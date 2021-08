Bursa de Spectacole de la Sibiu – invitați de prestigiu internațional și dialoguri despre potențialul culturii de a genera dezvoltarea comunităților

Bursa de Spectacole de la Sibiu, care se va desfășura în perioada 23-26 august 2021, în cadrul celei de-a XXVIII-a ediții a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), reunește reputați specialiști internaționali din domeniul cultural. Aceștia vor participa la conferințele programate la Sibiu și vor aborda teme legate de potențialul culturii de a genera dezvoltarea durabilă a comunităților, soluții digitale pentru artele spectacolului, conversații culturale și multe alte teme de interes pentru industria spectacolelor. Ediția 2021 a Bursei de Spectacole, singura structură de acest fel din România, marcă înregistrată a FITS, se va desfășura în sistem hibrid, fizic și online.

„Bursa de Spectacole de la Sibiu este singura bursă de spectacole din lume care a supraviețuit anul trecut și care a avut câteva întâlniri, nesperate în acea perioadă. Artiști, agenți, promotori, directori de festivaluri, agenții din lume, ne-am reunit și am vorbit despre modul în care am reușit să rezistăm, să imaginăm și să creăm în perioada pandemiei. Anul acesta, din fericire, vom reuși să ne vedem la Sibiu și sunt convins că această platformă unică pe care Sibiul o oferă lumii va aduce întâlniri excepționale”, spune Constantin Chiriac, președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu.

Christian Watty, director al Festivalului euro-scene Leipzig; Anthony Sargent CBE, consultant; Kaku Nagashima, vice-directorul general al Tokyo Festival; Danny Tan, director al Odyssey Dance Theatre International Festival; Brenda Angiel, director artistic și coregraf al Brenda Angiel Aerial Dance Company; Tilla Rudel, directorul Institutul Francez de la Timișoara; o delegație a China Shanghai International Arts Festival, Barbara Gessler, directorul Creative Europe, DG Education, Youth, Sport and Culture of the European Commission, Head of Unit; Andy Beecroft - Adelaide Fringe, Marketplace Manager Honey Pot; Lynn Fu, consultant independent, curator și cercetător, Cindy Sibilsky - nJoy Entertainment LLC, producător, scriitor, recenzor, sunt invitații care vor participa la evenimentele de la Sibiu, fizic sau online.

Pentru ediția de anul acesta, Bursa de Spectacole a adoptat formatul hibrid pentru ca atât participanții prezenți în Sibiu, cât și cei care nu vor putea călători, să poată dialoga și construi împreună, prin soluții digitale, dorind să fie o punte între dimensiunea fizică și online, un spațiu de întâlnire și creație, deschis tuturor celor care activează în domeniul artelor spectacolului.

„Cultura: motor pentru dezvoltarea comunității”, „Artele spectacolului outdoor: scop și relevanță la nivel local, național și internațional”, „Comitetul de cultură UCLG, folosirea întregului potențial al culturii în realizarea locală a obiectivelor de dezvoltare durabilă”, „Festivaluri în dialog”, „Creație-educație-diseminare, Soluții digitale și alternative pentru artele spectacolului” sunt doar o parte dintre temele conferințelor care formează programul de acest an al evenimentului.

Conferința de deschidere a Bursei de Spectacole de la Sibiu va avea loc în 23 august, la ora 10.00, la Hotel MyContinental - Sala Turandot.

Bursa de Spectacole de la Sibiu este dedicată artiștilor independenți, companiilor de teatru care produc spectacole sau alte tipuri de produse culturale (teatru, dans, muzică, circ, artă stradală, artă vizuală, artă digitală, film, artă multidisciplinară etc), producătorilor, directorilor, profesioniștilor care găzduiesc sau organizează spectacole și evenimente artistice.

Condiții speciale de acces

Intrarea publicului la toate evenimentele din cadrul Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, în perioada 20-29 august 2021, se va face cu respectarea măsurilor sanitare impuse de pandemia de coronavirus, iar capacitatea de ocupare a sălilor de spectacole va fi stabilită în funcție de reglementările în vigoare la data desfășurării.

Accesul la evenimentele care sunt organizate în spații închise se va face în baza unui document de identitate, precum și a prezentării unuia dintre următoarele documente:

dovadă oficială care atestă vaccinarea anti SARS-COV2 (minimum 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare),

test PCR negativ - efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea evenimentului,

dovadă a rezultatului negativ certificat de o unitate medicală a unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore înainte de începerea evenimentului,

dovadă medicală a faptului că se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-COV-2.

Pentru accesul în săli, organizatorii vor pune la dispoziția spectatorilor brățări care să faciliteze triajul epidemiologic rapid.

Purtarea măștii de protecție în săli este obligatorie, în acest moment.