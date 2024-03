Stagiunea de marți seara – 2 aprilie. De la Hanovra la București. Violonistul-compozitor Ștefan Aprodu

În prezent, este student în anul doi la Universitatea de Muzică, Teatru și Media din Hanovra la clasa prof. Krzsystof Wegrzyn. Tânărul violonist este laureat cu premiul II la Concursul Internațional George Enescu, câștigător al Concursului Internațional Vasco Abadjiev de la Sofia, precum și câștigătorul Premiului III la Concursul Internațional Arthur Grumiaux. Absolvent al facultății de Muzică din Norvegia Dondolo Russo, Ștefan Aprodu nu este însă doar un violonist recunoscut, ci și un promițător compozitor. În această dublă ipostază, a urcat pe scenă alături de Orchestra Filarmonicii din Pitești pentru a interpreta propriul concert de vioară și orchestră sub bagheta lui Tiberiu Oprea. Și în recitalul pe care îl va susține în cadrul proiectului Stagiunea de marți seara în seara zilei de 2 aprilie, ora 19, în Sala mică a Ateneului Român, violonistul-compozitor a inclus o lucrare proprie, Sonata nr. 2 pentru pian si vioară, ,,Agado”, op. 28.

Licențiată în 2014 la Royal Irish Academy of Music din Irlanda, Eliza Puchianu și-a continuat studiile cursurile masterale în interpretarea pianistică la Boston, S.U.A. A câștigat bursa Yamaha Scholarship for Pianists precum și o bursă pentru festivalul de muzică de cameră Harvard Collaborative Massachusetts. Eliza Puchianu a activat apoi ca profesor de pian la Steinert M. & Sons Piano Academy, dar și ca pianist de acompaniament în programul STEP de la Boston Symphony Hall. De asemenea, colaborează cu Concursurile Internaționale George Enescu, Jeunesses Musicale, și Master of Strings 2024.





Marți, 2 aprilie 2024, ora 19, Ateneul Român, Sala mică

Recital cameral

ȘTEFAN APRODU – vioară

ELIZA PUCHIANU – pian

Program

George Enescu - Sonata nr. 2, în fa minor, pentru pian şi vioară, op. 6

Ștefan Aprodu - Sonata nr. 2 pentru pian si vioară, ,,Agado”, op. 28

Piotr Ilici Ceaikovski - Vals sentimental, op. 51, nr. 6



Coproducător Radio România Muzical

Biletele se pot cumpăra

- De la Casa de Bilete a Ateneului Român (Program: Marți - Vineri 12:00 - 19:00,

Telefon: 021.315.68.75

- Online, accesând site-ul www.fge.org.ro - secțiunea „Calendar“.



Stagiunea de marți seara este un proiect care a luat naștere în anul 2008 și este realizat în parteneriat cu Radio România Muzical. A fost creat, în principal, cu intenția de a susține și a prezenta publicului tineri muzicieni români care s-au remarcat în competiții internaționale, sau care se află la studii în străinătate.