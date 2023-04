Jurnalul.ro › Cultură › Teatru › Actrița Ioana Crăciunescu, distinsă cu Premiul pentru Întreaga Activitate la Premiile Gopo 2023 Actrița Ioana Crăciunescu, distinsă cu Premiul pentru Întreaga Activitate la Premiile Gopo 2023

Actrița Ioana Crăciunescu, distinsă cu Premiul pentru Întreaga Activitate la Premiile Gopo 2023

​​​​​​​„Întotdeauna am dorit şi am încercat să-mi lărgesc gama. Să mă îndepărtez cât mai mult posibil de mine... Adevărul este că pe mine experienţa de film m-a îmbogăţit şi ca actriţă de teatru. Ţin minte, după prima zi de filmare în exterior, când m-am întors, seara, să joc pe scenă, am realizat, dintr-odată ce constrângere înseamnă decorul. Cei trei pereţi întregiţi cu un al patrulea, care e sala. Din seara aceea eu nu am mai jucat în decor.” - Ioana Crăciunescu