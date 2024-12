Conferința va fi urmată de lansarea oficială a celei de a treia expoziții online din cadrul programului Arhiva Feministă de Teatru FEM100, www.fem100.ro, cu titlul Unde ne sunt regizoarele?, curatoriată de criticul de teatru, cercetătoare științifică, Cristina Modreanu.

Trecutul se schimbă în funcție de întrebările pe care ni le punem. Mă uit înapoi și mă întreb ce s-a întâmplat cu toate acele femei care au absolvit facultatea de regie de teatru și au sperat că asta înseamnă mai mult decât o diplomă, dar au sfârșit prin a nu avea o carieră, cel puțin nu una vizibilă, nefiind incluse în ceea ce generația mea a preluat drept „canonul teatral românesc”? Mă uit în urmă și nu pot să nu mă întreb „de ce?”, explică Modreanu în argumentul expoziției

Arhiva Feministă de Teatru FEM100 este un program de cercetare și educație interdisciplinară menit să contribuie la salvarea patrimoniului imaterial teatral, recuperând cu prioritate istoriile artistelor neconsemnate de istoria oficială a teatrului din perioada 1920-2020. Pe parcursul a aproape doi ani, 2024-2025, programul reconstituie contexte teatrale văzute din punctul de vedere feminin, prin documentare în arhive teatrale, publicarea de articole științifice și o serie de conferințe susținute de specialiste în teatru din țări europene. De asemenea, programul va disemina practici teatrale colaborative și metode de cercetare în arhivele teatrale prin intermediul unor ateliere de teatru documentar și confesiv pe teme feministe cu studenții diferitelor specializări din universitățile partenere și prin producerea unei instalații performative bazate pe documentarea în arhive.

*Nicole Colin este profesoară de cultură germană la Universitatea Aix-Marseille (AMU), directoare a școlii masterale Germano-Franceză «Conflicts of cultures – cultures of conflicts» (AMU / University of Tübingen) și profesoară onorifică a Universității din Amsterdam (UvA). Colin studiază istoria culturii germane, cu accent pe literatură și teatru, și cercetează și teoria transferului cultural și a diplomației culturale, schimburile culturale între Franța și Germania, moștenirea culturală și sociologia domeniului cultural. Este autoarea monografiei Deutsche Dramatik im französischen Theater nach 1945. Künstlerisches Selbstverständnis im Kulturtransfer (Bielefeld 2011), co-autoare a Im Schatten der Versöhnung. Deutsch-französische Kulturmittler im Kontext der Europäischen Integration (Göttingen 2018) și co-editoare a Dictionnaire des relations culturelles franco-allemandes depuis 1945 (Lille 2023). Din iunie 2023, este coordonatoarea științifică a proiectului Horizon Europe NARDIV – United in Narrative Diversity? Cultural (Ex-) Change and Mutual Perceptions in Eastern and Western Europe at the threshold of the digital age.