Două spectacole ale Teatrului Maghiar de Stat Cluj, la Teatrul Național din Miskolc!

„Decorul clar, puternic subliniat prin roșul pregnant al cortinelor și luminile de spectacol ale lui Helmut Stürmer, precum și costumele extrem de inspirate și sugestive ale Liei Manțoc, și muzica compusă de Vasile Șirli care sibliniază, acompaniază și crește tensiunea scenelor, ne-a adus bucuria unui spectacol de artă de mare clasă, marca Silviu Purcărete.”– scria Roxana Croitoru despre spectacolul Macbett.

Din echipa artistică a spectacolului Macbett fac parte: Helmut Stürmer (decorul), Lia Manțoc (costumele), Vasile Șirli (muzica), András Visky (dramaturgia), Kata Demeter (asistent de dramaturgie), Péter Kolcsár (corepetitor) și Bogdan Dobre (asistent costume). Personajul principal, Macbett, este interpretat de Zsolt Bogdán, distribuţia fiind întregită de actorii: Gábor Viola, Miklós Bács, Andrea Vindis, Áron Dimény, Lóránd Váta, József Bíró, Melinda Kántor, Anikó Pethő, Eszter Román, Szabolcs Balla, Balázs Bodolai, András Buzási, Zsolt Gedő, Tamás Kiss, Csaba Marosán.

Spectacolul Ferma animalelor este prezentat pentru a doua oară în Ungaria, după participarea la Festivalul Artelor 2022 organizat de Teatrul de Cetate din Gyula.

„În ciuda gravității subiectului, un soi special de bucurie se instalează în sală. E poate soarta oricărui musical reușit ca exuberanța muzicii și farmecul actorilor să domine substanța textului. Ori poate e consecința calității incredibile a trupei Teatrului Maghiar de Stat din Cluj pentru care se pare ca the limit is the sky!” – scria Mihai Brezeanu.

Adaptarea textului și versurile pentru spectacolul Ferma animalelor sunt scrise de Róbert Lénárd, iar muzica este compusă de Dávid Klemm și Ervin Erős, regia Zoltán Puskás.

Echipa de creație este completată de coregraful Melinda Jakab, creatoarea de costume Andrea Ledenják, de light designerul Róbert Majoros și de corepetitorul Zoltán Horváth.

Din distribuție fac parte actorii: Gábor Viola, Alpár Fogarasi, Loránd Farkas, András Buzási, Csilla Albert, Ervin Szűcs, Gizella Kicsid, Andrea Vindis, Szabolcs Balla, Anikó Pethő, Zsolt Gedő, Tamás Kiss, Róbert Laczkó Vass, Melinda Kántor, Zsuzsa Tőtszegi, Eszter Román, Éva Imre, Csilla Varga, Csaba Marosán, Andrea Kali, Gellért Ábrahám, Gergő Bíró, Hunor Fazakas, Dániel Uivarosi, Máté Pazsiczki, Venczel Lőrincz-Szabó, Gusztáv-Tivadar Magyari, József Csiszér jr., János Nagy și Szilárd Szőcs.

În cadrul Olimpiadei Teatrelor, spectacolul Ferma animalelor se joacă în limba maghiară, cu supratitrare în limbile română, și engleză, iar spectacolul Macbett se joacă în limba maghiară fără traducere.

***

Olimpiada Teatrelor este un festival de teatru gândit în spiritul tradiției și modernității și al Jocurilor Olimpice antice. A fost lansat în Grecia, în anul 1995, fiind inițiat de regizori și dramaturgi renumiți din Grecia, Japonia, SUA, Spania, Anglia, Rusia, Germania și Brazilia. Din când în când, unul dintre cele mai mari și prestigioase festivaluri, care are loc la nivel mondial, își face casă într-un anumit oraș sau țară. În ultimele două decenii festivalul itinerant a fost organizat la Delphi (Grecia), Shizuoka (Japonia), Moscova (Rusia), Istambul (Turcia), Seul (Coreea de Sud), Beijing (China), Wrocław (Polonia), New Delhi (India) Sankt Petersburg (Rusia), cea de-a 10-a ediție a Olimpiadei Teatrelor având loc în Ungaria.