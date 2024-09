Spectacolul All in Good Time încheie proiectul de cercetare artistică No Reason To Dance? cu un turneu în Republica Moldova și România

All in Good Time - o lume intimă, caldă, cu straturi multiple - un spectacol de dans ce își caută sursa în sensibilitatea poetică asupra mișcării pe care o împărtășim cu toții.

“Ce-ar fi dacă am privi dansul mai aproape de poezie, decât de artele vizuale sau de teatru?

Fiecare mișcare - deschiderea unei lumi, a unui limbaj cu semnificații proprii?

Fiecare pauză - o așteptare atentă, un spațiu încărcat de sens?

Fiecare spectacol - o lucrare completă, egală cu sine, fără nevoia de a se justifica prin medierea altor arte?

Cum ar fi dacă dansatorii și coregrafii ar lucra eliberați de înrâurirea muzicii și a narațiunilor textuale, înarmați cu încrederea că limbajul lor artistic este sieși suficient, accesibil totodată publicului?”



Acestea sunt perspectivele de la care a pornit explorarea grupului internațional de artiști dansatori din România, Republica Moldova și Irlanda de Nord, în cadrul proiectului No reason to dance? în luna aprilie 2024 la Muzeul Național al Literaturii Române Iași. Prima etapă a cuprins o conferință, un laborator de cercetare artistică și o serie de ateliere deschise specialiștilor, dar și publicului larg iar laboratorul găzduit de Casa „Vasile Pogor” a constituit baza pentru crearea spectacolului All in Good Time, ce a avut premiera în luna iulie 2024 la Echo Echo Dance Theater Company din Irlanda.

No reason to dance? a pornit din dorința de a fructifica colaborările desfășurare de-a lungul a mai multor ani, a cinci artiști din România, Republica Moldova și Irlanda de Nord. Steve Batts este coregraf și dansator cu peste patruzeci de ani de experiență în practica și în teoria dansului și directorul artistic al companiei Echo Echo Dance Theater, din Derry, care a dezvoltat o perspectivă conform căreia dansul are propria integritate artistică, susținută de intenția de a crea propriul sens, fără a fi un limbaj secund muzicii sau narativității literare. Alexandra Soshnicova și Serghey Golovnea sunt un duo din Republica Moldova, care crează, predau și dansează împreună din anul 2000, iar Virginia Negru, alături de Cătălin Diaconu performează, facilitează și organizează ateliere de dans și Contact Improvisation în România și în străinătate. Cei cinci împărtășesc perspective și sensibilități artistice comune, datorită unui îndelungat dialog și schimb de experiență și, în No reason to dance? și-au adus forțele împreună într-un proiect mai mare.

Cercetarea de la baza proiectului a fost fundamentată pe cercetări teoretice îndelungate, care pornesc de la premisa că mișcarea nu este niciodată la întâmplare, sau doar de dragul mișcării, dar că ea nici nu apelează la muzică, text, sau dramaturgie teatrală pentru a-și justifica existența. Spectacolul abordează dansul ca o perspectivă compozițională asupra lumii, o meditație asupra modului în care performerii sunt transformați de acțiunile lor. Așa cum nici pauzele dintre cuvintele unui discurs nu sunt întâmplătoare, artiștii învestesc până și pauzele dintre mișcări cu prezență și sens. În acest demers, încearcă să răspundă la întrebări la granița dintre filosofie și artă, ca de pildă „care este gramatica și sintaxa timpului și spațiului?”.



Creat și performat de: Alexandra Soshnicova, Serghey Golovnea, Catalin Diaconu, Virginia Negru

Compoziție sunet: Colin Norrby

Design lumini: Barry Davis

Concept și coregrafie: Steve Batts





