Actori redutabili și spectacole de neratat pentru iubitorii de teatru

Un depou infernal, capcană pentru minte și suflet – acesta este locul în care Olga se întoarce mereu și mereu în căutarea soțului ei, singurul martor și singura legătură cu sinele ei pierdut. Durerea fantomă este un loc recognoscibil pe care istoria îl readuce în prezent. O nostalgie imposibilă, distrugătoare, lipsită de speranță – cum este durerea fantomă, cunoscută și ca sindromul membrului amputat – este exact ceea ce trăim astăzi la nivel planetar, aduși de o minte – orbită de prezent și pe care, în consecință, îl refuză – pe buza prăpastiei, ca în harababura criminală a unui război, fie el rece sau cald. Dar Sigarev înțelege că oamenii sunt responsabili, la nivel individual, de acceptarea tuturor acestor amputări și, în egală măsură, vede umanitatea dincolo de oroare, vede tandrețea dincolo de bestialitate, vede speranța dincolo de decădere, vede liniștea dincolo de coșmar. În acest depou, doi paznici și Olga își intersectează destinele, în întâlniri străbătute de duritate, dar și de o poezie sfâșietor de frumoasă.

Regizorul Ion-Ardeal Ieremia a încredințat cele partiturile interpretative unui trio de actori redutabili ai Teatrului Național. Astfel, cunoscuta actriță Alina Ilea face echipă în acest spectacol cu Bogdan Spiridon și Matei Chioariu. Acestora li se alătură scenografii Inocențiu Ieremia (decoruri) și Gabriela Strugaru-Popa (costume), precum și video-designerul Sebastian Hamburger. (Fotografii: Adrian Pîclișan / TNTm)

Spectacolul Karamazovii, regizat de Nona Ciobanu, revine pe scena Teatrului Mic

Spectacolul Karamazovii de Horia Lovinescu si Dan Micu, după romanul “Frații Karamazovi” de F.M. Dostoievski, în regia si adaptarea Nonei Ciobanu, una dintre producțiile mari, consacrate, din repertoriul actual al teatrului, revine pe scena Sălii Atelier si se va juca în datele de 7 si 8 mai 2022, de la ora 19.00.

În distributia spectacolului evoluează actorii Marian Râlea, Cristi Iacob, Radu Zetu, Rareș Florin Stoica, Bogdan Talașman / Vlad Logigan, Oana Albu, Gabriela Iacob, Alina Petrică, Ion Lupu, Avram Birău, Petre Moraru.

Din echipa de creatori merită menționați compozitorul Vasile Şirli, Peter Košir pentru scenografie si proiecții video, Doina Levintza – pentru creatia costumelor şi Iulian Băltățescu pentru light design.

„Lumea Karamazovilor e paradoxală, complexă, totală, o lume în care suferința este necesară, asumată, mântuitoare (…) M-a interesat în această adaptare un decupaj uneori cinematografic. Am renuntat la unele personaje sau am inventat altele. Am incercat să fim atenti la forta cuvântului, care trăieste si se întrupează într-un text care spune ceva esențial despre ființa noastră. Cuvântul viu, care ne smulge din confortul interior și ne împinge spre întrebări fundamentale, într-o lume invadată de imagine”, mărturiseşte Nona Ciobanu, despre spectacolul Karamazovii.

„Faust” și „Povestea prințesei deocheate”, în regia lui Silviu Purcărete, revin pe scena TNRS

Producțiile „Faust” și „Povestea prințesei deocheate”, în regia lui Silviu Purcărete, spectacole fenomen, apreciate la nivel național și internațional, vor avea primele reprezentații din acest an în lunile mai și iunie la Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu.

„Faust”, de J. W. Goethe, în regia lui Silviu Purcărete a avut premiera în anul 2007, iar de atunci și până în prezent au fost peste 250 de reprezentații, toate cu casa închisă. Spectacolul a fost distins la Gala Premiilor UNITER 2008, a participat la Festivalul Goethe de la Frankfurt în 2008 și la Festivalul Internațional de Teatru de la Edinburgh 2009 în selecția oficială, a primit Herald Angel Award 2009, și Premiul de Excelență la Gala Premiilor UNITER 2010.

„Povestea prințesei deocheate” are la bază un scenariu original, semnat de Silviu Purcărete, care pornește de la piesa kabuki a lui Tsuruya Namboku al IV-lea. Spectacolul a fost distins cu Premiul UNITER pentru Cel mai bun spectacol al anului 2018, în România, Cea mai bună actriță în rol principal pentru rolurile Seigen și Shinnobu Sota – Ofelia Popii, Cea mai bună scenografie – Dragoș Buhagiar. De asemenea, a fost prezentat în cadrul Festivalului Europalia, de la Bruxelles.

„Faust” este programat în 13, 14, 20 și 21 mai, de la ora 19:00. În 4 iunie este programată o nouă reprezentație de la ora 19:00, iar în 5 iunie, de la ora 17:00.