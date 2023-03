Retrospectiva lunii februarie 2023 la UNATC

În contextul schimbărilor din ultimii anii, UNATC consideră vitală inițierea unui dialog public și permanent cu sectorul artistic de stat și independent. Această primă întâlnire a avut ca tematică procesul de învățământ din domeniul Teatru și Artele Spectacolului.

La eveniment au participat directori ai teatrelor din București, într-un dialog deschis cu Rectorul UNATC, Directorii departamentelor Facultății de Teatru, profesori ai Facultății de Teatru, Directorul Managementului Academic, reprezentanții studenților din Consiliul Facultății de Teatru.

Cineclubul Film Menu și-a continuat proiecțiile și în luna februarie, la Cinemateca Eforie. Acestea au fost: „El Verdugo” / „Călăul” (1963, r. Luis García Berlanga), „Woman in the Dunes” / „Femeia nisipurilor” (1964, r. Hiroshi Teshigahara), „Morgiana” (1972, r. Juraj Herz)

Activități conexe programei de studiu

UNATC „I.L. Caragiale” organizează cursuri de pregătire pentru admiterea din septembrie 2023, la specializările Facultății de Teatru și ale Facultății de Film, conform informațiilor de aici.

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale” București începe o nouă sesiune de cursuri deschise publicului larg. Indiferent de vârstă sau pregătire, programul UNATC Alternativ – Școala de Duminică oferă tuturor șansa de a studia specializări din domeniul teatru și cinematografie, într-un format de scurtă durată. Detalii, aici.

Studenți de la Facultatea de Teatru și Facultatea de Film, ciclul licență au participat la atelierul exploratoriu „Curajul de a spune nu” susținut de Marian Popescu, profesor și om de teatru.

Din programul stagiunii UNATC au făcut parte în luna februarie următoarele spectacole de teatru: „O noapte furtunoasă” de I.L. Caragiale (premieră), „Visul unei nopți de vară” de W. Shakespeare (premieră), „Cum să distrugi o piesă” de Henry Lewis, Jonathan Sayer și Henry Shields, „Cosmic Latte” - spectacol de teatru-dans realizat după un concept de Ștefan Lupu, „D'ale Carnavalului” de I. L. Caragiale, „Geniul crimei” de George F. Walker, Commedia dell'arte „Iubiri Senile”, „Prima dată” de Ken Davenport (producție SAS UNATC).

În luna februarie, membrii comunității Universității din București au beneficiat de invitații la reprezentațiile studenților UNATC la spectacolele „D’ale Carnavalului”, „Cosmic Latte” și „Iubiri senile”.

Parteneriate și inițiative academice

Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale face un alt pas important în reformarea prin implementarea soluțiilor digitale și demarează proiectul DigitalEyes UNATC. Se continuă astfel un amplu proces de digitalizare, de această dată prin accesarea fondurilor din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă –„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată”, inițiat de Minsiterul Educației.

Departamentul de Cercetare Dezvoltare Inovare al UNATC alături de partenerii - Centrul de Teatru Educațional Replika (România) și Citizen.Kane.Collective (Germania) - a inițiat proiectul de cercetare TabThePast. Taboo History.

Scopul proiectului: cercetarea cauzelor și consecințelor cenzurii asupra activităților culturale și artistice din timpul regimurilor autoritare și totalitare și realizarea unei paralele între contextul vieții artistice și metodele cenzurii comuniste a anilor ‘60-’90 în Republica Socialistă România și în Republica Democrată Germană.

Departamentul de Actorie - Masterat Pedagogie Teatrală a organizat atelierul „Jocuri teatrale pentru persoane private de libertate. Abordare psihologică”. Atelierul a fost susținut de Alexandra Marin (psiholog specializat în psihologie aplicată în securitate națională și criminal profiling).

Echipa de cercetare a Departamentului de Cercetare UNATC - CINETic a început proiectul NEURESIL destinat să instruiască adolescenții să navigheze în sarcini provocatoare VR, prin aplicarea tehnologiilor recente imersive pentru a identifica un marker neuro-hormonal obiectiv al rezistenței.

UNATC a deschis Bistro UNATC aflat în curtea universității pe „insula UNATC”. Vizualizați câteva fotografii de la deschiderea din data de 20 februarie - odată cu revenirea studenților din vacanța inter-semestrială.

Instalația multimedia „You Are Another Me - A Cathedral of the Body” a Adinei Pintilie a fost prezentată la Timișoara, cu prilejul preluării de către orașul de pe Bega a titlului de Capitală Europeană a Culturii în 2023.

La UNATC, am primit în vizită un grup de elevi de clasa a IX-a de la Liceul Teoretic „Constantin Brâncoveanu" din București, coordonați de diriginta lor, Ramona Iordache. Drd. Sebastian Condurache le-a făcut un tur ghidat al Facultății de Film (platoul de filmare, studioul de sunet etc.). Conf. univ. dr. Vlad Ioachimescu le-a prezentat oferta educațională a Facultății de Film, iar prof. univ. dr. Bogdana Darie le-a vorbit despre oferta educațională a Facultății de Teatru.

