Festivalul Internațional Shakespeare, o nouă ediție cu spectacole de top la Craiova, între 19 și 29 mai 2022   

Ediția de anul acesta cuprinde spectacole de teatru realizate de către mari regizori internaționali – Robert Lepage, Oskaras Koršunovas, Silviu Purcărete, mult așteptata producție „The Tiger Lillies joacă Hamlet” dar și premiera spectacolului „Richard al III-lea” realizat de către László Bocsárdi cu Sorin Leoveanu în rolul principal, o producție a Festivalului Shakespeare și a Naționalului craiovean.

Peste 160 de evenimente: spectacole de teatru, performance-uri, instalații multimedia, spectacole de teatru VR, concerte, proiecții de film în aer liber, lansări de carte, conferințe și dezbateri vor avea loc în peste 20 de spații indoor și outdoor din Craiova, într-un eveniment de mare ținută artistică ce se adresează atât celor mai fini cunoscători ai teatrului internațional cât și publicului larg.

„Ce înseamnă Festivalul Shakespeare de la Craiova? O minune. Născută din iubire, salvată din pasiune și – acum, iată – împlinită prin continuitate. Abia astăzi, când atâtea evenimente de peste tot au dispărut sau și-au pierdut seva, înțelegem că visul lui Emil Boroghină durează, renaște, e la clipa unui unui nou început. Iar noi toți avem prilejul de a fi parte din el. Ce dar frumos! Ce sărbătoare a spiritului! Ce gest de prețuire a valorilor teatrului mondial: de la Wilson la Dodin, de la Lepage la Ostermeier, de la Declan Donnellan la Silviu Purcărete! Puține, foarte puține festivaluri de oriunde au reunit o asemenea galerie de personalități. Încă și mai puține încearcă să le adauge altele și altele, ale unor noi generații. Este vocația celor care, din doi în doi ani, transformă Craiova într-o insulă shakespeareană. Victoria lor devine atunci un triumf al teatrului românesc pe marea scenă a lumii.”

Octavian Saiu, critic de teatru, eseist si profesor universitar

„Navete culturale” pentru marile spectacole din cadrul Festivalului Internațional Shakespeare de la Craiova

Continuând tradiția deja celebrelor „Navete culturale” pe care Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova le organizează de mai bine de doi ani, Naționalul craiovean lansează alte șase ediții ale acestui îndrăgit program, în cadrul Festivalului Internațional Shakespeare, care va avea loc la Craiova, între 19 și 29 mai 2022.

Astfel, iubitorii de teatru din București vor putea călători la Craiova în scop cultural pentru a vedea producții realizate de mari regizori internaționali: Robert Lepage, Oskaras Koršunovas, Silviu Purcărete. De asemenea, va exista o navetă culturală pentru show-ul „Tiger Lillies joacă Hamlet” dar și o navetă culturală pentru premiera spectacolului „Richard al III-lea” realizat de către László Bocsárdi cu Sorin Leoveanu în rolul titular.

Concret, spectatorii din București care doresc să vadă cele mai importante producții din cadrul Festivalului Internațional Shakespeare și nu au posibilitatea de a se deplasa la Craiova pot opta pentru a călători cu autocarul pus la dispoziție de către Naționalul craiovean.

Plecarea se va face de la Teatrul Național din București. Spectacolele sunt programate la ora 19:00. După spectacol, autocarul se va întoarce în București cu „navetiștii culturali”.

Prețul biletului (250 lei) include transportul tur-retur cu autocarul și biletul la spectacol. De asemenea, în orele de până la spectacol, spectatorii pot participa și la restul manifestărilor cuprinse în programul festivalului.

Navetele culturale pentru Festivalul Internațional Shakespeare, Craiova

1. vineri, 20 mai 2022, ora 13:00 – Navetă culturală pentru spectacolul 887 realizat de către Robert Lepage, Compania Ex Machina, Quebec, Canada

2. Duminică, 22 mai 2022, ora 13:00 - Navetă culturală pentru spectacolul Othello realizat de către Oskaras Koršunovas, OKT, Vilnius, Lituania

3. Marți, 24 mai 2022, ora 13:00 – Navetă culturală pentru spectacolul Macbett realizat de către Silviu Purcărete, Teatrul Maghiar de Stat din Cluj

4. Sâmbătă, 28 mai 2022, ora 13:00 – Navetă culturală pentru spectacolul Tiger Lillies joacă Hamlet, regia Martin Tulinius, spectacol prezentat de Compania Tiger Lillies și Teatrul Republique, Copenhaga, Danemarca

5. Duminică, 29 mai 2022, ora 13:00 – Navetă culturală pentru spectacolul Richard al III-lea, regia László Bocsárdi, co-producție Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova și Festivalul Internațional Shakespeare - PREMIERĂ!

Festivalul Internațional Shakespeare 19 - 29 mai 2022 Magdalena Popa Buluc ZIUA 1 / 19 mai 2022

➢ ora 18:30 Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova - Foyer Expoziția CĂRŢILE FUNDAMENTALE: BIBLIA ŞI OPERELE COMPLETE ALE LUI SHAKESPEARE Expoziția de fotografie SHAKESPEARE FOR EVER, SHAKESPEARE FOR ME - Mihaela Marin Expoziție de pictură PURCĂRETIADA – Crista Bilciu Expoziție de costume elisabetane NEGRU-AURIU - Coordonator expoziție Prof.univ.dr. Ștefania Cenean, U.N.A.T.C. „I.L.Caragiale”, București

➢ ora 19:00 Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova - Sala „Amza Pellea” 887 scris, regizat și interpretat de Robert Lepage spectacol prezentat Ex Machina, Quebec, Canada Durată spectacol: 2h (fără pauză) Trailer: https://youtu.be/B3mPXPkiJtk ➢ ora 21:00 Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova - Sala "Amza Pellea" DECERNAREA PREMIULUI INTERNAŢIONAL SHAKESPEARE, ediţia a XIII-a, acordat de Institutul Cultural Român și Festivalul Internațional Shakespeare regizorului ROBERT LEPAGE ➢ ora 21:30 - acces gratuit Deschidere Oficială – Piața Mihai Viteazul OPENING SHAKESPEARE – Video Mapping ➢ ora 23:00 - acces gratuit Opening Party – Valletta Towers ====================================================================

ZIUA 2 / 20 mai 2022

➢ ora 09:30 – 14:00

Universitatea din Craiova - Sala 444

LUCRĂRILE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE SHAKESPEARE

organizate în colaborare cu Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare – ESRA

➢ ora 14:30

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova - Sala "Amza Pellea"

DECERNAREA TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA al U.N.A.T.C. București

regizorului ROBERT LEPAGE

Lansare de carte:

, Revoluții în spațiul teatral de James Reynolds

traducere de Alina Resceanu și Aloisia Șorop, Editura Universitaria Craiova

- TEATRUL ROMÂNO-CANADIAN (Schimburi culturale şi strategii manageriale) de Simona Hodoş, Editura Universitaria Craiova

Prezintă: Michel Vais, în prezența ES Doamna Annick Goulet, ambasadorul Canadei în România, respectiv a regizorului Robert Lepage

- ROBERT LEPAGE’S INTERCULTURAL ENCOUNTERS de Christie Carson, Editura Cambridge University Press

ÎNTÂLNIREA LUI ROBERT LEPAGE CU OAMENII DE TEATRU

Moderatori: Michel Vaïs şi Octavian Saiu

➢ ora 16:00 – 20:00 - acces gratuit

Electroputere Mall

RICHARD III VR 360 insula de teatru Virtual Reality powered by TeatruVR.ro

➢ ora 19:00

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova - Sala „Amza Pellea”

887 scris, regizat și interpretat de Robert Lepage

spectacol prezentat de Ex Machina, Quebec, Canada

Durată spectacol: 2h (fără pauză)

Trailer: https://youtu.be/B3mPXPkiJtk

➢ ora 20:30 - acces gratuit

Grădina Botanică – Intrarea Principală

MUCH ADO AND ALL THAT JAZZ

concert susținut de Romeo & Julia Kören, Stockholm, Suedia

Durată: 1h

➢ ora 20:30 - acces gratuit

Parcare Electroputere Mall

DOAMNELE LUI SHAKESPEARE

regia Alexandru Boureanu

spectacol prezentat de Departamentul de Arte și Media al Universității din Craiova în colaborare cu Teatru Național „Marin Sorescu” Craiova

Durata: 50min

➢ ora 22:00 - acces gratuit

Piața Frații Buzești

A DOUĂSPREZECEA NOAPTE

regia Oswald Gayer

spectacol prezentat de Teatrul Logos, București, România

Durată spectacol: 2h (fără pauză)

➢ ora 23:30

Valletta Towers - Scena de la Miezul Nopții

CONCERT KLANGPHONICS, Germania

video: https://youtube.com/shorts/TTr8O_6oMKY?feature=share

=========================================================================

ZIUA 3 / 21 mai 2022

➢ ora 09:30

Universitatea din Craiova - Sala 444

LUCRĂRILE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE SHAKESPEARE,

organizate în colaborare cu Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare – ESRA

➢ ora 10:00

Universitatea din Craiova – Holul Central

VERNISAJUL EXPOZIŢIEI realizată în colaborare cu Universitatea din Craiova și Universitatea din Worcester

➢ ora 10:30 – 12:00

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova - Foyer

Lansare de carte:

- SHAKESPEARE interpretat de Adrian Papahagi, Editura Polirom

Prezintă: George Volceanov

- COUSIN SHAKESPEARE de Marin Sorescu, traducere în limba engleză de Adam J.Sorkin şi Lidia Vianu, Editura Hoffman

- REVISTA THEATRON realizată de studenții programului Teatrologie (Jurnalism teatral, management cultural) U.N.A.T.C. „I.L.Caragiale”, București

Moderator: Nicolae Coande

➢ ora 10:30 – 13:00

Valletta Towers - Grădină

Ateliere Teatrale Studenţeşti de TEATROLOGIE

Susținute de Octavian Saiu

➢ ora 11:00 - acces gratuit

Teatrul Național „Marin Sorescu” Craiova - Sala „Ia te uită!”

LUMEA-I UN TEATRU, NOI SUNTEM ACTORII - audiție cu public în avanpremieră

regia și scenariul radiofonic Gavriil Pinte, după un recital susținut de Emil Boroghină

spectacol radiofonic, producție a Societății Române de Radiodifuziune,

prezentat de Teatrul Național Radiofonic

Durată: 1h (fără pauză)

➢ ora 16:00 – 20:00 - acces gratuit

Electroputere Mall

RICHARD III VR 360

insula de teatru Virtual Reality powered by TeatruVR.ro

➢ ora 17:00

Departamentul de Arte și Media al Universității din Craiova – Sala Studio

ANATOMII ALE DORINȚEI

regia Irina Banea

spectacol prezentat de ARCUB, Bucureşti, România

Durata spectacolului: 1h 45 min (fără pauză)

Trailer: https://youtu.be/pLBRUdXijV8

➢ ora 18:00

Casa de Cultură a Studenților Craiova

FURTUNA

regie, muzică și versuri Ada Milea

spectacol prezentat de Teatrul Bulandra, București, România

Durata spectacolului: 1h 20 min

Trailer: https://youtu.be/IBU1RKVM1og

➢ ora 20:00 - acces gratuit

Parcul Nicolae Romanescu – Foișor Casa Bibescu

MUCH ADO AND ALL THAT JAZZ

concert susținut de Romeo & Julia Kören, Stockholm, Suedia

Durata spectacolului: 1h

➢ ora 20:30 - acces gratuit

Cartier Rovine – Grădina Rovine

DOAMNELE LUI SHAKESPEARE

regia Alexandru Boureanu

spectacol prezentat de Departamentul de Arte și Media al Universității din Craiova în

colaborare cu Teatru Național „Marin Sorescu” Craiova

Durata spectacolului: 50min

➢ ora 21:30 - acces gratuit

Parcul Nicolae Romanescu – Teatrul de Vară

VISUL UNEI NOPȚI DE VARĂ

regia Muriel Manea-Jakab

spectacol prezentat de Teatrul Național Aureliu Manea, Turda, România

Durata spectacolului: 2h (fără pauză)

Trailer: https://youtu.be/onmDkSuhqfU

➢ ora 21:30 - acces gratuit

Valletta Towers - Grădină

SHAKESPEARE’S FOOL

regia Ben Humphrey

spectacol prezentat de Tortive Theatre, Marea Britanie

Durata spectacolului: 1h 15 min

Trailer: https://www.tortivetheatre.com/shakespearesfool?pgid=ksxhxfdy-d3873a49-f34e-4210-96c8-88fc4ea03882

➢ ora 22:00 - acces gratuit

Piața Frații Buzești

ROMEO ȘI JULIETA

regia şi coregrafia Hugo Wolff

spectacol prezentat Compania de Teatru-Dans Microbis, Sibiu, România

Durata spectacolului: 1h

Trailer: https://fb.watch/d0Va2S0dqb/

➢ ora 23:30

Valletta Towers - Scena de la Miezul Nopții

A POOR PLAYER

regia Filip Krenus și Sean Aita

spectacol prezentat de Honey-Tongued Theatre Productions, Marea Britanie

Durata spectacolului: 1h 10 min (fără pauză)

Trailer: https://youtu.be/47uCVdD7ZCc

=========================================================================

ZIUA 4 / 22 mai 2022

➢ ora 09:30 – 14:00

Universitatea din Craiova - Sala 444

LUCRĂRILE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE SHAKESPEARE,

organizate în colaborare cu Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare – ESRA

➢ ora 10:30 -13:30

Universitatea din Craiova Sala 444 și Biblioteca Facultății de Litere Lansări de carte:

SHAKESPEARE - OPERE COMPLETE (vol. I - XVI)

ediţie coordonată de George Volceanov, Editura Tracus Arte

UN SHAKESPEARE PENTRU MILENIUL TREI: ISTORIA UNEI EDIȚII , de George Volceanov, Editura Tracus Arte

, de George Volceanov, Editura Tracus Arte CONTEMPORANII LUI SHAKESPEARE: CHRISTOPHER MARLOWE (vol.I – II)

ediţie coordonată de George Volceanov, editura Tracus Arte

ÎNTOARCEAREA LA MARELE WILL sau RECONSIDERAREA CANONULUI SHAKESPEARIAN

de George Volceanov, Editura Tracus Arte

FANTOMELE LUI SHAKESPEARE (vol.I - II), de Pia Brînzeu, Editura Universității de Vest

(vol.I - II), de Pia Brînzeu, Editura Universității de Vest PLANET SHAKESPEARE (Craiova, 23 April-6 May 2018)

editată de Nicoleta Cinpoes și Janice Valls-Russell, Sage – Cahiers Élisabéthains

SHAKESPEARE ON EUROPEAN FESTIVAL STAGES

editată de Nicoleta Cinpoes, Florence March și Paul Prescott, Bloomsbury – The Arden Shakespeare

SHAKESPEARE’S OTHERS IN 21ST-CENTURY EUROPEAN PERFORMANCES

editată de Boika Sokolova și Janice Valls-Russell,Bloomsbury – The Arden Shakespeare

THE GOLDEN ROUND: ESSAYS ON THE POLITICS OF POWER IN SHAKESPEARE

de Mihai Măniuțiu, traducere de Nicoleta Cinpoeş și Josefina Komporaly, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj

ACT(ING) AND MIMESIS. ESSAYS ON THE PHILOSOPHY OF THE ACTOR

de Mihai Măniuțiu, traducere de Josefina Komporaly și Nicoleta Cinpoes, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj

Participă Ion Cristescu, directorul Editurii Tracus Arte și Marilena Tudor, directoarea Editurii Universității de Vest

Prezintă: Nicoleta Cinpoes, George Volceanov, Emil Sîrbulescu, Lucia Verona, Anca Ignat, Sorin Cazacu

Moderator: Nicolae Coande

➢ ora 10:30 – 13:00

Valletta Towers - Grădină

Ateliere Teatrale Studenţeşti de TEATROLOGIE

Susținute de Octavian Saiu

➢ ora 15:00

Casa de Cultură a Studenților Craiova

PERICLES

regia Kelly Hunter

spectacol prezentat de The Flute Theatre, Marea Britanie

Durata spectacolului: 2h 40 min (cu pauză)

Trailer: https://youtu.be/GJ19d1fDCLE

➢ ora 16:00 – 20:00 - acces gratuit

Electroputere Mall

RICHARD III VR 360

insula de teatru Virtual Reality powered by TeatruVR.ro

➢ ora 16:30

Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - Foyer

LANSARE OFICIALĂ INTERNATIONAL ASSOCIATION OF THEATRE PHOTOGRAPHERS

➢ ora 18:30 - acces gratuit

Piața William Shakespeare

SHAKESPEARE’S FOOL

regia Ben Humphrey

spectacol prezentat de Tortive Theatre, Marea Britanie

Durata spectacolului: 1h 15 min (fără pauză)

Trailer: https://www.tortivetheatre.com/shakespearesfool?pgid=ksxhxfdy-d3873a49-f34e-4210-96c8-88fc4ea03882

➢ ora 20:00

Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - Sala „Amza Pellea”

OTHELLO

regia Oskaras Koršunovas

spectacol prezentat de OKT, Vilnius, Lituania

Durata spectacolului: 3h 40min (cu pauză)

Trailer: https://youtu.be/KUcumLUueNY

➢ ora 20:30 acces gratuit

Cartier Brazda lui Novac – Complexul Nou

DOAMNELE LUI SHAKESPEARE

regia Alexandru Boureanu

spectacol prezentat de Departamentul de Arte și Media al Universității din Craiova în colaborare cu Teatru Național „Marin Sorescu” Craiova

Durata spectacolului: 50min

➢ ora 21:00 - acces gratuit

Grădina Botanică – Aleea Tărâmul de Dincolo

FANTOMELE LUI SHAKESPEARE

spectacol prezentat de Darko & Tobiță

Durata spectacolului: 35min

➢ ora 21:30 - acces gratuit

Piața William Shakespeare

VERTICAL ROMEO & MERCUTIO

spectacol prezentat de Eventi Verticali, Italia

Durata spectacolului: 45min

Trailer: https://youtu.be/95Vk4nbru0U

https://youtu.be/yGGY2Plve8M

➢ ora 21:30 - acces gratuit

Valletta Towers - Grădină

INSTASHAKESPEARE

concept artistic Matei Lucaci-Grunberg

spectacol prezentat de Compania Jamais-Vu, București, România

Durata spectacolului: 1h (fără pauză)

➢ ora 22:30

Teatrul Naţional ,,Marin Sorescu" Craiova - Sala "Amza Pellea"

ÎNMÂNAREA PREMIULUI INTERNAŢIONAL SHAKESPEARE, ediţia a-VII-a,

lui Michael Dobson, directorul Institutului Shakespeare de la Stratford-upon-Avon

➢ ora 23:30

Valletta Towers - Scena de la Miezul Nopții

A POOR PLAYER

regia Filip Krenus și Sean Aita

spectacol prezentat de Honey-Tongued Theatre Productions, Marea Britanie

Durata spectacolului: 1h 10 min (fără pauză)

Trailer: https://youtu.be/47uCVdD7ZCc

====================================================================

ZIUA 5 / 23 mai 2022

➢ ora 09:30 – 14:00

Universitatea din Craiova - Sala 444

LUCRĂRILE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE SHAKESPEARE,

organizate în colaborare cu Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare – ESRA

➢ ora 10:30 – 13:00

Valletta Towers - Grădină

Ateliere Teatrale Studenţeşti de TEATROLOGIE

Susținute de Octavian Saiu

➢ ora 11:00 - acces gratuit

Departamentul de Arte și Media al Universității din Craiova - Sala Aula Buia

ACTORUL CREATOR

atelier teatral condus de prof. univ. dr. Liviu Lucaci

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, Bucureşti

➢ ora 13:00

Departamentul de Arte și Media – Sala Aula Buia

Lansare de carte:

THE BECOMING OF THE ACTOR de Liviu Lucaci, în limba engleză, editura U.N.A.T.C. Press

➢ ora 16:00 – 20:00 - acces gratuit

Electroputere Mall

RICHARD III VR 360

insula de teatru Virtual Reality powered by TeatruVR.ro

➢ ora 19:45

Foyerul Teatrului Colibri

WORLD WIDE WILL – Expoziție de fotografie din Festivalul Internațional Shakespeare - Albert Dobrin

➢ ora 20:30 acces gratuit

Cartier Craiovița Nouă – Bigul Nou

DOAMNELE LUI SHAKESPEARE

regia Alexandru Boureanu

spectacol prezentat de Departamentul de Arte și Media al Universității din Craiova în colaborare cu Teatru Național „Marin Sorescu” Craiova

Durata spectacolului: 50min

➢ ora 21:00 - acces gratuit

Grădina Botanică – Aleea Tărâmul de Dincolo

FANTOMELE LUI SHAKESPEARE

spectacol prezentat de Darko & Tobiță

Durata spectacolului: 35min

➢ ora 21:00 - acces gratuit

Piața Frații Buzești

TUMULT

regia George Lepădatu, Diana Mănăilă

spectacol prezentat de Trupa Acting UP, câștigătoarea Festivalului Național de Teatru pentru Tineret Ștefan Iordache 2021

Durata spectacolului: 50min

Trailer: https://youtu.be/6HQMQtWHYc0

➢ ora 21:30 - acces gratuit

Valletta Towers - Grădină

INSTASHAKESPEARE

concept artistic Matei Lucaci-Grunberg

spectacol prezentat de Compania Jamais-Vu, București, România

Durata spectacolului: 1h

➢ ora 23:30

Valletta Towers - Scena de la Miezul Nopții

SILLYCONDUCTOR

concert prezentat de Electroputere Plus

Durata evenimentului: 1h

=========================================================================

ZIUA 6 / 24 mai 2022

➢ ora 09:30 – 14:00

Universitatea din Craiova - Sala 444

LUCRĂRILE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE SHAKESPEARE,

organizate în colaborare cu Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare – ESRA

➢ ora 10:30 – 13:00

Valletta Towers - Grădină

Ateliere Teatrale Studenţeşti de TEATROLOGIE

Susținute de Octavian Saiu

➢ ora 10:30 – 13:00

Teatrul Naţional Craiova - Bibliotecă

REUNIUNEA REŢELEI EUROPENE A FESTIVALURILOR SHAKESPEARE - ESFN

➢ ora 11:00 - acces gratuit

Departamentul de Arte și Media al Universității din Craiova - Sala Aula Buia

CUMPLITA NOAPTE

regia Haricleea Nicolau

spectacol prezentat de Departamentul de Arte și Media al Universităţii din Craiova

Durata spectacolului: 1h 30min (fără pauză)

➢ ora 14:30 - acces gratuit

Piața Frații Buzești

KILL WILL

spectacol prezentat de Compania Told by an Idiot, Marea Britanie

Durata: 20min

Trailer: https://youtu.be/Ne6gpWqN9U8

➢ ora 16:00 - acces gratuit

Piața Mihai Viteazul

KILL WILL

spectacol prezentat de Compania Told by an Idiot, Marea Britanie

➢ ora 16:00 – 20:00 - acces gratuit

Electroputere Mall

RICHARD III VR 360

insula de teatru Virtual Reality powered by TeatruVR.ro

➢ ora 17:30 - acces gratuit

Parcul Nicolae Romanescu

KILL WILL

spectacol prezentat de Compania Told by an Idiot, Marea Britanie

➢ ora 17:30 - acces gratuit

Piața Mihai Viteazul

ON THE MOVE

regia: Stefano Michelotti

spectacol prezentat de Street Theatre Band, Italia

Durată spectacol: 30min

➢ ora 18:00

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova – Sala Muzeului

ANOTIMPURILE DIALOGULUI DESPRE TEATRU

Conferință susținută de Octavian Saiu

Lansare de carte:

DUREREA. DINCOLO DE TEATRU, de Octavian Saiu, Editura Nemira

➢ ora 18:00

Casa de Cultură a Studenților Craiova

ÎMBLÂNZIREA SCORPIEI – MY KATE

regia Alina Hiristea

spectacol prezentat de Centrul Cultural Reduta, Braşov, România

Durata spectacolului: 1h 20min (fără pauză)

➢ ora 18:30 - acces gratuit

Piața Frații Buzești

ON THE MOVE

regia: Stefano Michelotti

spectacol prezentat de Street Theatre Band, Italia

➢ ora 19:00 - acces gratuit

Craiovița Nouă – Aleea Duiliu Marcu

KILL WILL

regia: Stefano Michelotti

spectacol prezentat de Compania Told by an Idiot, Marea Britanie

➢ ora 19:30 - acces gratuit

Piața William Shakespeare

ON THE MOVE

regia: Stefano Michelotti

spectacol prezentat de Street Theatre Band, Italia

➢ ora 20:00

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova - Sala „Amza Pellea”

MACBETT

regia Silviu Purcărete

spectacol prezentat de Teatrul Maghiar de Stat Cluj, România

Durata spectacolului: 2h 30min (cu pauză)

Trailer: https://youtu.be/XofqOJuL5Qw

➢ ora 20:30 - acces gratuit

Cartier Cernele – Casa cu Cocoși

DOAMNELE LUI SHAKESPEARE

regia Alexandru Boureanu

spectacol prezentat de Departamentul de Arte și Media al Universității din Craiova în colaborare cu Teatru Național „Marin Sorescu” Craiova

Durata spectacolului: 50min

➢ ora 21:00 - acces gratuit

Grădina Botanică – Aleea Tărâmul de Dincolo

FANTOMELE LUI SHAKESPEARE

spectacol prezentat de Darko&Tobiță

Durata spectacolului: 35min (fără pauză)

➢ ora 21:30 - acces gratuit

Valletta Towers - Grădină

INSTASHAKESPEARE

concept artistic Matei Lucaci-Grunberg

spectacol prezentat de Compania Jamais-Vu, București, România

Durata spectacolului: 1h

➢ ora 21:30 - acces gratuit

Piața Frații Buzești

SHAKESPEARE’S CINEMA

Richard III (1955, regia Laurence Olivier)

Durata peliculei: 2h 38min

Trailer: https://youtu.be/p2dfLcOfZog

➢ ora 23:30

Valletta Towers - Scena de la Miezul Nopții

SHAKESPEAREOLOGY

spectacol prezentat de Compania Sotterraneo, Italia

Durata spectacolului: 1h 10min

Trailer: https://vimeo.com/437921997

=========================================================================

ZIUA 7 / 25 mai 2022

➢ ora 09:30 – 14:00

Universitatea din Craiova - Sala 444

LUCRĂRILE CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE SHAKESPEARE,

organizate în colaborare cu Asociaţia Europeană de Cercetare Shakespeare – ESRA

➢ ora 10:30 – 13:00

Valletta Towers - Grădină

Ateliere Teatrale Studenţeşti de TEATROLOGIE

Susținute de Octavian Saiu

➢ ora 10:30 – 12:00

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova – Sala Muzeului

SPECTACOLELE SHAKESPEAREENE ALE LUI SILVIU PURCĂRETE

30 DE ANI DE LA PREMIERA LA TOKYO A SPECTACOLULUI “TITUS ANDRONICUS”

Moderator: Marina Constantinescu

➢ ora 12:15 – 13:30

Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova – Sala Muzeului

Premieră: SILVIU PURCĂRETE – PORTRET ÎN MIȘCARE, film realizat de Corina Tudose

Prezintă: Ludmila Patlanjoglu.

Durată film: 52min

➢ ora 11:00 - acces gratuit

Departamentul de Arte și Media al Universității din Craiova - Sala Aula Buia

ROMEO și JULIETA

regia Mihaela Sîrbu

spectacol prezentat de Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti

Durata spectacolului: 2h

➢ ora 11:00 – acces gratuit

Piața Craiovița Nouă

ON THE MOVE

spectacol prezentat de Street Theatre Band, Italia

➢ ora 12:00 – acces gratuit

Piața Valea Roșie

ON THE MOVE

spectacol prezentat de Street Theatre Band, Italia

➢ ora 13:30 – acces gratuit

Aeroport Craiova

ON THE MOVE

spectacol prezentat de Street Theatre Band, Italia

➢ ora 14:00 - acces gratuit

Departamentul de Arte și Media al Universității din Craiova - Sala Aula Buia

Metode alternative de lucru cu textul Shakespearian: tehnica Viewpoints

workshop susținut de prof. univ. dr. Mihaela Sîrbu

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică Bucureşti

➢ ora 16:00 – 20:00 - acces gratuit

Electroputere Mall

RICHARD III VR 360

insula de teatru Virtual Reality powered by TeatruVR.ro

➢ ora 17:00 – acces gratuit

Parcul Nicolae Romanescu

KILL WILL

regia Paul Hunter

spectacol prezentat de Compania Told by an Idiot, Marea Britanie

Durata spectacolului: 20 min

➢ ora 18:00

Portul Cultural Cetate

SHAKESPEARE - SONET MUZICAL

prezentare de carte și recital susținut de Alexandrina Chelu, Avram Florin Petroniu, Florian Chelu Madeva, Oradea, România

➢ ora 18:00 – acces gratuit

Grădina Rovine

KILL WILL

regia Paul Hunter

spectacol prezentat de Compania Told by an Idiot, Marea Britanie

Durata spectacolului: 20 min

➢ ora 19:00

Casa de Cultură a Studenților Craiova

RICHARD III

regia Eugen Gyemant

spectacol prezentat de Teatrul Andrei Mureșanu, Sfântu Gheorghe, România

Durata spectacol: 2h 45min (fără pauză)

Trailer: https://youtu.be/wXYqGIQm0y4

➢ ora 19:00 – acces gratuit

Piața Mihai Viteazul

KILL WILL

regia Paul Hunter

spectacol prezentat de Compania Told by an Idiot, Marea Britanie

Durata spectacolului: 20 min

➢ ora 20:00 – acces gratuit

Piața William Shakespeare

KILL WILL

regia Paul Hunter

spectacol prezentat de Compania Told by an Idiot, Marea Britanie

Durata spectacolului: 20 min

➢ ora 20:30 - acces gratuit

Cartier 1 Mai - Spitalul Clinic Județean de Urgență – Parcare Policlinică

DOAMNELE LUI SHAKESPEARE

regia Alexandru Boureanu

spectacol prezentat de Departamentul de Arte și Media al Universității din Craiova în colaborare cu Teatru Național „Marin Sorescu” Craiova

Durata spectacolului: 50min

➢ ora 21:00 - acces gratuit

Grădina Botanică – Aleea Tărâmul de Dincolo

FANTOMELE LUI SHAKESPEARE

spectacol prezentat de Darko&Tobiță

Durata spectacolului: 35min

➢ ora 21:30 - acces gratuit

Valletta Towers - Grădină

ROMEO and JU