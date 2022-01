Despre pandemii și fake news într-o nouă montare de Eugen Jebeleanu, la Gong!

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă sâmbătă, 15 ianuarie, de la ora 18:00, premiera spectacolului „Dovedește. O poveste virală” în regia lui Eugen Jebeleanu. Toate biletele au fost deja epuizate.

Eugen Jebeleanu revine pe scena de la Gong, pentru o montare fascinantă cu un subiect actual: pericolul preluării de informații din surse neoficiale și impactul pe care îl au declarațiile făcute pe social media, mai ales atunci când acestea sunt transformate și folosite în alt scop decât cel intenționat. Célia și Théo, doi tineri adolescenți dintr-o școală din provincie, se îmbolnăvesc în aceeași perioadă în care epidemia Zika izbucnește în Brazilia. Sunt izolați în camerele lor din cămin. Ei nu suferă de altceva decât de niște neplăceri gastrointestinale sezoniere, care le „aduce iarna prin burtă”. Dar aceste neplăceri, combinate cu lipsa de ocupație, sunt motive suficiente pentru cei doi tineri ca să născocească o adevărată teorie a complotului. Astfel, din Google pe YouTube, de pe Insta pe TikTok, o adevărată conspirație se naște, iar noua lor profesoară, Doamna Albanne, o femeie tristă, palidă, cu niște „cearcăne verzi” neverosimile, le-ar fi transmis un virus cu complicitatea noului laborator care tocmai s-a instalat în zonă. Și care „a plantat” virusul în „dulapul cel mare” din laboratorul de biologie. Utilizatori înfocați ai internetului, cei doi adolescenți își justifică ipoteza cu argumente din cele mai elaborate și, în aparență, cu totul și cu totul plauzibile: oamenii de știință și marile puteri economice ale lumii ar fi pus la punct un virus răspândit intenționat în rândurile cetățenilor prin intermediul și cu complicitatea Statului!

„Dovedește-o”, textul scris de Lucie Vérot (Franța), nici nu-i judecă, nici nu-i demonizează pe cei doi tineri adolescenți. Piesa a fost scrisă în urma unei rezidențe de creație în care autoarea a stat de vorbă cu liceenii. Textul pune accent pe un fenomen social care a dobândit în ultima vreme o miză educațională puternică: mefiența față de instituțiile Statului și repunerea în cauză a teoriilor oficiale. Din distribuția spectacolului fac parte actorii Eliza Păuna și Paul Bondane, alături de adolescenții Dominik Stühler, Cezara Borger, Bogdan Popa, Ana Rusu, Anita Páskuy, Sonia Rotar, Patrick Vasu și Casian Stancu. Scenografia spectacolului poartă semnătura Irinei Moscu, iar universul sonor și video este realizat de Ovidiu Zimcea. Spectacolul are o durată de aproximativ 60 de minute și este recomandat celor cu vârsta peste 9 ani.

„Dovedește. O poveste virală ne privește. E despre noi, despre azi, în plină pandemie, cu frici, speranțe dar e și despre ideile nefondate ce duc la o criză colectivă a suspiciunii date de dificultatea de înțelegere a unei situații care ne depășește. De aici se trage paranoia, teoria conspirației și delirul produs de fluxul dens de fake news care ne bântuie la tot pasul. Mi-am dorit să aduc în discuție prin acest spectacol pentru publicul tânăr pericolul lipsei de discernământ, riscul căderii în gândiri complotiste și daunele unor fapte abuzive cum ar fi judecata unor persoane nevinovate spre a găsi un țap ispășitor.”, a declarant Eugen Jebeleanu, în timpul repetițiilor de la Sibiu.

DOVEDEȘTE. O POVESTE VIRALĂ

de Lucie Vérot; Regia: Eugen Jebeleanu; Scenografia: Irina Moscu; Muzica și video: Ovidiu Zimcea; Traducerea: Diana Nechit; În distribuție: Eliza Păuna, Paul Bondane, Dominik Stühler, Cezara Borger, Bogdan Popa, Ana Rusu, Anita Páskuy, Sonia Rotar, Patrick Vasu, Casian Stancu.

Bio Eugen Jebeleanu

După ce a absolvit studiile UNATC, Eugen Jebeleanu și-a dedicat activitatea regiei de teatru, operă și, mai nou, de film. În 2010 a fondat, împreună cu dramaturgul Yann Verburgh, Compania 28, colaborând în ultimii ani cu cele mai importante teatre din țară, printre care se numără și cele din Sibiu. De asemenea, a semnat regia pentru numeroase spectacole jucate pe scenele Franței. În 2017, a regizat Căpcăuni, un proiect care a fost recompensat de către Fédération d’Associations de Théâtre Populaire (FATP). Pentru spectacolul Itinerarii. Într-o zi, lumea se va schimba din 2019 a primit premiul pentru cea mai bună regie în cadrul Galei Premiilor UNITER. A colaborat cu Opera din Lyon pentru I Was Looking at the Ceiling and Then I Saw the Sky, de John Adams. În 2020, și-a făcut debutul ca regizor de film cu lungmetrajul Câmp de maci, recompensat în cadrul Festivalului TIFF 2021 cu premiul pentru Cea mai bună regie. Dovedește. O poveste virală este a doua colaborare a lui Eugen Jebeleanu cu Teatrul Gong, după ce a mai montat în 2015 spectacolul Alice, pe baza unui text scris de Yann Verburgh.

Bio Lucie Verot

După o Licență în Filosofie și un Master în Studii teatrale, Lucie Vérot urmează, începând cu anul 2014, o formare ca Autor dramatic la ENSAT. Între 2013-2014, participă regulat la atelierele de scriere dramatică de la Comédie de Valence, pentru care scrie piese la comanda companiei. Este și dramaturg în cadrul Compagnie Le Cri du Lombric pentru crearea primului ei spectacol Cei care se nasc (scriitură de platou), din care prima parte a fost prezentată la Théâtre La Loge (Paris) în 2016. În paralel cu textul Prouve-le (Dovedește-o), ea colaborează cu regizoarea Maïanne Barthès și la o piesă inspirată din mitul Antigonei, care pune întrebări despre revolta civilă de astăzi, prin intermediul formelor unui ciber-activism dintre cele mai radicale.

Bio Irina Moscu

Irina Moscu este o artistă interdisciplinară, formată inițial ca arhitect și graphic designer. Domeniul său de activitate s-a extins înspre scenografie, design de costum, instalații artistice și performance art. Primele sale proiecte au fost destinate unor teatre independente, dar acum lucrează și cu alte teatre naționale din țară și europene. Colaborează frecvent pentru spectacole de teatru, dans, film, concrete, evenimente și prezentări de modă. În ultimii ani a scris și a performat propriile ei proiecte în Muzeul de Artă Contemporană al României și în Festivalul Național de Teatru. O parte din lucrările sale au fost nominalizate la Premiul pentru cea mai bună scenografie în cadrul Galei UNITER dar și de către Asociația Criticilor de Teatru de la Budapesta, Ungaria. Irina Moscu a primit multiple premii, inclusiv Premiul Gopo pentru cel mai bun decor și Premiul Ordinului Arhitecților din România.