Serie de concerte de chitară, lunar, la Institutul Cervantes din București

Programul include atât piese din repertoriul clasic, cât și din cel contemporan, compoziții spaniole, cât și din America Latină în interpretarea Duo ARTissimo, format din Ana-Maria Bibescu și Raisa Mihai, Maxim Belciug, alături de Gabriel Bălașa, muzicianul cubanez Reynier Mariño și Duo Iancu-Lobonț, format din Olivia Iancu și Claudiu Lobonț sunt artiștii pe care iubitorii de muzică îi pot întâlni în acest proiect.

Seria de concerte debutează marți, 12 februarie, de la ora 19.00 cu un concert susținut de ARTissimo Guitar Duo, care le reunește pe muzicienele Ana Maria Bibescu şi Raisa Mihai, cu un repertoriu variat reunind compoziții semnate de: Ernesto Lecuona y Casado, Antonio Lauro, Manuel de Falla, Luigi Boccherini, Erik Satie, Gioacchino Rossini, Daniel Semenzato, César Franck, Jiří Jirmal, Roland Dyens și Stanley Myers.

Accesul publicului la evenimente este gratuit, în limita locurilor disponibile, pe bază de rezervare printr-un mesaj trimis către cultbuc@cervantes.es (rezervarea devine valabilă după primirea confirmării în scris).

Fondat în urmă cu șapte ani, ARTissimo Guitar Duo este unul dintre grupurile muzicale autohtone emergente: multipremiat, având la activ concerte în întreaga Europă.

În plus, în prezent, ARTissimo Guitar Duo se află sub îndrumarea unuia dintre cele mai cunoscute duo-uri de chitară, Duo Melis, format din muzicienii Alexis Muzurakis și Susana Prieto.

Ana Maria Bibescu şi Raisa Mihai se cunosc de 14 ani şi s-au întâlnit la clasa aceluiaşi profesor de chitară, la liceu. Duo-ul a apărut spontan, înainte de admiterea la Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti a Raisei. Au descoperit că le face plăcere să cânte împreună şi, acum, duo-ul de chitare face parte din vieţile lor. Mai mult chiar: datorită experienţei cântării împreună, Ana Maria şi Raisa reconsideră ideea de carieră solistică, apreciind că este mult mai natural să împarţi cu încă o persoană emoţiile, repertoriul, organizarea, tot ce presupune viaţa unui muzician.

În anul 2018, au început să formeze un duo, mai exact ARTissimo Guitar Duo, care a devenit un nume destul de sonor în lumea muzicii clasice. Cele două chitariste au obținut încă din primele trei luni de carieră, patru premii I la concursuri internaționale dedicate chitarei clasice.

Acestea au participat la festivaluri de chitară clasică renumite precum: Trento International Guitar Festival, Pleven International Guitar Festival (Bulgaria), Veria International Guitar Festival (Grecia), Omis International Guitar Festival (Croația), Kyustendil International Guitar Festival

(Bulgaria), Transilvania International Guitar Festival (România), Montenegro International Guitar Festival (Muntenegru).

În cea de-a două săptămână din decembrie 2019, videoclipul în care ARTissimo Duo interpretează Intermezzo, cu ocazia celebrării compozitorului Manuel Maria Ponce, a fost ales „video-ul săptămânii” de către cea mai renumită revistă dedicată chitarei din lume, Classical Guitar Magazine. De asemenea, în anul 2021 ARTissimo Guitar Duo a avut un concert online de mare succes , ”A Guitar Bravado for the Coming of Spring”, în cadrul evenimentului “Enescu Soirees Online”, în colaborare cu Romanian Cultural Institute New York, Radio România Muzical și Asociația Culturală Isvor.

ARTissimo Guitar Duo își dorește să dezvolte școala de chitară clasică din România și să sprijine noile generații, fapt ce a dus la preluarea și organizarea unora dintre cele mai importante concursuri de chitară clasică, mai exact: Concursul Internațional de chitară „Eduard Pamfil”( Eduard Pamfil International Guitar Competition) și Festivalul Internațional de Chitară Clasică Sinaia (Sinaia International Guitar Festival).

Programul concertelor din seria ¡Viva la guitarra!:

Marți, 12 martie, ora 19.00 – Duo ARTissimo

Marți, 16 aprilie, ora 19.00 – Maxim Belciug și Gabriel Bălașa

Miercuri, 15 mai, ora 19.00 – Reynier Mariño

Marți, 11 iunie, ora 19.00 – Duo Iancu-Lobonț