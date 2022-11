Asociația Culturală Control N & Zbang Film prezintă Interior/Exterior. Un spectacol al zidurilor pe care le-am ridicat în noi

Spectacolul de dans Interior/Exterior, creat de scenarista și regizoarea Oana Răsuceanu, o privire introspectivă în viața a patru femei și a emoțiilor răscolite de pandemie, are premiera în 10 noiembrie, de la ora 19.00, la Unteatru. Spectacolul mai are programate reprezentații în datele de 20 și 27 noiembrie și 11 și 18 decembrie.

Scenarista și coregrafa Oana Răsuceanu și regizoarea de film Iulia Rugină au aflat câteva istorii reale, trăite în perioada martie-mai 2020, filmând o serie de interviuri la cald cu fete și femei de diferite vârste din România (între 10 și 70 de ani). Au vrut să obțină impresii și povești unice, în raport cu o situație pe cât de excepțională, pe atât de marcantă la nivel individual, dar și social. Acesta a fost punctul de pornire al spectacolului creat, mai apoi, de Oana Răsuceanu.

Iulia Rugină povestește: “În lockdown-ul din martie – mai 2020 am început să facem, cum le șade bine unor prieteni închiși în casele lor, niște interviuri cu oameni pe Zoom, despre cum se simt ei, la rândul lor, închiși in casele lor. Nu știam ce vom face cu materialul, dar ni se părea important să existe această documentare. Acum, doi ani mai târziu, mi se pare că e locul potrivit pentru ele. Integrarea lor într-un concept de spectacol coregrafic mi se pare nu doar o finalizare a întregului demers, cât un efort de a sintetiza ce a însemnat perioada asta pentru noi toți. Mi se pare că Interior/Exterior conține în el atât de multe lucruri foarte personale, încât e copleșitor. E ca și cum te-ai raporta la o poveste trăită, când ea s-a terminat și o înțelegi pe de-a întregul. Simt că abia acum înțeleg pe de-a întregul ce s-a întâmplat acum doi ani. Și cred că e bine să ne uităm cu toții îndeaproape la asta.”

Patru dansatoare reproduc, prin mișcările lor, în patru camere de apartament, gânduri, stări, acțiuni, pe măsură ce aceste interviuri cu femei reale din România completează imaginea de ansamblu a derivei emoționale.

„Bun. Sunt în continuare captivă între pereții casei mele. Dar sunt vie. Și nu sunt bolnavă“. Este doar un gând dintr-o întreagă cronologie a disperării, un gând al unei femei care este una dintre milioanele, miliardele care au încercat să iasă cu mintea cât mai limpede din lockdown. O femeie care trece de la acțiune la inacțiune într-o fracțiune de secundă; de la dezinfectarea cu periuța de dinți a fiecărui colțișor de cameră la romanul pentru care nu-și găsise niciodată timp, de la sport, la plâns, de la gătit sănătos la comandat junk food de pe vreo aplicație.

Oana Răsuceanu declară despre experiența de lucru la noul spectacol: “Am înțeles ceva despre mine și despre modul meu de a mă raporta la toate spectacolele, scenariile, filmele pe care ajung la un moment dat să le fac: petrec foarte mult timp cu ele înainte de a ajunge propriu-zis să petrec timp făcându-le. Așa s-a întâmplat și cu Interior/Exterior. A stat cu mine doi ani. Am știut cu siguranță că voi vrea să mă întorc la perioada aia, la neliniștea sau, din contră, prea multa liniște, a acelei perioade de început. Revizitând-o, am plasat un mix de emoții, stări, întrebări, curiozități trăite de mine și de cei foarte apropiați. Apoi am făcut pasul către toate femeile și fetele cu care am discutat în mai 2020 și am punctat cicatrici evidente. Uneori, când aud la repetiții mesajul cu Vă rugăm rămâneți în casă, am senzația că totul e pură ficțiune. Că nu am trăit cu adevărat ceva de felul ăsta. Când colo, urmele sunt trasate adânc. Cu asta vom merge mai departe.”

Interior / Exterior este povestea ei, a viitoarei mame, sau a celei care a ieșit dintr-o relație tocmai acum, când lumea se prăbușește și ea, sau a femeii de carieră pentru care timpul e management al secundei sau a celei care nu poate trăi fără să fie înconjurată de oameni, de zâmbetele și de căldura lor, și căreia îi este confiscată tocmai această fericire cândva atât de accesibilă.

Interior / Exterior. O radiografie a spaimei, dar și o fotografie a speranței. Un spectacol al zidurilor pe care le-am ridicat în noi, dar pe care le putem ocoli oricând în pași de dans. Dar cine ne învață să dansăm?

Sinopsis Interior/Exterior

16 martie 2020. Un om într-un costum bleumarin apare la televizor și declară stare de urgență pe tot teritoriul României. Fiecare cetățean este îndemnat să se izoleze. Pe străzi se mai aud doar sirenele ambulanțelor și sunetul înecat al megafoanelor poliției locale. Peste noapte, ajungem să trăim într-o distopie.

„Stați acasă!“ Îndemnul președintelui țării e mai întâi hit disco pe YouTube, apoi incertitudine, angoasă, spaimă. Iar în fiecare cameră de apartament, garsonieră sau casă începe o mare luptă de adaptare la necunoscut.

Mai întâi, credem cu toții că după două săptămâni o să ne întoarcem firesc la traficul infernal până la serviciu, la latte-ul așa și așa de la cafeneaua din colț, la omorâtul timpului pe la birou și la mica răsplată a zilelor de weekend cu soare. Din două săptămâni se fac două luni. Din speranțe se împletesc frici. Din planuri ample rămâne câteodată doar simpla și strania dorință de a supraviețui.

Patru femei se rup de lume în apartamentele lor în care sunt obligate să-și trăiască izolarea. Mai întâi, un fals sentiment de siguranță. Micile lucruri de care nu au avut timp aduc un pic de căldură în viața lor. Puțin câte puțin, gânduri stranii încep să nu le mai dea pace.

14 mai 2020. Euforia ultimei zile de izolare. Ușile celor patru apartamente se deschid. Dar viața mai e la fel? Ce au învățat din lecția confruntării cu propriile frici? Cum mai găsesc curajul de a se adapta noii normalități?

Echipa de creație Interior/Exterior

Cu: Eva Danciu, Mariana Gavriciuc, Anastasia Preotu, Teodora Velescu

Regia și coregrafia: Oana Răsuceanu

Creație video: Iulia Rugină

Muzica: Mihai Dobre

Scenografia: Anca Lazăr

Video design: Viorel Petric

Light Design: Alin Popa