Spectacolul-lectură MAMĂ, ce explorează forța vindecătoare a iubirii, la Institutul Cervantes, în prezența dramaturgei spaniole Marta Barceló și a regizoarei Mariana Cămărășan

Evenimentul va avea loc luni, 6 martie, începând cu ora 18.00, în Sala Auditorium a Institutului Cervantes (Bulevardul Regina Elisabeta 38), în prezența dramaturgei, a regizoarei și a Luminiței Voina-Răuț, traducătoarea din limba spaniola a piesei, a actrițelor Diana Lazăr și Cendana Trifan – protagonistele spectacolului. Directorul Institutului Cervantes, Jorge Jiménez Zumalacárregui, va deschide evenimentul.

Spectacolul, pus în scenă după piesa dramaturgei spaniole Marta Barceló, explorează forța vindecătoare pe care o exercită iubirea, capabilă să vindece traume vechi și să deblocheze emoții. Mamă spune povestea lui Amparo și a Esperanzei, două necunoscute care își oferă una alteia un nou început. Nimeni nu-și poate alege familia în care se naște.

„Două actrițe se întâlnesc la prima lectură cu textul MAMĂ. Nu este povestea din text, ci povestea reală a spectacolului, cea pe care decid s-o împărtășesc. Două actrițe, Diana Lazăr și Cendana Trifan, două regizoare Mariana Cămărășan & Amalia Iorgoiu, două roluri: MAMĂ&FIICĂ, o zi ploioasă și un TEXT - CD ne-a adus împreună (o nebunie), Dragoș Buhagiar ni s-a alăturat (moment de grație) și, mai ales, Constantin Chiriac care a zis DA și ne-a dat curaj. Și mulți spectatori care ne-au îmbrățișat. N-am creat acest spectacol, îl însoțesc doar, mă minunez și mă bucur. Așa că am să îndrăznesc să afirm că e bun, că e un spectacol excepțional și pentru că are o poveste unică: s-a născut de la prima lectură. Nu la a doua, nu după repetiții, ci la prima întâlnire, în fața mea, cu nerostirea niciunui cuvânt-indicație. Un spectacol ale cărui imagini le veți regăsi în interiorul dvs. De văzut cu ochii închiși și cu inima deschisă”, a declarat regizoarea Mariana Cămărășan, care include acest spectacol în seria de evenimente reunite în proiectul său artistic și personal, „VIAȚA MERITĂ TOTUL!”

Marta Barceló este absolventă de studii de Artă Dramatică (specializare mimă) de la Institut del Teatre din Barcelona. Ulterior a urmat și studii de circ la The Circus Space (Londra). Cariera sa a fost foarte legată de compania de producție Res de Res i En Blanc, unde a lucrat timp de douăzeci de ani, în calitate de creator, actriță, trapezist, codirector sau autor de spectacole de mimă, circ și teatru. În paralel, a lucrat din 2005 ca scenaristă pentru seriale de ficțiune difuzate la televiziunea regională din Insulele Baleare. În 2013, spectacolul (Remor), care a fost scris, jucat și regizat de ea, a câștigat Total Theatre Award la Festivalul Fringe de la Edinburgh.

A câștigat Scriptwriting Tournament din Insulele Baleare cu textul Before the German is Here (2016), competiția din Temporada Alta de Girona (2016) și Transatlántico din Buenos Aires (2017) cu textul Tocar mare (tradusă în română cu titlul Mamă). De asemenea, a câștigat Premiul de Teatru Palanca i Roca (2020) cu textul Anar a Saturn i tornar. A lucrat la un roman pentru copii (Lúnia, câștigătorul premiului Guillem Cifre de Colonya) și la mai multe piese scurte.

În prezent este codirector al C.I.N.E. (Centrul pentru Cercetarea Artelor Spectacolului din Sineu).

Spectacolul-lectură Mamă este organizat de Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, în colaborare cu Institutul Cervantes din București și Ambasada Spaniei din România. Un spectacol însoțit, asistat și iubit de Mariana Cămărășan și Amalia Iorgoiu, a cărui scenografie este semnată de Dragoş Buhagiar, asistentă regie Sanda Anastasof, coordonare proiect Claudia Maior.

Cel de-al doilea eveniment public al spectacolului-lectură Mamă va avea loc miercuri, 8 martie, pe scena Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, în prezența dramaturgei, a regizoarei, a traducătoarei și a protagonistelor spectacolului, cărora li se va alătura Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului din Sibiu și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.