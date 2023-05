Delegația Operei Naționale București, la Seoul, Daegu și Busan, în cadrul aniversării a 15 ani de parteneriat strategic România - Republica Coreea

La întâlnirile avute în Coreea au participat Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu și ambasadorul României în Republica Coreea, Excelența Sa, Domnul Cezar Armeanu.

Unul dintre obiectivele acestei deplasări a fost acela de a reîntări relațiile culturale bilaterale dintre cele două țări, prima dintre întâlniri fiind cu directorul artistic al Korea National Opera (KNO), domnul Choi Sang-Ho și vizionarea celei mai recente premiere a KNO, Macbeth de G. Verdi, la Seoul Arts Center, în urma discuțiilor deschizându-se posibile schimburi de soliști și chiar de spectacole.

Programul a continuat cu o deplasare la Daegu, al patrulea oraș ca mărime din Coreea de Sud, după Seoul, Busan și Incheon și gazda celui mai important festival de operă din Asia, cu o istorie de peste două decenii, Daegu Opera Festival. Aici a avut loc o întâlnire cu reprezentanții Daegu Opera House și ai Daegu Metropolitan City, printre aceștia numărându-se Kwon Hyun-Joo, Director of Culture, Sports and Tourism Bureau, Daegu Metropolitan City, Chin Ki-hoon, Ambassador for international relations, Daegu Metropolitan City, Jeong Gap-Kyun, Director, Daegu Opera House, Kim Soo-Jung, Chief of Performing Art Division, Daegu Opera House, Kim Min-Jung, Team Manager of Education Business Team, Daegu Opera House, Jung Won-Chul, Team Manager of Performance Planning Team, Daegu Opera House și Kim Chang-Yoon, Chairman of the Korea-Romania International Exchange Association.

După un tur al Daegu Opera House Theatre, s-a semnat un protocol de colaborare între Opera Națională București și Daegu Opera House. Dat fiind că în orașul Daegu se desfășoară anual cel mai important festival de operă din Asia, discuțiile dintre cele două instituții au avut în vedere, printre altele, invitarea spectacolelor pe care fiecare teatru le are în repertoriu la Bucharest Opera Festival, respectiv Daegu Opera Festival.

O a treia întâlnire a avut loc în orașul Busan, al doilea ca mărime din Coreea de Sud, unde se construiește Busan Opera House, care va fi inaugurată în anul 2026. Delegația României a vizitat șantierul unde este deja ridicată construcția viitoarei opere, care se dorește a fi una dintre cele mai moderne din lume. Cu această ocazie, a fost reiterată intenția ONB de a reprezenta cultural România în continuare la expozițiile mondiale așa cum a făcut-o și până acum, în contextul candidaturii orașului Busan la titlul de Gazdă a Expozitiei Mondiale din 2030, pentru care concurează cu Riad și Roma.

Din delegația gazdă au făcut parte Shin Jae Hyeon, Ambassador for international relations, Kim Ki Hwan, Director of Culture and Sports Bureau, Hong Kyung Ae, Director of Cultural Infrastructure Planning Division, Lee Dong Kyu, Director of Foreign Cooperation Division, Lee Song Hee, Team Manager of Performance Planning Team, Cultural Infrastructure Planning Division, Choi Jeong In, Officer of Performance Planning Team, Cultural Infrastructure Planning Division, Kwak Dong Hyun, Officer of Performance Planning Team, Cultural Infrastructure Planning Division, Jeon Si Hyeon, Officer of Performance Planning Team, Cultural Infrastructure Planning Division, Lee Byeong Seung, Honorary Consul of Romania, Jeon Ji Won, Secretary, Lee Jeong-Ah.

După întâlnirile avute, care au întărit relațiile dintre Opera Națională din București (ONB) și instituțiile omoloage din Seoul, Daegu și Busan, Daniel Jinga, directorul general al ONB, a spus: „A fost un tur de forță, dar ne-am bucurat să vedem că nume de artiști români de operă sunt bine cunoscute în Coreea. Și, de asemenea, că avem motive să întărim o colaborare bilaterală cât mai intensă.”

Ministrul Culturii, Lucian Romașcanu a declarat cu această ocazie: „Ne bucurăm să împărtășim atât de multe aspecte concrete cu teatre de operă din Coreea. Am avut bucuria să urmăresc un spectacol excepțional la Seoul Arts Center - o sală cu o acustică naturală incredibilă, așa cum ne-am dori să reușim și pentru România."

Ambasadorul României în Republica Coreea, Excelența Sa, Cezar Armeanu, a declarat: „Cu ocazia celor 15 ani de parteneriat strategic România - Republica Coreea, ne bucurăm ca am avut ocazia sa punem bazele dezvoltării unei relații culturale atât de consistente cum este cea generată de această delegație a Operei Naționale București.”

