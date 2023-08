Celebra sculptură ''Sărutul'' de Constantin Brâncuşi expusă la Art Safari

Potrivit unui comunicat Art Safari transmis, "Sărutul" este expus la Bucureşti pentru prima dată în ultimii 50 de ani, cea mai recentă includere într-o expoziţie în Capitală fiind în 1976.



"'Sărutul' lui Brâncuşi, primul din celebrul ciclu dedicat iubirii, îşi găseşte perfect locul între capodoperele de la National Portrait Gallery. Mulţumim Muzeului de Artă Craiova pentru deschiderea de a ne împrumuta timp de 10 zile o capodoperă care întregeşte expoziţia Love Stories. Este o premieră importantă pentru Art Safari, dar şi pentru Capitală. Cu această ocazie, avem un program de vizitare special. Art Safari este deschis zilnic pentru ca publicul să poată admira Sărutul în număr cât mai mare. Se spune că primul sărut nu se uită niciodată, aşa că vă invităm să îl vedeţi la Art Safari, alături de celelalte 4 expoziţii ale acestui sezon", a declarat Ioana Ciocan, CEO Art Safari şi Comisar al României la Bienala de la Veneţia.



"Sărutul" expus la Art Safari, aflat în colecţia Muzeului de Artă din Craiova, este realizat din piatră de marnă în 1907 şi este prima sculptură din seria atât de iubită a Săruturilor, la care Brâncuşi a lucrat timp de 40 de ani. Este una dintre cele mai cunoscute capodopere ale artistului, alături de "Muza adormită" (1908), "Prometeu" (1911), "Domnişoara Pogany" (1913), "Nou-născut" (1915), "Pasărea în spaţiu" (1919) şi "Coloana fără sfârşit" (1938).



Capodopera este expusă în cadrul expoziţiei "Love Stories", realizată în colaborare cu National Portrait Gallery, Londra, fiind parte din inserţia de artă românească dedicată dragostei. În Art Safari sunt expuse şi scrisorile de dragoste dintre Constantin Brâncuşi şi muza sa Florence Meyer. Pe una dintre ele, Brâncuşi chiar a desenat o schiţă a "Sărutului".



"Sărutul" este considerată prima sculptură modernă a secolului XX. A fost expusă în marile muzee şi galerii de artă din lume, printre care Muzeul Guggenheim - New York, Fundaţia Cartier - Paris, Centrul Pompidou - Paris, Muzeul de artă din Philadelphia, Centrul pentru arte BOZAR din Bruxelles.



Sculptura are o valoare de asigurare de 22 de milioane de euro şi a fost transportată de la Muzeul de Artă Craiova la Bucureşti în condiţii de maximă securitate cu o firmă specializată în transportul de fine art, escortată de Jandarmeria Română. Capodopera este păzită non-stop la Art Safari, precizează sursa citată.



Art Safari are program special de vizitare: zilnic, între 21 şi 30 august, 12,00-21,00, plus Night Tours (vineri şi sâmbătă, 22,00-1,00).

