România, țară invitată la festivalul literar „I Dialoghi di Trani”: Ana Blandiana participă la festival cu sprijinul Accademia di Romania in Roma

Participarea românească are loc cu sprijinul Institutului Cultural Român, prin Accademia di Romania in Roma, în colaborare cu Asociația Culturală „La Maria del porto” și sub patronajul Ambasadei României în Italia, al Ambasadei Republicii Moldova în Italia și al Consulatului General al României de la Bari.

Țara noastră va fi reprezentată de Ana Blandiana, o scriitoare foarte cunoscută și îndrăgită în Italia, unde i-au fost traduse până acum patru volume de poezie și două de proză (dintre care un volum de poeme și unul de eseuri cu sprijinul ICR) și a obținut prestigioase premii literare. Scriitoarea va dialoga cu traducătorul Bruno Mazzoni sâmbătă, 23 septembrie, ora 11:30, la Biblioteca comunale G. Bovio, pe marginea celei mai recente ediții în italiană a unui volum semnat de autoare, și anume Variaţiuni pe o temă dată, publicat anul acesta de editura Donzelli, în colecția „Donzelli Poesia”, în traducerea lui Bruno Mazzoni. Poeta și traducătorul volumului vor prezenta „cea mai metafizică dintre cărțile” Anei Blandiana, ce cuprinde o suită de poeme despre grija și iubirea traduse în „nedespărțirea prin moarte”, și vor răspunde întrebărilor publicului, evenimentul fiind organizat în secțiunea Dialoguri.

De asemenea, publicul italian va putea viziona filmul documentar Toto și surorile lui de Alexander Nanau (2014), proiecție ce se datorează colaborării cu casele de producție Strada Film, HBO Europe și Nanau Production.

Republica Moldova va fi reprezentată la festivalul „I Dialoghi di Trani” prin prezența scriitoarei Olga Căpățână.

Elemente din programul festivalului:

Vineri, 22 septembrie 2023, ora 17:15, Palazzo Dan Giorgio din Trani – Dialog cu scriitoarea Olga Căpățână, jurnalistul Luca Steinmann și scriitorul Giuseppe Sarcina; întâlnirea va fi precedată de salutul Ambasadorului Republicii Moldova în Italia, ES Anatolie Urecheanu.

Sâmbătă, 23 septembrie 2023, ora 9:30, Biblioteca comunale G.Bovio din Trani – Proiecția filmului Toto și surorile lui/ Toto e le sue sorelle de Alexander Nanau (2014) – cu subtitrare în limba italiană

Sâmbătă, 23 septembrie 2023, ora 11:30, Biblioteca comunale G. Bovio din Trani – Întâlnirea cu scriitoarea Ana Blandiana și traducătorul Bruno Mazzoni și prezentarea volumului Variazioni su un tema dato, Donzelli, 2023. Întâlnirea va fi precedată de salutul doamnei Lucreția Tănase, Consul general al României la Bari.

Festivalul internațional „I Dialoghi di Trani”, care va anima sălile și piețele din centrul istoric al orașului Trani și la care vor participa actori, scriitori, jurnaliști, oameni de știință, personalități politice, profesori și economiști, este organizat de Asociația Culturală La Maria del porto, Primăria Orașului Trani, Regiunea Puglia, PACT-Polul Artă Cultură Turism al Regiunii Puglia, PIIL Cultura in Puglia, în colaborare cu Accademia di Romania in Roma.

Ana Blandiana (n. 25 martie 1942, Timișoara) a debutat în 1964 cu volumul de poezie Persoana întâia plural. I-au urmat numeroase cărți de versuri, eseuri, nuvele fantastice, roman, memorialistică etc. Ana Blandiana este președintele Academiei Civice pe care a fondat-o și una dintre cele mai pregnante susținătoare ale drepturilor civice din România. Împreună cu Romulus Rusan a creat Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței de la Sighet. Scriitoarea este membră a Academiei Europene de Poezie și a Academiei Mondiale de Poezie. A fost distinsă cu numeroase premii, printre care Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România, Premiul Internațional „Gottfried von Herder”, Viena; Premiul Național de Poezie, Premiul „Opera Omnia”, Premiul Internațional „Vilenica”, Premiul „Giuseppe Acerbi”, Premiul Internațional Camaiore, Premiul pentru poezie al orașului Aquila și Premiul Fundației „Terzo Pilastro”.

Două volume ale sale au fost publicate în limba italiană cu sprijinul Institutului Cultural Român, prin programul TPS derulat de Centrul Cărții: L' Orologio senza ore (Titlul original: Orologiul fără ore), apărut în 2018, în traducerea lui Bruno Mazzoni, la Lit Edizioni, și Il mondo sillaba per sillaba (Titlu original: O silabisire a lumii), apărut în 2012, în traducerea lui Mauro Barindi, la Edizioni Saecula-Weirdstudio. Despre volumul Variaţiuni pe o temă dată, Ana Blandiana însăși declară că este „un poem de dragoste despre nedespărțirea prin moarte, cea mai metafizică dintre cărțile mele”. Volumul este alcătuit din 59 de poeme (sonete, însoțite de mici fragmente de proză) care compun marele poem de dragoste despre nedespărțirea prin moarte și care revin, asemenea variațiunilor muzicale, asupra temei.