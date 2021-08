Au fost decernate premiile festivalului Săptămâna Comediei

Ediția a VIII-a a festivalului Săptămâna Comediei, unul dintre cele mai îndrăgite și așteptate evenimente culturale ale Brașovului, a avut loc în perioada 2-8 august 2021 la Teatrul Sică Alexandrescu și Bastionul Țesătorilor.

Această ediție a 8-a festivalului a venit cu două noutăți. A fost prima ediție concurs pentru secțiunea de teatru și festivalul a mai adăugat o nouă secțiune dedicată comediei, și anume secțiunea de film.

Cele cinci spectacole de teatru aflate în competiția festivalului din acest an au fost:

• Noii infractori, în regia lui Ion Caramitru;

• Doi pe o bancă, regia Mihai Bendeac;

• Thailanda, regia Alexandru Jitea;

• Dragostea durează 3 ani sau Mega petrecere de divorț, regia Chris Simion-Mercurian;

• Rosto, în regia lui Alexandru Dabija.

Juriul, din care au făcut parte criticii de teatru Ion Parhon și Maria Zărnescu, și Dan Cogălniceanu, directorul teatrului Sică Alexandrescu din Brașov, teatru care a fost și gazdă a festivalului, au decis acordarea următoarelor premii:

Premiul pentru Cel mai bun actor : DAN RĂDULESCU , pentru rolurile din spectacolul " Rosto ", după Ion Luca Caragiale, regia Alexandru Dabija, producție a Teatrului ACT București;

: , pentru rolurile din spectacolul " ", după Ion Luca Caragiale, regia Alexandru Dabija, producție a Teatrului ACT București; Premiul pentru Cea mai bună actriță : VIRGINIA MIREA , pentru rolul Dorina din spectacolul " Noii infractori " de Edna Mazya, regia Ion Caramitru, producție a Teatrului Național "I.L. Caragiale" București;

: , pentru rolul din spectacolul " " de Edna Mazya, regia Ion Caramitru, producție a Teatrului Național "I.L. Caragiale" București; Premiul pentru Cea mai bună regie : ALEXANDRU DABIJA , pentru regia spectacolului " Rosto ", după Ion Luca Caragiale, producție a Teatrului ACT București;

: , pentru regia spectacolului " ", după Ion Luca Caragiale, producție a Teatrului ACT București; Premiul pentru Cel mai bun spectacol : producția Teatrului ACT București - "ROSTO" , după Ion Luca Caragiale, regia Alexandru Dabija;

: producția Teatrului ACT București - , după Ion Luca Caragiale, regia Alexandru Dabija; Primul Premiu Special al juriului a fost acordat doamnei VICTORIA COCIAȘ pentru remarcabila revenire pe scena Teatrului "Sică Alexandrescu" Brașov, pe care a onorat-o cu devotament. Actrița a fost prezentă în "Săptămâna Comediei" cu spectacolul " Thailanda " al Teatrului Nottara din București.

a fost acordat doamnei pentru remarcabila revenire pe scena Teatrului "Sică Alexandrescu" Brașov, pe care a onorat-o cu devotament. Actrița a fost prezentă în "Săptămâna Comediei" cu spectacolul " " al Teatrului Nottara din București. Cel de-al doilea Premiu Special a fost oferit domnului MARCEL IUREȘ, pentru excelență în arta actorului, pentru afirmarea prestigioasă a teatrului independent în România și pentru promovarea umorului neaoș in spectacolele sale.

Seara de Gală a continuat cu un spectacol de excepție, în premieră la Brașov, cu 3 nominalizări la Gala Premiilor UNITER 2020, Lucian Ionescu câștigând Premiul pentru Cel mai bun actor în rol principal. "FAMILIA ADDAMS" este un musical scris de Marshall Brickman și Rick Elice, pe muzica și versurile lui Andrew Lippa și în regia, coregrafia și costumele lui Răzvan Mazilu.

Pe lângă spectacolele de teatru, ediția din acest an a festivalului a inclus și o secțiune de film de comedie sub numele de MAEȘTRI AI COMEDIEI CLASICE. Proiecțiile au avut loc în aer liber, la Bastionul Artiștilor din Brașov, iar pe marele ecran am avut plăcerea să-i revedem pe Barbra Streisand, Ryan O'Neal, Mel Brooks, Donald Sutherland, Ingrid Bergman, Goldie Hawn sau Jack Lemmon, în filme clasice de comedie care au făcut deliciul publicului spectator.

Atât spectacolele de teatru, cât și proiecțiile de film sau spectacolele de teatru pentru copii s-au bucurat de un public numeros. În total, peste 4000 de spectatori au participat la evenimentele din cadrul festivalului Săptămâna Comediei. În secțiunea de teatru, toate spectacolele programate s-au jucat cu casa închisă.

Credit foto: Florin Ghioca