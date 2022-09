Celebrii improvizatori Joe Bill (SUA) și Órla Mc Govern (IRLANDA) vin la Festivalul Național de Improvizație

Din SUA revine la București celebrul Joe Bill - improvizator cu peste 25 de ani de experienţă, instructor şi regizor de spectacole de comedie, co-fondator al revoluţionarului Annoyance Theatre din Chicago, care va susține patru ateliere de improvizație între 16-18 septembrie. Joe Bill a predat, a îndrumat sau a regizat actori şi scenarişti care creează pentru Saturday Night Live, 30 Rock, The Daily Show with Jon Stewart şi The Colbert Report. El este autorul apreciatului format „The Bat", prezentat în programul !MPRO 2015, şi a fost trainer invitat la !MPRO 2016.

Scene brain/ Game brain este un workshop dedicat modalităților de integrare al elementelor scenice, ideilor cu potențial comic și sugestiilor din public într-un spectacol lung solid, cu credibilitate și emoție. În cadrul atelierului The First 30 Seconds, interesul se concentrează asupra construirii primei scene dintr-un spectacol de improvizație. Organic Longform Basics, dedicat debutanților, oferă cele mai bune instrumente de structură pentru un spectacol de improvizație antrenant, iar Story Chain este un workshop ce ghidează participanții în improvizarea unor povești de viață veridice și transformarea acestora în spectacole.

Cu rădăcini adânci în Irlanda, Órla Mc Govern este o actriță experimentată, story teller, scriitoare și facilitatoare. Experiența a purtat-o peste tot în lume, unde a predat și a jucat pe scenele festivalurilor. Este Director Artistic la Festivalul Moth & Butterfly de storytelling și improvizație, și face parte din grupul de improvizatori Ohana. A scris numeroase scurtmetraje produse în Irlanda, este actriță de televiziune și film, și autoarea volumelor de povestiri Dublin Folk Tales for Children și Wild Waves & Wishing Wells (The History Press). Órla Mc Govern va susține la București un workshop numit Stories from the heart, dedicat modalităților în care poveștile personale și cele inventate pot fi folosite pentru a explora modalitățile cele mai potrivite pentru abordarea unei compoziții de spectacol, indiferent de formă.

Festivalul Național de Improvizație începe joi, 15 septembrie, cu un Impro Jam în care oricine poate să urce pe scenă, urmat de spectacolul din secțiunea DEBUT a festivalului, prezentat de Trupa Wednesday - Tocănița de idei, un montaj liber, coordonat de Doina Antohi. Seara se va încheia cu Stuck in the middle cu Joe Bill, spectacolul în care regizorii invitați să creeze spectacole pentru ediția 10 a festivalului (Bogdan Untilă, Vlad Pasencu, Delia Riciu, Ștefan Huluba și Andrei Bratu) îl vor provoca pe Joe Bill să scoată la iveală personaje și scene diferite fără nici o secundă de răgaz. Sugestia publicului pornește un foc continuu de episoade improvizate care îl vor solicita, la limite psihice și fizice, pe cel prins în mijloc. Accesul la spectacolele de joi este gratuit, în baza rezervării pe Eventbook.

Programul de vineri, 16 septembrie, se deschide cu De poetica motus, spectacolul studenților la actorie, coordonat de Andrei Bratu, în care improvizatorii Miruna Ușurelu, Aurelian Culea, Răzvan Bratu, Alexandra Pribeagu, Dima Tui și Bohor Nicholas se exprimă prin coregrafie, muzică și poezie.

Seara continuă cu Bivolul sună întotdeauna de doua ori, spectacol coordonat de Bogdan Untilă. Inspirați de stilul dramaturgului David Mamet, improvizatorii Mihaela Georgescu, Vlad Pasencu, Octavian Reghina, Adelina Toma, Răzvan Bratu și David Moscovici se iau la trântă cu lumea necruțătoare a business-ului, într-un magazin de antichități.

Generația Z, un spectacol regizat de Ștefan Huluba, deschide a treia seară de festival. Protagoniștii acestuia sunt elevi care vor juca pentru prima oară la Festivalul Național de Improvizație, unii dintre ei aflându-se pentru prima dată pe o scenă. Ne invită într-un univers dinamic și ne propun să ne lăsăm purtați de valurile improvizației.

Seara de sâmbătă, 17 septembrie se încheie cu Shhh!, un spectacol cu scene silent și slapstick comedy, regizat de Delia Riciu, la care participă improvizatorii Dan Miron, Dan Codreanu, Adrian Loghin, Tibi Spătăreanu, Radu Catană și Sabina Uță.

Duminică, 18 septembrie, publicul din București are ocazia unică să urmărească Dealing with it, un spectacol pus la cale de Joe Bill, despre reconectare și felurile în care depășim pandemia, precum și despre evenimentele pe care le traversează întreaga planetă. Vor participa improvizatorii Doina Antohi, Adrian Loghin și Adelina Toma (România), alături de Órla Mc Govern (Irlanda) și Stefan Andersson (Suedia). Ediția a zecea a Festivalului Național de Improvizație se va încheia într-o notă romantică cu You’ve got Improv, o comedie romantică muzicală regizată de Vlad Pasencu, despre prime întâlniri romantice, fluturi care apar în stomac în clipe în care te aştepți mai puțin şi secrete nespuse (dar cântate). Urcă pe scenă: Adriana Bordeanu, Alex Cătănoiu, Mihaela Georgescu, Oana Laura Gabriela, Tibi Spătăreanu și Răzvan Teodorescu.

Toate spectacolele sunt produse de festival și prezentate în premieră!

În perioada 15-18 septembrie, la teatrul Recul, din Splaiul Unirii 160, publicul bucureștean are din nou ocazia să se bucure de spectacole inedite și bună dispoziție într-o lume care antrenează constant atenția, flexibilitatea și empatia.