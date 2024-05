Capitala teatrală a lumii se mută la Craiova. Începe Festivalul Internațional Shakespeare

Sălile de spectacol și spațiile indoor vor găzdui spectacole, expoziții, ateliere și lansări de carte, piețele, parcurile, străzile vor prilejui întâlniri-surpriză cu spectacole și performance-uri, concerte, instalații pop-up în aer liber, la care publicul este invitat să contribuie.

Shakespeare Village – un sat britanic de la 1600, reconstruit de la zero, pe Hipodromul Craiova, va fi locul de desfășurare a zeci de concerte și spectacole, iar Promenada Craiova va găzdui cubul imersiv Shakespeare Dimensions, o promisiune a universului shakespearian în VR.

Nume dintre cele mai mari, din lumea creatorilor internaționali de teatru și spectacol se regăsesc în programul festivalului: Robert Wilson, Peter Brook, Declan Donnellan, Robert Lepage, Philip Parr, Jesus Herrera, Christian Friedel și mulți alții.

Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova – Ediția a 14-a este acolo unde așteptarea și nerăbdarea iau sfârșit și încep surprizele și bucuria.

Joi, 16 mai, la ora 18:00, Deschiderea oficială a festivalului va avea loc în foaierul Teatrului Național Marin Sorescu, iar de la ora 19:00, la sala Amza Pellea a teatrului se va juca spectacolul Furtuna, în regia lui Robert Wilson, producție a Teatrului Național Ivan Vazov, Bulgaria. La 20:30, faimoșii The Tiger Lilies vor susține un concert în Piața William Shakespeare, iar de la ora 22:00, trupa Woods of Birnam, proiectul muzical al lui Christian Friedel actorul principal din filmul The Zone of Interest, va deschide, cu Macbeth in Concert seria de concerte și evenimente de la Shakespeare Village (Hipodrom).

De neratat, pe scenele indoor ale festivalului vor fi, în egală măsură, Regele Lear – Wing Theatre Studio, Hong Kong (17 mai), Richard II, regia Kochi Yamat, G. Garage Shakespeare - Do Company, Japonia (18 mai), Hamlet, regia Declan Donnellan, Teatrul Național Marin Sorescu, Craiova (18 și 19 mai), Feast: a Play in One Cooking, regia Philip Parr, Parrabbola, Marea Britanie (19 și 20 mai), Hamlet, Abrahamse & Meyer Production, Africa de Sud (20 mai), Scorpia neîmblânzită, regia Leta Popescu, Teatrul Național Cluj, (20 mai), Que Con Quique Quinto?, regia Andres Carreno, Efe Tres Teatro, Mexic (21 mai), Regele Lear, regia Mihai Țărnă, Teatrul Eugene Ionesco, Chișinău (21 mai), Proiectul Furtuna, regia Peter Brook & Marie-Helene Estienne, Franța (21 mai), A douăsprezecea noapte, regia Andrei Șerban, Teatrul de Stat Constanța (22 mai), Hamlet - Dansul melancolicului, Jesus Herrera Flamenco Ballet, Spania (22 mai), Visul unei nopți de vară, regia Kelly Hunter, Marea Britanie (23 mai), Cum vă place (Sensing Shakespeare), regia Radu Popescu, Teatrul Apropo (24 mai), A douăsprezecea noapte sau noaptea magilor, regia Alexandru Mâzgăreanu, Teatrul Nottara (24 mai), Romeo și Julieta, regia Rostyslav Derzhypilskyi, Ucraina (26 mai), Hamlet, Prințul Danemarcei, regia Robert Lepage, Ex Machina, Canada (25 și 26 mai).

La Shakespeare Village , după deschiderea din 16 mai, făcută de Woods of Birnam, concertele vor continua în fiecare zi a festivalului, iar pe scenă vor urca trupe precum Carla's Dreams (17 mai), Byron (18 mai), om la lună (19 mai) Bălănescu Trio, Marea Britanie (20 mai), Vița de Vie (21 mai), Jarl Flamar, Franța (23 mai), Robin and the Backstabbers (24 mai), Timpuri Noi (25 mai) sau Vama (26 mai), dar și trupe și Dj locali.

Shakespeare Village va fi, de asemenea, scena de desfășurare a zeci de alte evenimente și spectacole de teatru. Accesul în prima zi este gratuit, iar pentru zilele următoare se achiziționează bilete pe zile, care oferă acces la toate evenimentele și concertele din ziua respectivă.

Pe lângă evenimentele din Shakespeare Village, secțiunea de concerte a Festivalului Internațional Shakespeare va cuprinde o seară specială: miercuri, 22 mai, concertele și petrecerea se mută pe dealul Bucovăț, pentru o seară specială: Panoramic Night. Pe scena de la Zion Gardens vor urca trupele Gândul Mâței și Alternosfera, urmate de un DJ set semnat de Andrei YC.

Surprize, în festival, vor apărea și odată cu cele peste 100 se spectacole Outdoor cărora li se adaugă peste 50 de performance-uri Pop-Up Shakespeare La fiecare pas, pe străzi, în piețe, în parcuri, pe alei de blocuri, oamenii vor găsi instalații, parade, spectacole de improvizație și scene faimoase din opera lui William Shakespeare.

De asemenea, cubul imersiv Shakespeare Dimensions va fi accesibil la Promenada Craiova și va putea fi experimentat în perioada 17 – 26 mai. Accesul va fi gratuit.

Anul acesta, Universitatea de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București se alătură Festivalului Internațional Shakespeare cu o secțiune specială – „UNATC Fringe – Shakespeare Unleashes Students”. Astfel, festivalul câștigă, pe lângă dimensiunea creativă, una educativă. Conceptul „UNATC Fringe – Shakespeare Unleashes Students” este centrat pe dorința de a readuce creațiile și universul lui William Shakespeare cât mai aproape de comunitate, prin ochii și sensibilitatea tinerei generații.

În 22 de locații răspândite în tot orașul Craiova, de-a lungul a 106 evenimente, 450 de studenți vor prezenta publicului spectacole, proiecții de filme, ateliere în școli și licee, parade de stradă, expoziții și dezbateri.

Onorează cu prezența în festival Excelența Sa doamna Tamar Beruchashvili, Ambasadoarea Georgiei, Excelența Sa domnul Radko Vlaykov, Ambasadorul Bulgariei, Excelența Sa domnul Güdsi Dursun ŏglu Osmanov, Ambasadorul Republicii Azerbaidjan, Excelența Sa domnul HAN Chunlin, Ambasadorul Chinei, Excelența Sa domnul Giles Matthew Portman, Ambasadorul Marii Britanii, Excelența Sa domnul José Antonio Hernández Pérez-Solórzano, Ambasadorul Spaniei, Excelența Sa domnul Katae Takashi, Ambasadorul Japoniei.

Despre Festivalul Internațional Shakespeare

Aflat anul acesta la al 30-lea an de existență, Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova, va însuma peste 300 de spectacole și evenimente și va reuni unele dintre cele mai mari nume de regizori de teatru de talie mondială ai momentului, între care Robert Wilson, Declan Donnellan, Peter Brook sau Robert Lepage.

Programul zilei de JOI 16.05.2024

19:00, Teatrul Naţional „Marin Sorescu” – Sala „Amza Pellea”

de William Shakespeare

Traducător: Valeri Petrov

Nume companie: Teatrul Național Ivan Vazov

Țară companie: Bulgaria

Regizor: Robert Wilson

Distribuție:

Veselin Mezekliev – PROSPERO, Duce de drept al Milan

Radina Borshosh – MIRANDA, fiica lui Prospero

Zhaklin Daskalova – ARIEL, un spirit în slujba lui Prospero

Yavor Valkanov – CALIBAN, locuitor al insulei

Stoyan Pepelanov – ALONSO, Rege al Napoli

Stelian Radev – FERDINAND, fiul său

Valentin Ganev – GONZALO, vechiul sfătuitor al lui Alonso

Zafir Radjab – SEBASTIAN, fratele lui Alonso

Konstantin Elenkov – ANTONIO, fratele lui Prospero și uzurpator Duce de Milan

Stefan Kashev – TRINCULO, un clovn, servitor al lui Alonso

Vasil Draganov – STEPHANO, majordomul lui Alonso

Nencho Kostov – SERVITOR/SPIRIT/CÂINE

Gergana Zmiicharova – SPIRIT/IRIS

Vyara Tabakova – SPIRIT/CERES

Vladislava Nikolova – SPIRIT/JUNO

Durată spectacol: 1h 30 minute (fără pauză)

Shakespeare Village (Parcul Nicolae Romanescu)

22:00 –Woods of Birnam Company: Macbeth in concert (GE)

24:00 –Andrei YC | DJ set

Pop-up Shakespeare

20:45 – Concert The Tiger Lillies, în Piața Willian Shakespeare

The Tiger Lilies

The Tiger Lillies este o trupă muzicală britanică cunoscută pentru stilul lor distinctiv și eclectic, care îmbină elemente de cabaret, circ și teatru muzical.

Fondată în 1989 în Londra de către vocalistul și acordeonistul Martyn Jacques, trupa este cunoscută pentru versurile lor întruchipând adesea teme întunecate și macabre.

Muzica lor este un amestec de diverse influențe, inclusiv muzică de cabaret, punk, teatru muzical și muzică clasică. Instrumentația lor este neconvențională, cu utilizarea frecventă a acordeonului, a pianului și a instrumentelor de percuție.

The Tiger Lillies și-au câștigat o reputație deosebită pentru prestațiile lor scenice excentrice și teatrale, care pot fi uneori controversate sau șocante. Cu toate acestea, abordarea lor artistică inovatoare și angajamentul lor față de expresia liberă i-au adus un număr de fani devotați în întreaga lume.

UNATC Fringe

21:00 – Teatrul de Vară – Parcul Nicolae Romanescu

ROMEO ȘI JULIETA – ACADEMIA EAST 15 (UK)

21:00 – Scena UNATC, strada Mihail Kogălniceanu

A DOUĂSPREZECEA NOAPTE – UNATC

Programul zilei de VINERI 17.05.2024

Casa de Cultură a Studenților, Strada Eugeniu Carada 10

Hotel Ramada Plaza, Calea București 1

Teatrul Național “Marin Sorescu” – sala Amza Pellea, Strada AI Cuza nr 11

Teatrul “Colibri”, Calea București 56

Adaptare non-verbală bazată pe „Regele Lear” de Shakespeare

Shakespeare Village (Parcul Nicolae Romanescu)

11:00 – Flabbergast Theater – Romeo și Julieta (UK)

17:00 – Flabbergast Theater – Visul unei nopți de vară (UK)

21:00 – Asociația RISC CULTURAL – Drunken Lords

22:00 – Concert Carla’s Dreams

23:00 – CAMILșiATÂT | DJ set

UNATC Fringe

11:00 am – 1:00 pm – THEATER TALKS

Teatrul Național “Marin Sorescu” – Foaier, Strada Alexandru Ioan Cuza 11

4:30 pm – 5:00 pm – PARADA SHAKESPARE

Piața Frații Buzești, Strada Frații Buzești

7:30 pm – 8:00 pm – PARADA SHAKESPARE

Piața Frații Buzești Strada Frații Buzești

9:00 pm – 9:30 pm – SWEET DREAMS – INSTALAȚIE PERFORMATIVĂ

Muzeul de Artă Craiova – Centrul „Constantin Brâncuşi”, Calea Unirii nr.15

9:00 pm – 11:00 pm – ROMEO ȘI JULIETA – ACADEMIA EAST 15 (UK)

Teatrul de Vară – Parcul Nicolae Romanescu

9:00 pm – 11:30 pm – A DOUĂSPREZECEA NOAPTE – UNATC

Scena UNATC, strada Mihail Kogălniceanu

Programul zilei de DUMINICĂ 19.05.2024

Teatrul Național “Marin Sorescu” – sala Amza Pellea Strada AI Cuza nr 11, Craiova, Dolj, Romania

Teatrul Național “Marin Sorescu” – sala Amza Pellea Strada AI Cuza nr 11, Craiova, Dolj, Romania

Hotel Ramada Plaza Calea București 1, Craiova, Dolj, Romania

Casa de Cultură a Studenților Strada Eugeniu Carada 10, Craiova, Dolj, Romania

Shakespeare Village (Parcul Nicolae Romanescu)

11:00 – Independent Artists – Miss Shakespeare

17:00 – Los Macocos Theater Band – Kill Hamlet (Argentina)

21:00 – Jet Black

22:00 – Om la lună

23:00 – Lucian Vlăsceanu | DJ set

UNATC Fringe

11:00 am – 1:00 pm – THEATER TALKS

Teatrul Național “Marin Sorescu” – Foaier Strada Alexandru Ioan Cuza 11, Craiova, Dolj, România

12:30 pm – 1:30 pm – ATELIER DE JOCURI TEATRALE

Parcul Pedagogic Strada Amaradia, Craiova, Dolj, România

1:00 pm – 2:00 pm – SONETE

Grădina Botanică “Alexandru Buia” Strada Constantin Lecca 26, Craiova, Dolj, România

1:30 pm – 2:30 pm – ATELIER DE JOCURI TEATRALE

Parcul Pedagogic Strada Amaradia, Craiova, Dolj, România

2:30 pm – 3:30 pm – ATELIER DE JOCURI TEATRALE

Parcul Pedagogic Strada Amaradia, Craiova, Dolj, România

3:00 pm – 4:00 pm – SONETE

Grădina Botanică “Alexandru Buia” Strada Constantin Lecca 26, Craiova, Dolj, România

4:00 pm – 4:30 pm – „HANDLET” DUPĂ W.SHAKESPEARE

Parcul Pedagogic Strada Amaradia, Craiova, Dolj, România

5:00 pm – 5:30 pm – A IUBI SAU A IUBI! – SONETE

Biserica Evanghelică Luterană Calea Unirii 13, Craiova, Dolj, România

5:00 pm – 6:00 pm – SONETE

Grădina Botanică “Alexandru Buia” Strada Constantin Lecca 26, Craiova, Dolj, România

6:00 pm – 6:30 pm – TUNELUL PASIUNILOR LUI SHAKESPEARE

Pasajul Lipscani Pasajul Lipscani, Craiova, Dolj, România

7:30 pm – 9:30 pm – ATELIER DESCHIS DE ACTORIE PE SCENE DE W.SHAKESPARE

Biserica Evanghelică Luterană Calea Unirii 13, Craiova, Dolj, România

8:00 pm – 8:30 pm – PARADA SHAKESPARE

Piața Frații Buzești Strada Frații Buzești, Craiova, Dolj, România

9:00 pm – 9:30 pm – SWEET DREAMS – INSTALAȚIE PERFORMATIVĂ

Muzeul de Artă Craiova – Centrul „Constantin Brâncuşi” Calea Unirii nr.15, Craiova, Dolj, România