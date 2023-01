O retrospectivă a anului 2022 la Teatrelli

În anul 2022, două dintre producțiile concepute pe formatul work in progess au intrat cu succes în repertoriul creart/Teatrelli – „Băiatul văduvă” (regia: Eugen Jebeleanu, după „Tom à la ferme” de Michel Marc Bouchard) și „Dual, un performance despre prietenie” (concept: Leta Popescu, Bogdan Spătaru și Florin Fieroiu).

Proiectul câștigător al open call-ului lansat de creart/Teatrelli în 2021 și dedicat regizorilor s-a concretizat într-un spectacol inovator care integrează sunetul binaural într-o producție de teatru – „Fade In / Fade Out” (regia: Bogdan Mustață, concept dramaturgic: Elena Vlădăreanu).

Am provocat, totodată, publicul la un alt gen de receptare a actului artistic prin două performance-uri 1:1 (un actor și un spectator): „The Others / Ceilalți” (concept: Ioana Păun), în co-producție cu Goethe-Institut București și Forumul Cultural Austriac, și ”Tranzacții” (regia: Krisztián Kiliti, dramaturgia: Ioana Hogman), producție work in progress desfășurată în contextul proiectului „New Stages Southeast” și în parteneriat cu Festivalul Internațional dedicat Tinerilor Regizori – Theatre Networking Talents (TNT).

Spectacolul „Să vorbesc cu tine”, semnat de Antoaneta Cojocaru, a avut premiera într-o etapă finală de montare, aducând conceptul de comics în mișcare pe o scenă de teatru.

Nu în ultimul rând, instalația performativă „Lasă-i să moară proști” (concept: Catinca Drăgănescu) s-a concretizat anul acesta, într-o primă etapă de lucru, în activitatea de cercetare, documentare, scriere a textului dramatic și o lectura performativă – dezbatere, fiind prima montare finală programată pentru anul 2023, precedată de un workshop cu echipa artistică a spectacolului și un artist talk cu public susținut de una dintre fondatoarele colectivului multipremiat She She Pop din Berlin.

2022 a fost, totodată, un an în care ne-am bucurat, cu recunoștință, de includerea în unele dintre cele mai importante evenimente teatrale din România: nominalizarea actriței Ana Bianca Popescu la Premiile UNITER, categoria „Cea mai bună actriță în rol principal”, pentru rolul din spectacolul „Maria de Buenos Aires” (regia: Răzvan Mazilu); participarea cu spectacolul „Dușmănie v.2.0”, text și regie: Gabriel Sandu, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS) și al festivalului de film documentar „One World Romania”, precum și selecția în cadrul Fest-FDR de la Timișoara; selectarea spectacolului-aplicație „The Walks”, un experiment ce poartă semnătura celebrului colectiv Rimini Protokoll din Berlin, în co-producție cu creart/Teatrelli și în parteneriat cu Goethe-Institut București, în cadrul ediției a 32-a a Festivalului Internațional de Teatru – FNT, la secțiunea Instalații performative, creații online și VR; participarea cu spectacolul „Băiatul văduvă” (regia: Eugen Jebeleanu) la Teatrul German de Stat din Timișoara, în cadrul Lunii Istoriei LGTBQIA+, proiect organizat de Identity.Education, făcând parte din Programul Cultural „Timișoara 2023 – Capitală Europeană a Culturii”.

Pentru prima oară am itinerat anul acesta o ediție a seriei de dezbateri „Anotimpurile dialogului despre teatru cu Octavian Saiu”, întâlnirea despre vechile dileme și noile provocări ale unui director de teatru desfășurându-se în parteneriat și în cadrul Festivalului Internațional Shakespeare de la Craiova. În cadrul aceleiași serii de dialoguri, susținute și moderate de Octavian Saiu, am discutat în 2022 - live și online - despre performance cu regizorii Carmen Lidia Vidu, Radu Nica și Thaddeus Phillips, despre arta de a fi spectator cu E.S. David Saranga, Tudor Giurgiu, Gilda Lazăr și Andreea Sandu, iar despre teatrul-laborator și laboratorul teatral cu Magda Romanska (editor-șef al bine-cunoscutei publicații The Theatre Times și cercetător principal al metaLab, Harvard University), Jarosław Fret (director al legendarului Institut Grotowski și al Teatr Zar) și Christine Schmalor (director de programe al World Theatre Training Insitutue AKT-ZENT, Centrul de Cercetare al ITI - UNESCO).

