Alexandru Grecu i-a înmânat lui Constantin Chiriac însemnele DHC. Parteneriat între Sibiu și Chișinău pentru susținerea studenților și actorilor din Moldova

Alexandru Grecu, preşedintele Uniunii Teatrale din Republica Moldova și fondatorul și directorul Teatrului „Satiricus Ion Luca Caragiale" din Chișinău, i-a înmânat duminică, la Sibiu, lui Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, însemnele titlului de doctor honoris causa al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Republica Moldova. Ceremonia de acordare a titlului a avut loc săptămâna trecută, cu participarea online a directorului TNRS, iar duminică, Alexandru Grecu a fost prezent la Sibiu special pentru a înmâna diploma și însemnele titlului.

Președintele Uniunii Teatrale din Republica Moldova a fost invitat și la premiera spectacolului „Trei surori”, de A. P. Cehov, regia Andreea și Andrei Grosu, care a avut loc duminică pe scena TNRS.

Punte cu dublu sens

Cele două personalități ale lumii teatrale din România și Moldova au reafirmat dorința lor de a continua și de a intensifica colaborările și proiectele care vin în sprijinul studenților și al actori de peste Prut.

Tineri din Republica Moldova au urmat și în anii trecuți studii de specialitate în cadrul Departamentului de Artă Teatrală al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, iar acum activează în teatre prestigioase din Chișinău.

„Vă mulțumim pentru tot aportul pe care îl aduceți în mișcarea teatrală. Zeci de colective vin aici, în cadrul Festivalului, avem studenți care și-au finalizat studiile la Sibiu și care acum muncesc în două teatre, în Satiricus Ion Luca Caragiale și în Teatrul Luceafărul din Chișinău. Tocmai pentru că au învățat aici, sunt pilonii care reunesc în jurul lor tinerii actori, sunt actori care vor anume să muncească alături de acești absolvenți de la Sibiu, tocmai fiindcă au ce învăța de la ei”, a declarat Alexandru Grecu.

Constantin Chiriac și-a exprimat intenția de a continua aceste proiecte și de a le extinde, astfel încât tot mai mulți tineri să poată beneficia de ele, precum și disponibilitatea de a pregăti spectacole în parteneriat între TNRS și teatrele din Chișinău.

„Țin ca studenții să aibă o șansă, cum voi nu ați avut, a trebuit să mergeți la Moscova și să veniți mult, mult mai târziu încoace. Acum s-au deschis porțile. Numai că, din păcate, și ele sunt deschise doar parțial. Vom continua și vom gândi an de an câte un proiect, așa cum am făcut în 2018. Eu sunt dispus să facem spectacole în parteneriat Satiricus – TNRS, să le oferim tinerilor din Moldova șansa să fie prezenți și la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu”, a declarat Constantin Chiriac.

„Ținem foarte mult la ceea ce faceți dumneavoastră și vreau să vă spun că dacă măcar un politician din România sau Moldova ar fi făcut doar 10% din cât ați făcut dumneavoastră în teatru, eu cred că România și Moldova ar fi avut alt prezent și alt viitor”, a spus Alexandru Grecu.

Constantin Chiriac a vorbit și despre importanța legăturii de prietenie dintre România și Moldova.

„În primul rând trebuie să vorbim de prietenie și de punte care are dublu sens și de legătură care ține de egalitate de șanse. Nici pe departe când mergem în Moldova, nu trebuie să avem percepția că mergem la fratele nostru mai mic și mai sărac. Dacă oameni din toate domeniile, din politică, nu vor învăța acest lucru, în mod cert basarabenii se vor orienta spre alte zări. Este un lucru extrem de important și țin să semnalizez acest lucru”, a mai spus Constantin Chiriac.

Între mediul teatral din Sibiu și Chișinău există o strânsă colaborare care durează de ani de zile, concretizată prin turnee și prezențe reciproce la marile festivaluri.