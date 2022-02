Distribuție de anvergură mondială la Opera Națională București, pe 3 februarie, în „Don Carlo”, de Verdi

„Don Carlo”, o operă complexă și grandioasă, este capodoperă de maturitate a lui Verdi, ce a marcat un adevărat punct culminant al romantismului în opera lirică. Geniul verdian a creat personaje de mare intensitate dramaturgică, iar după un secol și jumătate de la premieră, ne vor încânta în ariile și duetele apreciate constant de-a lungul vremurilor. Mai mult, specificul regizoral și scenografic al actualei puneri în scenă va facilita, armonios și coerent, receptarea mesajului artistic de către un public variat.

Spectacolul la care vă invităm are o importanță deosebită și prin faptul că majoritatea personajelor sunt interpretate de prestigioși artiști români ai generației tinere, cu o importantă carieră internațională în ascensiune, o modalitate în plus de a onora Centenarul Operei Naționale București.

Teodor Ilincăi și-a făcut debutul internaţional în anul 2009, pe scena Operei din Hamburg, unde a interpretat rolul MacDuff din opera „MacBeth” de Verdi. În luna martie a aceluiaşi an, a debutat la Opera de Stat din Viena cu rolul Ismaele din opera „Nabucco”, urmând debutul în „La Bohème” de Puccini pe scena operei din Timişoara, după care la Bucureşti şi Hanovra. În luna decembrie a anului 2009 îşi face debutul la Opera Regală din Londra cu aceeaşi La Bohème, în regia lui John Copley, unde obţine aprecierea publicului şi a criticii de specialitate, având totodată şansa de a-şi face debutul discografic alături de Opus Arte, parteneră fiindu-i Hibla Gerzmava în rolul Mimi, sub bagheta lui Andris Nelsons. Tot în anul 2009 îi este oferit şi Premiul Ludovic Spiess, de către Forumul Muzical Român. De-a lungul carierei, Teodor Ilincăi a adăugat repertoriului său diverse roluri, pe care a fost invitat să le interpreteze pe unele dintre cele mai importante scene ale lumii: Monte Carlo, Londra, Hamburg, Viena, Festivalul de Operă din Peralada, Sevilla, Berlin, Dresden, München, Düsseldorf, Duisburg, Festivalul de Operă din Macerata, Toulouse, Strasbourg, Barcelona, San Diego, Marseille, Lausanne, Santiago de Chile, Frankfurt, Festivalul de operă din Avenches, Genova și Paris. La acest moment este solist al Operei bucureştene.

Soprana Cristina Păsăroiu a absolvit Universitatea de Muzică și Arte din Viena și a intrat în Programul pentru Tineri Artiști de la Teatrul Comunal din Bologna, unde a lucrat cu Dolora Zajick și Jaume Aragall. La Bologna a debutat pe scenă, la vârsta de 21 de ani, ca Magda în „La rondine”. Tot acolo a interpretat pentru prima dată rolul Micaela în „Carmen”, lucrând cu Michele Mariotti, și rolul Mimì, în „La bohème”. În 2014 a debutat în compania de teatru de la Gran Teatre del Liceu din Barcelona, ​​în rolul principal Angelica în „Suor”, de Puccini. Cariera sa artistică include roluri majore ca primadonă, printre care amintim: Violetta Valery în „La traviata” (Tiroler Festpiele Erl sub bagheta lui Gustav Kuhn, Opera Națională București, Opera din Frankfurt, Opera din Nisa), „Adriana Lecouvreur” (Opera din Frankfurt, Opera din Nisa), Liù în „Turandot” (Opera Germană din Berlin), Micaela în „Carmen” (Opera de Stat din Viena, Opera Bavareză de Stat din Munchen, Festivalul Bregenz), Leila în „Les pêcheurs de perles” (Tel Aviv), Mimì în „La bohème” (Opera Terme di Caracalla din Roma, Sao Paulo și Rio de Janeiro în Brazilia, Copenhaga), Desdemona în „Otello” (Frankfurt), Contessa d’Almaviva în „Le nozze di Figaro” (St. Gallen).

Mezzosoprana Ramona Zaharia a debutat pe scena Metropolitan Opera din New York, în anul 2019, în opera „Rigoletto”, de Verdi, cu rolul Maddalena. S-a întors apoi pe această scenă, în 2020, pentru rolul titular din „Carmen” de Bizet. Născută în România, la Brăila, a studiat la Universitatea George Enescu din Iași și a câștigat numeroase premii la concursuri naționale și internaționale. Cariera ei a început în octombrie 2009, pe scena Operei Naționale Române Timișoara, iar debutul internațional în anul 2012 la Festivalul „St. Margarethen” din Austria, unde a interpretat rolul Carmen. De atunci, Ramona Zaharia a cântat în paisprezece producții diferite ale operei lui Bizet. Din stagiunea 2014/2015, este membră a ansamblului de la Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf, unde are în repertoriu roluri precum Carmen din opera omonimă a lui Bizet, Maddalena din „Rigoletto”, Ulrica din „Bal Mascat” de Verdi, Principessa di Bouillon din „Adriana Lecouvreur” de Cilea, Federica din „Luisa Miller”, Principessa Eboli din „Don Carlo”, Amneris din „Aida” de Verdi și Dalila din „Samson et Dalila”. De-a lungul carierei, a evoluat pe multe scene lirice internaționale, precum cele din Hamburg, Stuttgart, Deutsche Oper Berlin, Riga, Seul, Malmö, Bruxelles și Luxemburg.

Bogdan Taloș este unul dintre cei mai importanți tineri reprezentanți ai repertoriului de bas și este un artist din ce în ce mai căutat la nivel internațional. După succese la Bayerischer Rundfunk München, Komische Oper Berlin și Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf-Duisburg, Bogdan Taloș și-a făcut debutul la Opéra de Paris în rolul Monterone din „Rigoletto”, în sezonul 2021- 2022. De-a lungul carierei a interpretat rolului precum Filippo din „Don Carlo”, Giorgio din „I Puritani”, Raimondo din „Lucia di Lammermoor”, Frère Laurent din „Roméo et Juliette”, Leporello din „Don Giovanni”, Figaro din „Nozze di Figaro”, Hermann și Schlehmil din „Les Contes d'Hoffmann”. Repertoriul său de concert include compozițiile Requiem de Mozart, Verdi și Brahms, precum și Simfonia a 9-a a lui Beethoven.

Baritonul Bogdan Baciu a susținut numeroase recitaluri și concerte cu majoritatea filarmonicilor din România și a colaborat cu cele mai importante opere din țară. În stagiunea 2011/2012, Bogdan Baciu a fost membru al Studioului de operă al „Deutsche Oper am Rhein Dusseldorf - Duisburg”. Din stagiunea 2012/2013 este membru al ansamblului de soliști al aceleiași opere, interpretând rolurile Figaro, Don Giovanni și Escamillo. Sezonul 2016-2017 îl găsește cântând Papageno, Escamillo, Heerrufer, Marcello și Ping pe scene ale operelor din Hamburg, Frankfurt, Dresda, Essen și debuturi precum Rodrigo de Posa din „Don Carlo”, în Duisburg. Stagiunea 2018 - 2019 de la Dusseldorf îi aduce debuturi precum Gunther din „Götterdämmerung”, Mercutio din „Romeo et Juliette” și Ford din „Falstaf”. În stagiunea 2019-2020, continuă să interpreteze, la Dusseldorf, roluri precum Marcello (La Boheme), Sharpless (Madama Butterfly) și Gunther (Gotterdammerung) și, de asemenea, ca invitat cântă Posa (Don Carlo) la Oper Frankfurt. Stagiunea 2021 -2022 îl găsește interpretând Escamillo din „Carmen” la Teatro Massimo Palermo, Marcello din „La Boheme” la Semperoper Dresden, precum și debutând în Germont din „La Traviata”, din Dusseldorf.

