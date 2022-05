De la o idee luminoasă și necesară la un teatru performant: Teatrul Dramaturgilor Români împlinește 5 ani!

Recunoscători și smeriți pentru onoarea de a-l crește, la împlinirea a cinci ani de existență, ne-am bucura să îi celebrăm reușitele, să ne facem nostra culpa pentru toate greșelile din care se naște binecuvântata învățare și, împreună, să reușim să întoarcem o oglindă curată către cetate pentru mulți ani cu sens de aici înainte.

Destinul, cu firele lui nevăzute, a țesut ca în anul în care Teatrul Dramaturgilor Români aniversează 5 ani de existență, să fiu chemat să slujesc unul din cele mai profunde texte dramatice românești – PARACLISERUL de Marin Sorescu! spune directorul teatrului, actorul Claudiu Bleonț, pe care îl puteți aplauda sâmbătă, 7 mai, ora 19:00, în acest spectacol despre căutare și sens.

La ceas aniversar, privim Teatrul Dramaturgilor Români prin ochii celor care îi sfințesc scenele:

Victor Ioan Frunză: Teatrul Dramaturgilor Români este o istorie de succes a mișcării teatrale din România. Creat în 2017, la inițiativa doamnei Lucia Verona, a fost întâmpinat cu multe rezerve ca orice lucru valoros. A evoluat exemplar iar astăzi este emblematic pentru cultura din București. E foarte util, așa cum numai identitatea poate fi! Vivat, Crescat, Floreat!

Mihai Măniuțiu: În ultimii 5 ani, Teatrul Dramaturgilor Români și-a dovedit cu brio dreptul la existență. Este un teatru care tinde spre excelență și care a atins de mai multe ori și va atinge în continuare excelența.

Maia Morgenstern: Dragul meu Teatru al Dramaturgilor Români, împlinești 5 ani! La mulți ani! Am fost aproape! M-ai invitat să îți fiu aproape. E important pentru mine. A fost vesel, a fost ambițios...

Răzvan Vasilescu: Unele teatre trebuie să existe! Teatrul Dramaturgilor Români, care împlinește 5 ani și pe care îl iubesc foarte mult, este unul dintre teatrele care trebuie să existe!

Adrian Damian: Ce m-a surprins major de prima dată când am intrat în Teatrul Dramaturgilor Români a fost bucuria, entuziasmul și dedicația oamenilor care lucrează aici. Am înțeles atunci cât de importantă poate fi o instituție de cultură nou înființată. Ea are șansa de a redefini o atitudine și un mod de lucru și de a împrospăta astfel întregul sistem. Are șansa de a se concentra pe prezent și viitor fără să se raporteze constant la trecut. Dar are și mare nevoie de susținere pentru a crește și a se dezvolta armonios. La mulți ani, Teatrul Dramaturgilor! Să rămâi la fel de proaspăt, de bucuros și de entuziast, să nu îți pierzi curiozitatea și dorința de a experimenta! E mare nevoie de tine și de promovarea dramaturgiei românești!

Florin Piersic Jr: Am descoperit un loc neașteptat de frumos, cu un colectiv așa cum mi-am dorit să cunosc. Îmi place să fiu aici. Mă simt bine aici. Acest teatru nu e o clădire! E un sistem de forțe care lucrează pentru ca spectatorii să trăiască magia!

Letiția Vlădescu: Teatrul se face împreună! Ați reușit. Am reușit să creștem un spațiu cu o anumită valoare artistică și asta se poate vedea în toate producțiile teatrului. Teatrul Dramaturgilor Români este pentru mine o a doua casă. Sunt mândră și fericită să fac parte din acest colectiv.

Csaba Székely: Sunt sigur că sunteți familiari cu conceptul de „teatru în teatru”, dar trebuie să știți că există și ceva care s-ar putea numi „minune în minune”. Simplul fapt că în zilele noastre mai există teatru este o minune. Faptul că în această lume a teatrului există Teatrul Dramaturgilor Români este minune în minune. Și nu e doar minunat că există așa ceva, dar eu apreciez faptul că, pe lângă autorii clasici aici se montează și dramaturgi contemporani - și că acești dramaturgi sunt atât de diferiți.

George Costin: Tot ce îi doresc acestui teatru uimitor, cald și necesar este să fie! Trăim vremuri foarte complicate în care teatrul e mai necesar ca niciodată și paradoxal mai atacat ca niciodată. Îi mulțumesc Teatrului Dramaturgilor Români pentru spectacolele în care am onoarea să joc alături de colegii mei minunați!

Felix Alexa: Teatrul Dramaturgilor Români este pentru mine o insulă de creativitate. Intimă, delicată, ludică, plină de fantezie, această mică insulă îmi e dragă. A fost ca un refugiu prețios de fiecare dată când am lucrat acolo. Îi doresc viață lungă și prosperitate... Ca un vizitator și admirator fidel ce îi sunt...

Iris Spiridon: Toți artiștii au nevoie de un spațiu care să le dea încredere că munca lor contează și să fie lăsați să-și dezvolte creativitatea fără constrângeri. La TDR am avut parte de o echipă de oameni minunați și de un director extrem de liber și creativ, care mi-au fost alături în toate căutările mele, și m-au ajutat să mă dezvolt artistic în spațiul lor. Aici am găsit tinerețe, prietenie, implicare, și mai ales dorința de a face parte din noi universuri creatoare. Aici mi s-a arătat că este nevoie de ceea ce fac și cred că acest lucru este vital în zilele noastre.

Lari Giorgescu: Teatrul Dramaturgilor Români este o șansă extraordinară pe care am avut-o în ultimii 4 ani de a fi lucrat cu regizori pe care îmi doream de multă vreme să îi întâlnesc, de a fi cunoscut texte ale unor dramaturgi pe care nu aș fi avut ocazia să le descopăr în afara acestei structuri! Mi-a oferit șansa de a întâlni o echipă de profesioniști, oameni cu care am fost plecat în turnee, în mai toată țara și care mi-a devenit o a doua familie.

Horia Suru: Teatrul Dramaturgilor Români este unul dintre cele mai performante teatre din țară în acest moment – prin oferta variată și prin calitatea spectacolelor din repertoriu. Am găsit la TDR un mediu de lucru sănătos, în care se poate crea, în care se poate face performanță.

Gigi Căciuleanu: Teatrul Dramaturgilor Români a făcut, în 5 ani, foarte multe lucruri pentru dramaturgi, pentru public – teatru, poezie, dans, filosofie a teatrului și a bucuriei de a fi pe scenă și în fața unui public minunat.

Matei Vișniec: Crearea unui Teatru al Dramaturgilor Români este o idee atât de luminoasă și de necesară!

Păstrăm candoarea începutului și mergem mai departe, conștienți că tot ceea ce se face cu pasiune și bună credință merită străduința. Astfel, vă invităm să ne fiți alături la premierele din luna mai: Zăpezile de altădată de Dumitru Solomon, regie Alexandru Mihail, Tzuki și tati de Florin Piersic Jr și Drumul Damascului de Doina Jela, adaptare scenică și regie Mihai Măniuțiu.