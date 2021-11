„DUAL, un performance despre prietenie”, în regia Letei Popescu, încheie seria producțiilor work in progress Teatrelli din acesta an

Una dintre cele mai originale, avangardiste și relevante voci ale scenei actuale de teatru din România, regizoarea Leta Popescu, nominalizată, printre altele, anul acesta la premiul UNITER pentru cea mai bună regie, aduce publicului un performance despre prietenie, ancorat la provocările și realitățile contemporane! Teatru-dans, teatru non-verbal, dar și teatru de obiect se întâlnesc în DUAL, noua producție work in progress creart/Teatrelli, propunând nu doar o privire asupra prieteniei dincolo de clișeu, ci și o nouă formă de căutare a mijloacelor de expresie artistică. Reprezentațiile aferente primei etape de lucru sunt programate la Teatrelli pe 22, 23 și 25 noiembrie, de la ora 20.00.

Un nou performance work in progress este provocarea pe care Teatrelli o lansează publicului la finalul lunii noiembrie. „DUAL, un performance despre prietenie”, conceput de Leta Popescu și Bogdan Spătaru și avându-i ca performeri pe George Albert Costea, Mihaela Velicu și Vlad Udrescu, se află la intersecția între teatru-dans, teatru non-verbal și teatru de obiect. Performance-ul pledează pentru ideea de laborator artistic și surprinde prin noutatea mijloacelor de expresie abordate, dar și prin autenticitate. Povestea pretext pentru căutările artiștilor este una simplă: trei prieteni foarte buni se întâlnesc să gătească împreună un desert. Ceea ce este, aparent, senin și natural, începe să pulseze pe dedesubt. Artiștii traduc prin interacțiunea cu obiectele unei bucătării stările duale ale prieteniei. Ce se întâmplă când dispare încrederea? Apare îndoiala. Ce se întâmplă când dispare siguranța? Apare frica.

Puncte de pornire și inspirație în crearea acestui performance work in progress au fost Erwin Wurm și Csilla Klenyánszki, artiști conceptuali - dar cu umor – care analizează cotidianul prin sculpturi umane de un echilibru fragil. „Și pentru că am ales să vorbim despre prietenie ca despre ceva fragil, lucrurile s-au legat cu acești doi artiști care lucrează cu tensiunea obiectelor în spațiu – obiecte casnice, de cele mai multe ori –, cu echilibrul. Noi am ales să ne uităm la prietenie ca la ceva dual, un doar ca la ceva perfect, indestructibil.”, povestesc LetaPopescu și Bogdan Spătaru.

Cele trei reprezentații ale performance-ului sunt prográmate în zilele de 22, 23 și 25 noiembrie, cu începere de la ora 20.00, la Teatrelli (Piața Lahovari, Nr.7).

Cele trei reprezentații sunt rezultatul primei etape de lucru la această producție work in progress, cea de-a doua etapă a montării fiind programată anul viitor.

„DUAL, un performance despre prietenie”

Concept: Leta Popescu șiBogdanSpătaru

Performeri: George Albert Costea, Mihaela Velicu, Vlad Udrescu

Durata: 70 de minute

O producție work in progress creart/Teatrelli

Seria de producțiiwork in progressTeatrelli

„DUAL, un performance despre prietenie”, conceput de Leta Popescu și Bogdan Spătaru, încheie seria de producții work in progressTeatrelli din acest an. Seria a debutat cu performance-ul colectiv INT.EXT din vitrinele Galeriei Galateca, semnat de Bobi Pricop, Mihai Păcurar, Teona Galgoțiu, Simona Dabija, Eduard Gabia, Kinga Ötvös și IstvánTéglás, a continuat cu spectacolul „Băiatul văduvă”, în regia lui Eugen Jebeleanu, după „Tom à la ferme” de Michel Marc Bouchard (care a intrat în repertoriul Teatrelli), precum și cu instalația-performance „4 Discursuri”: Olga Malâșeva/NicoletaLefter/VlaicuGolcea/ Mihai Păcurar, după piesa „Free Hugs” de Olga Malâșeva.