exact acum un an, când încă era Bergodi, același Șumudică spunea: „Cu acest lot, dacă eram eu antrenor la Rapid, eram deja campioni”. Ei bine, cu același lot, Șumi s-a calificat cu noroc în play-off, iar jocul echipei nu a impresionat în niciun meci.

Ori Măldărășanu, ori un antrenor italian din curtea lui Genoa

Odată cu eliminarea din Cupa României, singurul obiectiv rămas pentru Rapid este să depășească pe U Cluj în clasament, să prindă locul 4 în play-off și să joace barajul pentru Conference League cu câștigătoarea play-out-ului. Însă nu este de ajuns. Mai este nevoie ca CFR sau Hermannstadt să câștige Cupa (semifinala CFR-Farul s-a disputat aseară după închiderea ediției). Cine se va ocupa de echipă în ultimele 5 etape? Se vorbește prin club de un interimar al lui Săpunaru până la vară, însă avem experiența sezonului trecut cu interimatul lui Lobonț: un dezastru. Se vorbește și de venirea lui Măldărășanu încă de acum, însă va lăsa el Sibiul înaintea finalei Cupei României? În plus, acesta este încă sub contract. O altă variantă ar fi aducerea pentru finalul de sezon unui antrenor italian din curtea lui Genoa, iar din vară fie Măldărășanu, fie un antrenor străin, probabil tot de la Genoa.