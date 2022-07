Bilanţul stagiunii cu numărul 69, la Teatrul German

Dragi spectatori și spectatoare, dragi prieteni vechi și noi ai Teatrului German, după această perioadă tumultuoasă, tragem linie și ne bucurăm să anunțăm încheierea stagiunii cu numărul 69 a TGST.

Finalul stagiunii 2021/2022 a culminat cu participarea producției ”Katzelmacher. Dacă n-ar fi vorba despre iubire”, de Rainer Werner Fassbinder, în regia Eugen Jebeleanu, în data de 1 iulie la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu FITS cu un ecou răsunător pe plan național.

În ciuda restricțiilor pandemice și a perioadei dificile prin care am trecut cu toții, stagiunea încheiată a numărat șase premiere şi două reluări, iar spectatorii au putut viziona cele 56 reprezentaţii ce au fost prezentate pe scena Teatrului German începând cu luna octombrie 2021. Participări în regim online la Festivalul Național de Teatru FNT din București cu spectacolul „Après Ski - Liniște aici sus!” și ”V.I.P. – Very Isolated Person”, Festivalul Off Europa din Leipzig, Germania cu spectacolul ”V.I.P. – Very Isolated Person” Live pe ZOOM și colaborarea cu TARTproduktion Stuttgart, Germania, privind realizarea spectacolului ”Stage Identities” au întregit stagiunea cu numărul 69.

În urmă cu câteva săptămâni, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat transferul de folosință a unei proprietăți din cartierul Fabric (lângă Casa Radio Timișoara) către TGST pentru următorii 49 de ani. În anii următori, acolo va fi amenajat cel de-al doilea spațiu al Teatrului German, care va oferi în principal un spațiu de dezvoltare pentru operele contemporane și noile forme de teatru.

Teatrul German de Stat Timișoara a fost de asemenea partenerul sau gazda spectacolelor invitate „Muntenii din Caldeirão”, exerciții de antropologie ficțională, „Pe treptele vântului” - un performance lirico-muzical cu poezii de Rolf Bossert, „The Last Raid of HumanKind”, spectacol al trupei de dans contemporan „Contemporary Creative Dreamers” și „Sinergii. Interacțiuni stilistice”, (spectacol a secției de actorie în limba germană a Facultății de Muzică și Teatru din cadrul UVT). Ca de obicei, Teatrul German a susţinut generaţia tânără prin implicarea în organizarea ediției jubiliare a „Weekend-ului de teatru NiL & friends”, cu ocazia împlinirii a 26 de ani de la înființarea trupei de teatru NiL, a liceului „Nikolaus Lenau”. În colaborare cu TGST, trupele de teatru NiL au participat de mai multe ori la festivaluri în Croația.

Evenimente conexe precum Artist Talk cu grupul Marginalii: „30 de ani mai târziu” și „Artist Talk. Oameni de vânzare”, cu istoricul Mădălin Hodor și regizoarea Carmen Lidia Vidu, alături de discuțiile cu publicul organizate cu ocazia diferitelor reprezentații ale Teatrului German, au reușit să readucă publicul aproape de Teatrul German de Stat din Timișoara. Nu în ultimul rând, podcastul bi-lunar al TGST Ne auzim până ne vedem a lansat 11 episoade pe care fiecare doritor le poate asculta.

Stagiunea trecută li s-au alăturat echipei artistice noii colegi Aida Olaru și Robert Bogdanov-Schein, Enikő Blénessy a revenit după o pauză de câțiva ani la TGST.

Stagiunea 2022/2023 va începe în 28 august 2022 în spații neconvenționale ale cartierului Fabric cu premiera spectacolului Orașul paralel, de Ștefan Peca, regia Ana Mărgineanu, în colaborare cu Asociația Culturală „Diogene” și cu Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara. După o pauză de 5 ani, Festivalul European de Teatru EUROTHALIA revine pe scena Teatrului German de Stat Timișoara, în perioada 21-29 septembrie 2022 cu ocazia celei de-a opta ediții, care abordează tema „Confruntări”, iar în 28 octombrie este prevăzută premiera spectacolului „Livada de vișini” de Anton Pavlovici Cehov, montată de regizorul invitat din Austria, Volker Schmidt.

Mulţumim tuturor spectatorilor pentru loialitate, precum și finanţatorilor, partenerilor, şi prietenilor pentru sprijinul şi atenţia acordate Teatrului German de Stat Timișoara în această stagiune. Vă dorim o vară liniştită și să ne revedem sănătoși, cu forțe proaspete în stagiunea cu numărul 70 a TGST!