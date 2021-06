Două premiere și un spectacol cadou pentru abonații Scenei Digitale în luna iulie: „Conferința iraniană”, „Oscar și Buni Roz” și „Caii cerului”

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu prezintă, în luna iulie, două spectacole în premieră pe Scena Digitală: „Conferința iraniană” și „Oscar și Buni Roz”, și spectacolul cadou „Horses in the Sky...

Programul “The History of Romania in One Object” / „Istoria României într-un obiect”, inițiat de Institutul Cultural Român de la New York și aflat la cel de-al treilea sezon, continuă luni, 28 iunie, cu...