Stele ale baletului au cucerit publicul în „Stars Gala” 2025 la Opera Naţională din Bucureşti

Rebecca Rudolf şi Alfie Pierce de la Bayerisches Staatsballet au intrepretat un număr impresionant și emoționant din baletul Spartacus, o demonstraţie de graţie şi tehnică.

Alecsia Lăzărescu şi Fabrizzio Ulloa Cornejo au strălucit în Rhapsody de Frederick Ashton și în pas de deux-ul din baletul clasic Esmeralda.

Rebeca Zamfir alături de colegii ei Călin Garaiacu și Marius Mabda de la European School of Ballet au realizat prima parte din suita Sleeping Beauty, cât și un pas de trois din baletul clasic Corsarul.

Momente solistice spectaculoase au fost cu măiestrie prezentate de balerini în ascensiune care studiază la școlile din Romănia și străinătate: Ema Nănău – School of the Hamburg Ballet; Betty Pan din SUA, Ariana Sitaru John Cranko Stuttgart și mulți alții

Un segment foarte apreciat al spectacolului i-a avut ca solişti pe Rebecca Rudolf şi Alfie Pierce care au prezentat un duet impresionant din baletul „Carmen”, în coregrafie de Roland Petit, moment realizată cu ocazia „Centenaire Roland Petit” (proiect co-finantat de AFCN).

Centenarul Roland Petit include manifestrări şi în alte oraşe:

26 august – Ateneul Naţional din Iaşi

27 august – C. C. U Cinema Dacia – Cluj Napoca

28 august – Muzeul Naţional al Banatului – Timişoara

Ca de fiecare dată, evenimentul a avut şi latura educaţională şi a oferit participanţilor şase zile de lucru intensive cu maeştri de talie internaţională ce i-au inclus pe Nacho Duato, fost coregraf principal la Mariinsky Theatre care a realizat o coregrafie Duende împreună cu balerinii din cadrul Revolve Dance și cei din Opera Națională București.

Nikolay Tsiskaridze, rectorul Academiei de balet Vaganova, invitat de onoare aflat în premieră în România a susținut o sesiune de întrebări și răspunsuri cu profesorii din România și nu numai.

Spectacolul a fost îmbogăţit şi de momente muzicale susţinute de tinerii participanţi la workshopul de „Arta actorului de comedie cu producţie de scurt metraj” coordonat de regizorul Enea Dabija. Izabela Bostan, Adina Halas, Andrei Vasilescu – mentorii workshopului au fost prezenţi pe scenă, cursanţii: Cristian Grigorescu – tenor, Anthuza Georgescu – soprană, Mihai Scarlat – bas au bucurat publicul cu vocile lor acompaniaţi de maestrul pianist Alexandru Petrovici, iar trioul de pian, vioară, violoncel (Iasmina Militaru, Iasmina Sava, Kirina Arnăutu) a întregit seara.

Despre Stars Gala

Stars Gala este un eveniment cultural unic în România, care reunește pe aceeași scenă și în aceeași coregrafie balerini profesioniști de top și tineri talentați din țară și din străinătate, facilitând astfel o platformă de promovare și de lansare pentru noile generații de dansatori. Prin participarea la acest eveniment, tinerii artiști beneficiază de vizibilitate internațională și oportunitatea de a dansa alături de staruri mondiale, fiind sprijiniți în drumul lor spre excelență.

