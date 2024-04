România, din nou la jazzahead! Bremen, cu un stand organizat de Institutul Cultural Român

Profesioniștii din lumea jazzului se reunesc anual în Germania, unde are loc târgul internațional jazzahead! Bremen, cel mai mare eveniment de profil din Europa, cu o istorie de peste 20 de ani, unul dintre cele mai importante târguri internaționale destinate profesioniștilor și artiștilor din lumea jazzului.

În 2024, profesioniștii români din domeniu au fost invitați să trimită materiale de prezentare – în format tipărit sau digital – până la 25 martie. Au răspuns invitației Institutului Cultural Român organizatori de festivaluri, precum Gărâna Jazz Festival, Ora Jazz Festival, Timișoara Jazz, Jazz at Bran Castle Festival, dar și interpreți de jazz, printre care care pianistul Adi Stoenescu (cu proiectul Krisper), pianistul și compozitorul Mischa Blanos, vocalista Marta Popovici, Paolo Profeti European Collective, sau producători și promoteri, precum Ciprian Moga, reprezentanții UCIMR – Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România Manuela Clapon și Sebastian Gheorghiu, organizatorii festivalului The Jazz Cave etc.

Materialele audio-video și tipărite puse la dispoziția ICR vor fi expuse la standul României, care va găzdui și sesiuni de prezentare și întâlniri ale artiștilor români sau ale echipei ICR cu reprezentanți instituționali ai țărilor participante, directori de festivaluri de jazz din rețeaua Europe Jazz Network, artiști, reprezentanți ai caselor de discuri, agenții, organizatori de festivaluri, bookeri și reprezentanți ai mass-media, jurnaliști muzicali, manifestarea fiind considerată de vizitatorii din întreaga lume „reuniunea familiei jazzului mondial”. Un astfel de eveniment le oferă artiștilor români oportunitatea de a crea noi legături internaționale și de a identifica noi posibilități de colaborare.

Anul acesta, Regatul Țărilor de Jos a primit statutul de invitat de onoare. De-a lungul timpului, au fost prezenți peste 3408 de delegați din 64 de țări invitate, iar ediția din 2023 a însumat peste 30 000 de vizitatori.