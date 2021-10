„Bravul soldat Švejk” și „Sunt o babă comunistă”, în acest week-end pe scena TNRS

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu readuce pe scenă, în acest week-end, două dintre producțiile de succes din repertoriul său, spectacolele „Bravul soldat Švejk” și „Sunt o babă comunistă”.

„Bravul soldat Švejk”, de Jaroslav Hašek, un one man show cu Viorel Rață va fi prezentat sâmbătă, 30 octombrie 2021, ora 19:00, la Sala Mare a TNRS.

Spectacolul are la bază piesa lui Hašek, o reușită scriere satirică, apreciată drept o capodoperă a literaturii universale.

Cu ochi mari și o figură amuzantă. Așa intră Švejk, soldatul tras la răspundere pentru toate năzbâtiile făcute de-a lungul timpului, datorită felului său de a fi, dar este el un idiot, așa cum a fost declarat de către comisia medicală? „Cu respect raportez”, așa își începe Švejk fiecare frază pe care urmează să o spună, cu siguranță o relatare buclucașă și hazlie și are ce raporta pentru că traseul lui este unul încărcat: de la cârciumă la medicii legiști care îl trimit la balamuc, la poliție și mai apoi la oaste – unde este declarat simulant – și închis la garnizoană. Și peripețiile continuă. Ororile războiului capătă nuanțe comice în aventurile lui Švejk, povestite cu seninătate și interpretate cu mult umor.

Un one-man-show ce va ține publicul în priză, datorită fuziunii de personaje și a întâmplărilor pline de umor.

„Sunt o babă comunistă”, după Dan Lungu, având scenariul și regia semnate de Mariana Mihu-Plier, cu Dana Taloș, va fi prezentat duminică, 31 octombrie 2021, ora 19:00, pe scena Sălii Mari a TNRS.

„Când am citit cartea lui Dan Lungu, am avut impresia că citesc o carte despre mama. Am simțit o legătură aproape ombilicală cu acest text. Este povestea unei femei care în vremea comunismului fuge de la sat la oraș pentru o viață mai bună. După 1989 am vrut să ștergem tot ce a însemnat comunismul. Am dărâmat cu disperare statui, fabrici, uzine, numai că în mintea individului e mai greu de dărâmat. Mentalitățile nu se schimbă peste noapte, iar „meandrele” democrației pot fi la fel de chinuitoare pentru individ precum traiul într-un regim restrictiv. Exemplul democrației este un exemplu dificil tocmai pentru că ai libertatea de A ALEGE. Emilia Apostoaie, personajul poveștii, își analizează trecutul pentru a putea merge mai departe. N-aș spune că este un spectacol, e mai mult o mărturisire”, spune Mariana Mihu-Plier.