Deschiderea stagiunii 2022 – 2023 la Odeon

Înainte să ne întâlnim la Odeon, trei dintre spectacole vor putea fi văzute la Timișoara, în cadrul Festivalului Sunlight Theatre și la Piatra Neamț, în cadrul Festivalului de Teatru.

Joi, 8 septembrie, ora 19:00, la Teatrul Național din Timișoara, se va juca spectacolul „Natură moartă cu nepot obez” de Ion Sapdaru, regia Eugen Făt, iar duminică, 11 septembrie, la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț, începând cu ora 11:00, publicul poate vedea „Julieta fără Romeo” de Bogdan Theodor Olteanu și Alex Mircioi, regia Bogdan Theodor Olteanu, iar de la ora 20:00, „Rebarbor” după texte de Alexandru Monciu-Sudinski, regia Alexandru Dabija.

În Sala Majestic, începând de vineri, 16 septembrie, ora 19:00, se va juca „Soldatul de ciocolată (sau Armele și omul)” de Bernard Shaw, regia Andrei Șerban. Sâmbătă, 17 septembrie, ora 19:00, puteți vedea spectacolul „Natură moartă cu nepot obez” de Ion Sapdaru, regia Eugen Făt, iar duminică, 18 septembrie, ora 19:00, în cadrul evenimentului „Zilele Bucureștiului”, în parteneriat cu Asociația ProCultArt, vă aducem în premieră concertul „Poveste din Bucureștiul de odinioară”, interpreți: Miruna Ionescu și Valentin Albeșteanu, invitat: Alin Stoica (tenor), acompaniază: Taraful de Oraș - Valentin Cucu (pian), Marian Dincă (acordeon), Nicolae Petrea (contrabas), scenografia: Maria Miu, cu participarea: BonTon Orchestra, dirijor: Tiberiu Dragoș Oprea, orchestrator: Ioan Dobrinescu.

În Sala Studio, sâmbătă și duminică, 17 și 18 septembrie, ora 19:30, are loc premiera „Opera in your pocket”, o inițiativă de excelență a Institutului Goethe în domeniul teatrului muzical contemporan din România, în care trei echipe de tineri creatori au ocazia să pună în scenă producții de operă contemporantă într-o manieră nouă și captivantă. Curatorul și unul dintre mentorii proiectului este compozitorul Robert Lehmeier, alături de compozitorul Dan Dediu, regizoarea de teatru Theo Herghelegiu, scenograful Adrian Damian.