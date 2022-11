Baletul sibian dansează cu casa închisă în luna decembrie. S-au pus în vânzare biletele pentru primele spectacole din 2023

„Am început anul 2022 în forță, cu o serie de șapte matinee de balet clasic, la care au participat peste 3000 de elevi din Sibiu și încheiem anul 2022 cu o serie de spectacole dedicate tot lor, copiilor, ca parte a demersului nostru constant de a oferi tinerei generații alternative culturale de petrecere a timpului liber și totodată de a educa și forma un nou public. Cred că e foarte important ca cei mai mici dintre spectatorii noștri, copiii de astăzi, care vor fi spectatorii adulți de mâine, să se poată bucura de spectacole de dans dedicate lor, cu o durată redusă de timp și care să le permită o mai bună înțelegere a unui spectacol de balet clasic. Am avut anul acesta unul dintre cei mai buni ani ai noștri, cu sălile pline de fiecare dată, cu numeroase turnee în România, Turcia, Germania și Italia și cu producții apreciate de public. Toate turneele internaționale pe care le-am avut în acest an, aduc o confirmare în plus a calității extraordinare atât a producțiilor noastre, dar și a calității tehnice și artistice a dansatorilor noștri.” Ovidiu Dragoman, Manager Teatrul de Balet Sibiu / Casa de Cultură a Municipiului Sibiu

Program Teatrul de Balet Sibiu ianuarie - februarie 2023

Spărgătorul de nuci

spectacol de balet clasic

Coregrafia originală: Marius Petipa și Lev Ivanov

Adaptare coregrafică: Hanna Pogoretskaya și Maryna Koziar, sub coordonarea lui

Gerard Mosterd

Joi, 26 ianuarie și vineri, 27 ianuarie 2023, ora 12:00 - matinee de balet pentru copii

Durata aproximativă: 1h

Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, ora 19:00

Durata aproximativă: 1h 45 min

Sala Mare - Centrul Cultural „Ion Besoiu” Sibiu

About us - Despre noi

spectacol de teatru-dans, cu participarea actorilor Naționalului bucureștean: Iuliana Moise și Claudiu Bleonț

Regia și scenariul Beatrice Rancea, coregrafia Dragoș Roșu și Beatrice Rancea

Vineri, 3 februarie 2023, ora 19:00

Sala Mare - Centrul Cultural „Ion Besoiu” Sibiu

Durata aproximativă: 1h 30 min