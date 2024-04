„Revoluţia Nevăzută”,  în Noaptea culturală a oraşului Stockholm

Anul acesta, ICR Stockholm propune la sediu (Skeppsbron 20, Gamla Stan), timp de şase ore, în intervalul orar 18.00 – 24.00, patru evenimente care au fost incluse în programul oficial al Nopţii culturale a oraşului Stockholm/ Kulturnatt.

Sub semnul aniversării a 35 de ani de la Revoluția Română din 1989, între orele 19.00 la 19.30, ICR Stockholm propune cine-concertul, cu muzică live „Revoluția Nevăzută”. În program sunt incluse, între orele 20.00 şi 21.00, patru proiecții de filme realizate de studenții de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” (UNATC) din București. Showul audio-vizual de jazz „Trompetre”, susţinut de trompetistul Petre Ionuţescu şi de video-designerul Cristian Văduva, va fi prezentat, în cadrul Nopţii culturale a oraşului Stockholm, în intervalul 21.30 - 22.15. De asemenea, publicul va putea viziona, sâmbătă, 20 aprilie, până la miezul nopţii, expoziţia Marea retrospectivă a picturii românești contemporane din colecțiile Soleil de l'Est (Franţa).

Noaptea Culturală a oraşului Stockholm este un eveniment-umbrelă, organizat pentru prima dată în 2010 de municipalitatea oraşului Stockholm. În 2024, Noaptea Culturală a oraşului Stockholm, organizată în colaborare cu Stockholms Kulturliv şi desfăşurată sub egida Stockholm - Capitala Scandinaviei, reuneşte un număr de aproximativ de 130 de instituţii culturale, cele mai importante din capitala Suediei, care prezintă publicului larg în jur 450 de evenimente culturale. Kulturnatt este organizat pentru a oferi locuitorilor şi turiştilor o noapte de evenimente culturale atractive, cu scopul de a trasa harta culturală a oraşului prin mobilizarea principalilor operatori culturali din Stockholm.

Program detaliat ICR Stockhom în cadrul Nopţii culturale a oraşului Stockholm

Sambătă, 20 aprilie 2024

Skeppsbron 20 (Gamla Stan)

Cine-concert / documentar cu muzică live „Revoluția Nevăzută”

Orele: 19.00 -19.30

În 2024, se sărbătoresc 35 de ani de la Revoluția Română din 1989. Filmul „Revoluția Nevăzută” este un documentar pus în scenă sub forma unui cine-concert, cu audio surround, de o intensitate aparte. Experiența audio live a cine-concertului este susținută de trompetistul Petre Ionuțescu și de video-designerul Cristian Văduva, doi artiști timișoreni care creează un dialog live interactiv. Publicul va avea, astfel, ocazia să vizioneze, într-un spectacol de imagine și sunet, un film documentar de aproximativ 30 de minute dedicat Revoluției din 1989 din România, cu secvențe și imagini în exclusivitate prezentate publicului suedez. În "Revoluția Nevăzută”, muzica se împletește cu un univers vizual despre Revoluția Română. Filmul cuprinde fragmente video surprinse pe cameră în decembrie 1989, care provin din arhivele personale ale lui Octavian Adi Văduva și Tiberiu Stoian. Imaginile prezentate la Stockholm, în cadrul Nopţii culturale a oraşului, au fost filmate în perioada 20-23 decembrie 1989, în timpul Revoluţiei Române de la Timişoara.

Proiecții a patru filme realizate de studenții de la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” (UNATC) din București

Orele: 20.00 -21.00

ICR Stockholm va difuza, cu sprijinul Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografie (UNATC) din Bucureşti, patru scurtmetraje româneşti, realizate de către studenţii de la UNATC. Vor fi prezentate următoare titluri: ”Vreau să sparg sera” – regia Teona Galgoțiu (21 minute), ”Dansez și eu la nunta părinților mei” – regia Andreea Chiper (23 minute), ”Degete de sticlă” – regia Alina Gheorghe (animaţie, 7 minute), „Antrenamentul de noapte” – regia Bogdan Alecsandru (16 minute). Selecţia filmelor prezentate la Stockholm, în cadrul Nopţii culturale a oraşului, a fost realizată de către UNATC.

1. ”Vreau să sparg sera” – regia Teona Galgoțiu (21 minute)

scurtmetraj de ficțiune/ drama/ experimental

producție: 2022

2. ”Dansez și eu la nunta părinților mei” – regia Andreea Chiper (23 minute)

documentar/ experimental

anul producției: 2023

3. ”Degete de sticlă” – regia Alina Gheorghe (7 minute)

animație, 2022

4. ”Antrenamentul de noapte” – regia Bogdan Alecsandru (16 minute)

scurtmetraj de ficțiune (teen, romance, horror, queer)

anul producției: 2023

Concert de trompetă, Trompetre, show de jazz, cu videoproiecții, cu Petre Ionuțescu (trompetă) și Cristian Văduva (video)

21.30-22.15

Concert de jazz, coordonat de multi-instrumentistul Petre Ionuțescu (trompetă), cu participarea lui Cristian Văduva (video-designer), care va îmbina atât elemente tradiționale, cât și tehnici moderne din universurile muzicii, artelor plastice și artelor vizuale

Salon de pictură românească contemporană din colecţiile Asociaţiei Soleil de l’Est (Franţa)

Orele:18.00-24.00

ICR Stockholm și Asociația Soleil de l'Est prezintă expoziţia Marea retrospectivă a picturii românești contemporane din colecțiile Soleil de l'Est şi în cadrul Nopţii culturale a oraşului Stockholm. Este cea mai mare expoziție de pictură românească pe care Asociaţia Soleil de l'Est o organizează în parteneriat cu ICR-ul, cuprinzând 100 de tablouri, semnate de 30 de pictori români contemporani. Printre tablourile spectaculoase expuse în galeria ICR Stockholm se află lucrări semnate de pictori cunoscuți din România - printre care Petre Achițenie, Gheorghe I. Anghel, Sorin Ilfoveanu, Suzana Fântânariu, Ștefan Pelmuș, Ion Sălișteanu - sau din Suedia - Ligia Podorean-Ekström și Constanțiu Mara. Lucrările au fost realizate în cadrul rezidențelor oferite în Franța pictorilor români de Asociația Soleil de l'Est.

