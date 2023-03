CORUL ACADEMIC RADIO PREZINTĂ: „MELOCINEMATECA” - „Singing in the Rain”, „Vrăjitorul din Oz”, „Mary Poppins”, „Vă place Brahms?”, „Frumoasa și bestia”

Joi 16 martie 2023, CORUL ACADEMIC RADIO ne invită la un concert-spectacol extraordinar, conceput în jurul celor mai cunoscute și populare fragmente de muzică de film. Sugestiv intitulat „MELOCINEMATECA”, evenimentul de la Sala Radio ne va purta în istoria cinematografiei prin melodii din pelicule celebre, de la „Vă place Brahms?” la „Frumoasa și bestia”, de la „Alba ca Zăpada” la „Cartea Junglei” sau „Doamna și vagabondul”, de la „Umbrelele din Cherbourg” la „Cocoșatul de la Notre Dame” etc. Ne vom aminti de pașii dansați de Gene Kelly în „Cântând în ploaie”/„Singing in the Rain” și vom râde împreună cu Mary Poppins și al ei „Supercalifragilisticexpialidocious”. Alături de Corul Academic Radio, vom călători imaginar cu Dorothy din „Vrăjitorul din Oz” în timp ce ascultăm „Somewhere Over the Rainbow” și poate vom zâmbi fredonând „Ani de liceu” din filmul „Liceenii”.

Prezentat de Corul Academic Radio – ansamblu emblematic al scenei muzicale din România ce aniversează 83 de ani de la înființare – evenimentul este conceput de dirijorul CIPRIAN ȚUȚU:

„Ineditul acestui proiect constă tocmai în faptul că aceste teme cunoscute vor fi împachetate și prezentate într-o formă atipică: pentru cor à cappella sau cor cu un mic ansamblu instrumental format din pian, secție ritmică, vibrafon și banjo. Viziunea componistică a aranjamentelor aparține maestrului Ioan Dobrinescu.

Totodată, cu ajutorul regizorului Ciprian V. Nechita, ne-am propus să transformăm acest concert într-un eveniment cu totul aparte, un concert-spectacol, în care amfitrionul serii va fi invitata specială: actrița Letiția Vlădescu, care o va întruchipa pe Mary Poppins. Îndrăgita bonă britanică va fi cea care va rosti a serii, scoțând din pălăria ei fermecată personaje-surpriză din cinematografia mai veche sau mai nouă, autohtonă sau internațională. Vă așteptăm la un spectacol plin de emoție și magie!”

Spectacolul poartă semnătura regizorului CIPRIAN NECHITA și aranjamentele muzicale sunt semnate de IOAN DOBRINESCU. O parte dintre lucrările prezentate vor fi însoțite și de momente coregrafice, în care îi veți aplauda pe tinerii balerini ROBERTA BERCEANU și ANDREI CRISTEA de la Liceul de coregrafie „Floria Capsali”.

Invitat special al serii este actrița LETIȚIA VLĂDESCU și în ipostază solistică îi veți aprecia pe RAMONA MARDARE, CODRUȚA TACHE, VALENTINA VERLAN, SIMINA DRAGOMIRESCU, MARIUS OLTEAN, CRISTIAN RUJA, TEODOR VĂDANA, GABRIEL BĂNICĂ ȘI ȘTEFAN VOICU. Partiturile solistice vor reveni în special noilor membri ai ansamblului, care s-au alăturat Corului Academic Radio în luna ianuarie, în urma unei preselecții.

Pe scena Sălii Radio vor urca și instrumentiștii CARMEN SĂNDULESCU – pian, ALEXANDRU ANASTASIU – vibrafon, LUCIAN MAXIM – tobe, LIVIU OFIȚERU – chitară/bas/keyboard și KIRINA ARNĂUTU – banjo.