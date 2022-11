FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU 2022 REPERE – ZIUA VII, 11 NOIEMBRIE

Cea de-a doua dezbatere inclusă în ediția FNT 32 supune atenției moștenirea culturală a unei personalități a lumii teatrale unanim recunoscute: Hans Thies Lehmann, dispărut dintre noi cu doar o lună în urmă:

„Hans Thies Lehmann și moștenirea teatrului postdramatic”

Profesorul Hans-Thies Lehmann va rămâne în lumea teatrului drept unul dintre cei mai proeminenți cercetători în domeniul teatrului german. A fost președinte al Societății Internaționale Brecht și un expert de seamă în studiul operelor lui Bertolt Brecht și Heiner Muller. Studiul său revoluționar Postdramatic Theatre (1999) – tradus în prezent în peste douăzeci de limbi – a adus o contribuție esențială la teoretizarea teatrului internațional contemporan și a practicii spectacolului.

Versiunea în limba română a apărut în anul 2009, sub auspiciile Festivalului Național de Teatru, curatoriat la acea vreme de Cristina Modreanu. „Am avut șansa atunci de a-l coopta pentru versiunea în limba română pe germanistul și omul de teatru Victor Scoradeț, iar lansarea cărții a fost însoțită de o conferință pe aceeași temă susținută de Hans Thies Lehmann la UNATC București, la invitația FNT. La mai bine de două decenii de la apariția inițială a cărții și mai mult de un deceniu de când această a apărut și la noi, teoria teatrului postdramatic a devenit un reper pentru toate discuțiile despre artă spectacolului contemporan, dar încă nu este foarte prezentă, din păcate, în spațiul cultural românesc. În FNT 2022 încercăm să redeschidem discuția despre teatrul postmodern și urmările sale pe scena lumii.” – Cristina Modreanu

Invitați: Victor Scoradeț – critic și Andrei Măjeri – regizor

Moderator: Cristina Modreanu

Ora 11:00 – ARCUB, Sala Coloane

INTRARE LIBERĂ (în limita locurilor disponibile)

11 noiembrie este ultima zi de desfășurare a atelierelor de critică teatrală online, inițiate in FNT în modulul INTERSECȚII ÎN FNT: Pedagogii fluide, sub genericul „Cine mai scrie despre teatru?” Studentele și studenții secțiilor de Teatrologie din facultățile de profil din țară se întâlnesc virtual, între orele 11.00 – 13.00 (on line), cu criticul de teatru Oltița Cîntec într-un atelier a cărui temă este „Receptarea critică și noile medii“.

Publicul FNT-32 este invitat să asiste la o nouă lectură performativă, prezentată în cadrul modulului INTERSECȚII ÎN FNT / Fragil. Dramaturgiile prezentului :

„Neputință”, „Bolovan” și „N-am fost acolo”

(producător: Festivalul Național de Teatru, 2022)

Coordonator: Bobi Pricop

În cadrul actualei ediții a Festivalului Național de Teatru a fost lansat un concurs de piese scurte: Dramaturgie contemporană locală în FNT 2022. Din cele 45 de texte înscrise, juriul format din Maria Manolescu, Alina Nelega și Peca Ștefan a ales trei texte (Neputință de Alexander Hartmann, Bolovan de Anamaria Feraru și N-am fost acolo de Raluca Mirescu Ungureanu), pe baza cărora s-a coagulat o lectură performativă. Textele abordează problematici socio-politice acute și explorează limbaje dramaturgice experimentale. Pe parcursul lunii octombrie, au avut loc întâlniri și ateliere comune și individuale, prin care dramaturgii selectați au putut discuta și dezvolta textele cu ajutorul mentorilor și al colegilor.

Detalii: – https://fnt.ro/2022/neputinta-bolovan-si-n-am-fost-acolo-lectura-performativa/

Spectacol-lectură urmat de discuții cu publicul.

INTRARE LIBERĂ – în limita locurilor disponibile

„Ivanov” – de A.P. Cehov

(producător: Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Muzică și Teatru)

Regia și scenografia: Laura Avarvari, Claudia Ieremia

Veselie și tristețe à la Cehov, prezentate pe scenă de studenții Facultății de Muzică și Teatru din Timișoara.

Detalii: – https://fnt.ro/2022/ivanov/

Producție invitată în FNT în cadrul secțiunii dedicate Facultăților de Teatru din România

Ora 17:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Mică

INTRARE LIBERĂ – în limita locurilor disponibile

„Oameni singuratici” – de Gerhart Hauptmann

(producător: Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași)

Regia, scenografia, adaptarea textului și universul sonor: Florin Caracala

De o izbitoare actualitate tematică socio-psihologică, spectacolul „Oameni singuratici” propune o reflecție pe marginea unei drame familiale, a diferențelor intelectuale și înstrăinării reciproce.

„...Despre multiplele realități ale fiecăruia dintre noi. Despre felul în care realitatea fiecăruia dintre noi se ciocnește cu realitatea celuilalt. Și despre felul în care ne putem pierde pe noi înșine. Până în punctul în care apare dubiul. Asupra nouă înșine (...)” – Florin Caracala

Detalii: – https://www.teatrulnationaliasi.ro/stagiunea/Oameni-singuratici–272.html , https://fnt.ro/2022/oameni-singuratici/

Coproducători: FaPt – Fabrica de Artă și Producție Teatrală și Deutsches Kulturzentrum Iași, în cadrul proiectului „UnderAct – Program de rezidențe și mobilitate artistică”,finanțat de Primăria Municipiului Iași

Ora 18:00 – Teatrul Național „I.L.Caragiale” București, Sala Studio

„Simfonia progresului” – de Nicoleta Esinencu, teatru-spălătorie

(producători: teatru-spălătorie, Chișinău – Republica Moldova și HAU Hebbel am Ufer, Berlin – Germania)

Pe un fundal sonor realizat din zgomote produse de mașini și unelte, Nicoleta Esinencu și colectivul spălătorie spun povestea oamenilor din Europa de Est care sunt forțați să lucreze în condiții umilitoare în vest pentru a supraviețui. Noua lucrare a Nicoletei Esinencu forează în adâncul aceste idei idilice a progresului, expunând straturile sale de violență. Progresul sistemului capitalist care dezvoltă necontenit noi forme de exploatare și colonizare.

Detalii – https://fnt.ro/2022/simfonia-progresului/

Spectacol în limba română moldovenească și rusă cu traducere în limbile română și engleză

Ora 18:00 – Teatrul Odeon, Sala Majestic

„Macbett” – de Eugène Ionesco

(producător:Teatrul Maghiar de Stat Cluj)

Regia: Silviu Purcărete

Decorul: Helmut Stürmer; costumele: Lia Manțoc; muzica originală: Vasile Șirli

Macbett-ul lui Ionesco nu este o simplă întoarcere pe dos parodistică a capodoperei shakespeariene, ci o radiografie și o deconspirare a unei vieți publice abrutizate, apropiate de absurd. „Macbeth-ul lui Shakespeare este un monstru, în același timp și o marionetă, desigur, iar Lady Macbeth e și ea un monstru. Macbett-ul meu nu este un monstru. E doar la fel de laș, ticălos și avid de putere ca Duncan, Banco, Glamiss sau Candor. Este un om obișnuit.” – spunea Ionesco despre piesa sa acidă care pune în scenă goliciunea intelectuală și morală a omului.

Detalii – https://fnt.ro/2022/macbett/ , https://www.huntheater.ro/ro/spectacol/601/macbett/

Spectacol în limba maghiară cu traducere în limbile română și engleză

Ora 20:30 – Teatrul Național București, Sala „Ion Caramitru” (Sala Mare)

„Mamă” – de Marta Barceló

(producător: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu)

Regia: Mariana Cămărășan

„N-am creat acest spectacol, îl însoțesc doar, mă minunez și mă bucur. Așa că am să îndrăznesc să afirm că e bun, că e un spectacol excepțional și pentru că are o poveste unică: s-a născut la prima lectură. Nu la a doua, nu după repetiții, ci la prima întâlnire, în fața mea, cu nerostirea niciunui cuvânt-indicație. Un spectacol ale cărui imagini le veți regăsi în interiorul dvs. De văzut cu ochii închiși și cu inima deschisă.” – Mariana Cămărășan

Detalii – https://fnt.ro/2022/mama/ , https://www.tnrs.ro/eveniment/137

Ora 20:30 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Atelier

„Întoarcerea acasă” – de Matei Vișniec

(producător: Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Regia: Botond Nagy

„Întoarcerea acasă” în regia lui Botond Nagy, este un spectacol despre război, despre morţii patriei, dar și despre absurdul sacrificării inutile de vieţi umane. Realitatea crudă a zilelor pe care le trăim, și care se derulează la câțiva pași de noi, ar trebui să ne trezească din somnul indiferenței. Măcar să ne punem întrebări, dacă altfel nu putem schimba mersul lucrurilor, iar apoi să reflectăm la cum trebuie privită viața și moartea deopotrivă.

Detalii – https://fnt.ro/2022/intoarcerea-acasa/ , https://www.teatrulmateivisniec.ro/ro/repertoriu/intoarcerea-acasa/

Ora 21:00 – Teatrul Bulandra, Sala „Liviu Ciulei” (Izvor)

„Curtea minunilor” – de Iakovos Kambanellis – (premieră)

(coproducători: Teatrul Naţional Radiofonic 2022 și Fundația Culturală Greacă)

Adaptarea radiofonică şi regia artistică: Mihnea Chelaru

Spectacol în cadrul secţiunii INTERSECȚII ÎN FNT: FNT ON AIR. Premieră

Detalii: https://fnt.ro/2022/curtea-minunilor-premiera/

Ora 23.00 – Radio România Cultural si online pe: www.eteatru.ro , în colecția FNT 2022

Iată și câteva dintre instalațiile performative, imersive sau tip aplicație, care pot fi accesate pe perioada desfășurării FNT:

„Turnul #urmatorulnivel” – de: Ionuț Sociu, Alexandru Mihăescu și Teatrul Basca

(producători: Teatrul Basca și StageOn)

Regia: Alexandru Mihăescu

O experiență inedită de teatru-film în VR, despre care echipa de creație și producție preciza: „Ne-am concentrat pe unghiuri multiple, detalierea sau distanţarea, viziunea panoramică sau apropierea până la ultimul amănunt, focalizarea pe individ sau pe dinamica grupului, iar filmarea în 360° îi permite spectatorului să vadă într-un mod inedit cum cele șase personaje își analizează viețile.”

Detalii: – https://fnt.ro/2022/turnul-urmatorulnivel/ ,

https://basca.tm.ro/jurnal/turnul-urmatorulnivel/

Producție invitată în FNT în cadrul secțiunii Instalații performative, creații online și VR

Orele 14.00, 16.00, 17.00, 18.00 ARCUB, Sala Bolților

Accesul se face prin înscrierea la: am.tirlea@yahoo.co.uk

„Les Loges” / „Cabinele”

Instalație imersivă în jurul scrierilor dramatice contemporane

(producător: Théâtre Nouvelle Génération, Centre dramatique national de Lyon, coproducător: ARTCENA, cu sprijinul Institutului Francez din România)

O instalație de Joris Mathieu și Nicolas Boudier împreună cu Haut et Court

„Les Loges” / „Cabinele” / „Lojele” – este un dispozitiv pentru un spectator, la confluența creației digitale și medierii, care își propune să promoveze și să încurajeze descoperirea scrisului dramatic contemporan, printr-o experiență digitală sensibilă.

Luând loc în Lojă, vizitatorul se instalează pentru a experimenta un tête-à-tête, timp de câteva minute, cu un interpret virtual care îl va cufunda în intimitatea unui text teatral. Prin ridicarea receptorului, ești pus în contact cu un actor într-o proximitate unică, de parcă ai fi așezat de cealaltă parte a oglinzii. Datorită unui dispozitiv de teatru optic, acest interpret apare virtual și te privește drept în ochi pentru a împărtăși cu tine un monolog din repertoriul dramatic francez contemporan. E vorba despre crearea unei experiențe care împrumută din codurile teatrale și care aduce un omagiu artei actorului.

Colecția de texte prezentată în FNT 2022 a fost realizată în coproducție cu compania „Haut et Court” din texte selectate dintre dintre câștigătorii „Aide à la création” pentru texte dramatice și ai Marelui Premiu pentru literatură dramatică din Franța, pe care Centrul Național francez le decernează în fiecare an. Repertoriul inclus în Les Loges este menit să crească și să se îmbogățească în timp.

Detalii – https://fnt.ro/2022/les-loges-cabinele/

Instalație în limba franceză, cu versiune în limba engleză

5-13 noiembrie – Teatrul Național „I.L. Caragiale” din București, Sala Media Foaier (zilnic între orele 10.00-20.00 – INTRARE LIBERĂ)

„The Walks” – de Rimini Protokoll

(producător: Rimini Protokoll și creart/Teatrelli, în parteneriat cu Goethe-Institut București)

Textul și regia: Helgard Haug, Stefan Kaegi, Daniel Wetzel

THE WALKS este o producție creată sub forma unei aplicații pentru smartphone, o colecție de 10 scurte spectacole audio concepute pentru anumite locuri specifice din orașul tău și o invitație de a-ți redescoperi împrejurimile și de a interacționa cu ele. Poveștile și universul sunetelor din scurtele spectacole audio pot fi experimentate în întreaga lume. Astfel, THE WALKS conectează oameni de pe întreg mapamondul printr-o experiență locală și prin intermediul unei acțiuni umane esențiale: mersul pe jos. Odată cu lansarea proiectului, Bucureștiul s-a alăturat unor orașe precum Berlin, Cleveland, Milano, Salzburg sau Santiago de Chile.

Detalii – https://fnt.ro/2022/the-walks/ , https://www.rimini-protokoll.de/website/en/project/the-walks

Spectacol în limba română, germană, engleză, franceză, italiană, spaniolă (la alegere)

Cei ce doresc să experimenteze acest spectacol-aplicație în cadrul FNT, pot obține gratuit un cod de activare, prin transmiterea unui e-mail în acest sens la adresa teatrelli@creart.ro.

„Insula de Teatru VR” – RICHARD III, de W. Shakespeare

Instalație performativă

(producător: Teatrul „Andrei Mureșanu”, Sf. Gheorghe cu sprijinul AFCN)

Regia și decorul: Eugen Gyemant

Noua producție teatrală „RICHARD III” este o abordare postmodernă a piesei celebrului dramaturg. Atât costumele, cât și decorul sunt aduse în actualitate, dar păstrează o serie de elemente care sugerează stilul epocii victoriene. În plus, regizorul a rămas fidel față de textul original, ceea ce face ca montarea să fie o combinație reușită între nou și vechi.

Detalii – https://fnt.ro/2022/insula-de-teatru-vr-instalatie-performativa/ ,

https://teatruvr.ro/richard-iii-ro/

Spectacolul este segmentat în 13 episoade cu subtitrare în limba engleză.

Instalația se poate vizita cu 2 (două) ore înaintea spectacolelor programate la Sala Mare.

a Teatrului Național din București, în Foaierul de Marmură (Parter)

INTRARE LIBERĂ

„Worker of the Year” – de Tudor Ganea

Home delivered performance.

(producători: ARCUB și Centrul Cultural Clujean

Un concept de: Ioana Păun și Flavia Giurgiu

Proiectul original, conceput în contextul pandemiei de cele două artiste, pleacă de la convingerea lor că în fiecare din noi există potențial performativ. Pariul lor, ca artist, e să aibă totală încredere în ce va face participantul cu kit-ul pe care îl primește, că își descoperă sclipirea și va merge pe mâna ei.

Detalii – https://fnt.ro/2022/worker-of-the-year/ , https://arcub.ro/worker-of-the-year/

Informații și înscrieri pentru obținerea kit-ului la: ralu.felezeu@yahoo.com sau un mesaj la 0747261346.