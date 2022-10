FESTIVALUL NAȚIONAL DE TEATRU 2022: Secțiunea SPECTACOLE INVITATE DIN STRĂINĂTATE  

Vă prezentăm în continuare lista acestor spectacole (în ordine alfabetică), precum și câteva repere pentru fiecare:

Before The End... (of the World), conceptul și realizarea Willy Prager și Iva Sveshtarova, dramaturgia Ivana Ivkovic, muzica Emilian Gastov-Elbi, decor și lumini Ralitsa Toneva. Brain Store Project în parteneriat cu DNK – Space For Contemporary Dance And Performance (Bulgaria)

„Înainte de sfârșitul… (lumii)” este „revelația” scenică a coregrafilor și dansatorilor bulgari Willy Prager și Iva Sveshtarova și a celorlalți performeri din acest spectacol, care examinează cultura apocaliptică din diferite perspective. Cuvântul „apocalipsă” vine din grecescul „apocalupsis”, care înseamnă „revelație”, dar poate avea și sensul de „dezvăluire”, sau „expunere”. Chiar și în sens biblic, acest termen este strâns legat de distrugerea și transformarea lumii. Acestea sunt punctele de pornire ale acestui performance de dans contemporan în care întrebarea „va exista, oare, un sfârșit al lumii?” devine redundantă. Trăim în vremuri pandemice. În pandemia globală. În apocalipsa climatică. Suntem ultimele generații ale civilizației actuale, care au la orizont colapsul. Dar nici colapsul nu este sfârșitul: este începutul viitorului nostru, diferit. Putem, deci, descoperi noi moduri de a trăi și de a fi atenți la noi înșine și la ceilalți?

Spectacol în limba engleză cu traducere în limba română

12 noiembrie ora 22:00 și 13 noiembrie, ora 17:00 – Teatrul Odeon, Sala Studio

Imperium Delendum Est!, poeme de Kateryna Kalytko, Halyna Kruk, Marjan Pyrozh, regia Dmytro Zakhozhenko, scenografia Oleksiy Khoroshko, costumele Mariya Antonyak, lumini Yevheniy Petrov, Artur Temchenko. Lesia Ukrainka Lviv Academic Dramatic Theatre (Ucraina)

Spectacolul-concert „Imperium Delendum Est!” a fost prezentat în această vară la festivalul de la Avignon, în cadrul unui eveniment amplu, Pavilionul ucrainean. Festivalul Național de Teatru a invitat acest spectacol ca mic gest de solidaritate față de toți artiștii și artistele care își continuă activitatea, chiar și pe timpul alarmelor aeriene, din adăposturi, față de teatrele ucrainene devenite adăposturi pentru civili, ca mic gest de solidaritate față de ucrainenii care și-au găsit adăpost temporar la București și față de bucureștenii care i-au adăpostit.

„Cântece, poezii, confesiuni, blesteme și o glumă. Este prima noastră încercare de la începutul invaziei pe scară largă. Ce putem spune despre această încercare? Să spunem că genul său este incert: precum și viața noastră de astăzi. Sunt aici voci copleșite de furie, durere și speranță. E multă muzică, sunt strigăte de luptă și de libertate. Sunt cuvintele scrise de actori și poeți din Ucraina în această primăvară. Ne împărtășim temerile și visele. Râdem de o glumă, deși nu este chiar o glumă, dar totuși poate părea ceva amuzant. Sincer, am făcut acest spectacol pentru noi, pentru a ne repara respirând poezie. Sperăm că veți face același lucru și voi.” – Dmytro Zakhozhenko

Spectacolul va fi urmat de o discuție cu publicul, dar și de o prezentare a activității teatrelor ucrainene în vreme de război, la care vor participa Dmytro Zakhozhenko, Oksana Danchuk, Oleksandr Fomenko și Veronika Skliarova (moderator).

Spectacol în limba ucraineană cu traducere în limbile română și engleză

6 noiembrie, ora 18:00 – ARCUB, Sala Mare

INTRAREA LIBERĂ, în limita locurilor disponibile, pe bază de rezervare.

Koulounisation, conceptul și interpretarea Salim Djaferi, colaborări artistice Adeline Rosenstein, Clément Papachristou, Delphine de Baere, Laurie Fouvet, Benoît Serneels, scenografia Justine Bougerol și Silvio Palomo. Habemus papam, Les Halles de Schaerbeek, Le Rideau de Bruxelles et l’Ancre – Théâtre Royal de Charleroi (Belgia).

Spectacolul „Koulounisation”, o anchetă documentară asupra limbajului colonizării, pleacă de la o revelație a autorului: limbajul și cuvintele au fost uneori arma și muniția unei lupte nedrepte, inegale. Cum se numește războiul din Algeria? Cum se spune „colonizare” în arabă? Cum se naște limbajul? Cum ne fabricăm istoria, politica sau lumea în care trăim? Autor si interpret, Salim Djaferi investighează, încarcă și descarcă repertoriul de cuvinte al colonialismului pe care îl compune cu alte narațiuni, cu alte cuvinte, ale sale.

„În iulie 2018 mă aflam pentru prima oară în Alger. Originile mele algeriene mă făceau curios să aflu despre colonizarea Algeriei și, mai ales, despre perioada care a precedat obținerea independenței; cunoșteam datele, contextele, actorii principali, dar semantica mi-era străină. Koulonisation se hrănește din poveștile altora, și din cuvintele pe care le folosesc ei pentru a spune aceste povești.” (Salim Djaferi)

Spectacol în limba franceză cu traducere în limbile engleză și română

5 noiembrie, ora 22:00 și 6 noiembrie, ora 19:00 – Teatrul Odeon, Sala Studio

Spectacol prezentat cu sprijinul Wallonie-Bruxelles International.

Les Loges, o instalație de Joris Mathieu și Nicolas Boudier, împreună cu Haut et Court, filmări Siegfried Marque. Théâtre Nouvelle Génération (Franța).

Instalația imersivă este un dispozitiv pentru un singur spectator, la confluența dintre creația și medierea digitală, care își propune să promoveze și să încurajeze descoperirea scriiturii dramatice contemporane printr-o experiență digitală sensibilă.

Luând loc în Les Loges / Cabine, te instalezi pentru câteva minute de întâlnire cu un interpret virtual care te va introduce în intimitatea unui text teatral.

Datorită unui dispozitiv de teatru optic, acest artist apare virtual și te privește drept în ochi.

Ridicând receptorul, tu, spectatorul unic ești pus în contact cu un actor aflat extrem de aproape, parcă de cealaltă parte a oglinzii unei cabine de teatru.

O primă culegere de aproximativ douăzeci de texte, monologuri din texte dramatice franceze de dată recentă așteaptă să fie descoperite de iubitorii de teatru contemporan și de experiențe teatrale imersive. Textele sunt interpretate în franceză și, parțial, în engleză, iar spectatorul poate lua cu el, la plecare versiunea tipărită în limba română a monologului privit și ascultat.

Vernisajul instalației va avea loc pe 8 noiembrie, la ora 18:00, foaierul sălii Media a Teatrului Național „I.L. Caragiale” București, în prezența autorului instalației, Joris Mathieu

ACCES LIBER între 5-13 noiembrie – Teatrul Național „I.L. Caragiale” București, în foaierul Sălii Media, între orele 10.00 și 20.00

Instalație prezentată cu sprijinul Institutului Francez din România, care susține și participarea lui Joris Mathieu la FNT.

Millennial History, direcția artistică, jurnalism, cercetare, interviuri, concept & conținut Andrea Voets, muzică, compoziții, voci & live-electronics Andrea Voets, Luke Deane, Sarah Jeffery, dramaturgia și regia Catinca Drăgănescu, mixing: Simos Lazaridis. Resonate Productions (Olanda).

În „Millennial History”, spectatorul poate retrăi momente de impact din istoria recentă, văzută prin ochii generației milenialilor, prezenți la întâmplări. În interviurile cu jurnalista muzicală Andrea Voets, aceștia reflectează asupra consecințelor evenimentelor asupra vieții și societăților lor. Conversațiile se concentrează în jurul „poveștii profunde”: realitatea așa cum au trăit-o atunci, în copilărie. Cei zece mileniali evocă în interviurile lor modul în care au reușit să creeze o realitate complet nouă, să accepte diferite contradicții și conflicte, pe fondul unui pericol real și al unei schimbări profunde, și ne arată calea spre o viață intensă, calea prin care pot lupta unul pentru celălalt, cu multă dragoste și grijă.

Proiectul evocă următoarele momente: asasinarea judecătorului anti-mafia sicilian Giovanni Falcone , tulburările din Irlanda de Nord, „decrețeii” lui Ceaușescu în România și căderea zidului în Germania de Est.

Spectacol în limba engleză cu traducere în limba română

5 noiembrie, orele 17:00 și 20:00 – Teatrul Excelsior

Proiect prezentat cu sprijinul financiar al Ambasadei Regatului Țărilor de Jos în România.

Pata oarbă de Cosmin Stănilă și Ionuț Sociu, traducerea Ioana Flora, regia Andrei Măjeri, ‍decorul și costumele Adrian Balcău, coregrafia Andrea Gavriliu, sound design Adrian Piciorea, video design Siniša Cvetić. Teatrul Național Sârb, Novi Sad (Serbia)

„Pata oarbă” este un text dramatic care urmărește destinul Antigonei, creat după teme din tragediile antice Oedip Rege, Antigona și Bacantele, pe care regizorul Andrei Măjeri a fost invitat să-l monteze pe scena Teatrului Național Sârb din Novi Sad – oraș declarat Capitala Europeană a Culturii în 2022.

„Antigona noastră e pasărea care cântă metafizica disperării. Plânsul ei se multiplică în multe altele. Un grup de femei îi aude vocea și invadează orașul, prevestind o schimbare socială. Un joc periculos. Poate că Antigona nu e o adevărată eroină, dar ea răspunde dorinței puternice a celor care vor să-și facă vocile auzite. Având un flashback din trecut (uneori dintr-o perspectivă parodică), ea încearcă să regândească rolul femeii în societate. Chestionând imaginea tatălui ei (Oedip), Antigona e lovită de cel mai groaznic sentiment: neputința.” – Andrei Măjeri

Milovan Filipović, directorul Teatrului Naţional Sârb din Novi Sad, declara chiar înaintea premierei din 15 aprilie 2022: „Andrei Măjeri a combinat trei tragedii antice care au un numitor comun – familia sau întoarcerea acasă.

Ce înseamnă să fii orb ? Este oare orbirea mai mare atunci când este reală, fizică – sau este mai rea orbirea metaforică? În limba sârbă, există expresia „orbirii în ochi” (slep kod očiju), care cred că poate fi recunoscută și aici, în spectacolul nostru.”

Spectacol în limba sârbă cu traducere în limbile engleză și română

9 noiembrie, ora 18:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” București, Sala Studio

Scaunele de Eugène Ionesco, dramaturgia Florian Hirsch, regia Gábor Tompa, scenografia Dragoș Buhagiar, muzica Rene Nuss. Théâtre National du Luxembourg (Luxemburg)

„Scaunele” (1952) este una dintre primele piese ale marelui dramaturg Eugène Ionesco. Spre deosebire de protagoniștii săi, textul nu a îmbătrânit deloc și pare să fi fost scris pentru lumea actuală, o lume care și-a pierdut orientarea și certitudinile.

Doi bătrâni, de 94 și 95 de ani, ultimii oameni de pe pământ, locuiesc izolați într-o casă de pe o insulă bătută de valuri. Pentru a-și însenina singurătatea, ei repetă, neobosit, aceleași povești.

Bătrânul, autor și gânditor, are un mesaj universal pe care dorește să-l dezvăluie omenirii. El a reunit pentru această mare zi personalități eminente din întreaga lume. Un orator profesionist va fi responsabil de traducerea gândurilor sale. Oaspeții, invizibili pentru privitor, ajung ca niște fantome și își iau locul pe scaunele care invadează treptat spațiul. Cuplul se retrage și îi lasă rolul celui care luminează omenirea.

Spectacol în limba franceză cu traducere în limbile română și engleză

12 noiembrie, ora 21:00 si 13 noiembrie, ora 19:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” București, Sala Pictură

Simfonia progresului, un spectacol de Artiom Zavadovsky, Doriana Talmazan, Kira Semionov, Nicoleta Esinencu, Nora Dorogan, Oana Cîrpanu. HAU Hebbel am Ufer, Berlin (Germania) și teatru-spălătorie, Chișinău (Republica Moldova)

Trăim într-o societate condusă de ideea de progres; progresul democratic, progresul științific sau progresul tehnologic. Un progres menit să ne aducă tuturor dreptate socială, bogăție și bunăstare, o lume nouă sau chiar o nouă planetă. Noua lucrare a Nicoletei Esinencu forează în adâncul acestei idei idilice a progresului, expunând straturile sale de violență: progresul sistemului capitalist care dezvoltă necontenit noi forme de exploatare și colonizare, progresul tehnologiei care controlează și pedepsește, dar care niciodată nu protejează și nu susține, progresul violenței în relațiile dintre Vest și Est, o violență care, în timpul pandemiei, când în societățile occidentale au fost exploatați lucrătorii migranți, n-a făcut decât să sporească. Pe un fundal sonor realizat din zgomote produse de mașini și unelte, Nicoleta Esinencu și colectivul de la teatru-spălătorie spun povestea oamenilor din Europa de Est, forțați să lucreze în condiții umilitoare în vest pentru a supraviețui. Spectacolul se bazează pe stilul agitprop și „Lehrstücke” (piese didactice) și, folosind motto-ul „Enjoy Killjoy”, face referiri la teoreticiene, precum Sara Ahmed.

HAU Hebbel am Ufer are o colaborare constantă cu Nicoleta Esinencu și teatru-spălătorie încă din 2012. În 2019, HAU production i-a comisionat spectacolul „Abolirea familiei / The Abolition of the Family”.

Spectacol în limbile română moldovenească și rusă cu traducere în limbile română și engleză

10 noiembrie, ora 20:00 și 11 noiembrie, ora 18:00 – Teatrul Odeon, Sala Majestic

Waste! de Gianina Cărbunariu, traducerea din limba română de Fabiola Eidloth, regia Gianina Cărbunariu, decorul și costumele, Dorothee Curio, muzica Emilian Gatsov, dramaturgia Carolin Losch, Christina Schlögl. Schauspiel Stuttgart (Germania)

Separarea deșeurilor: operațiune rezonabilă, pe care unii contemporani o îndeplinesc chiar cu un zel pseudo-religios. E cu atât mai îngrijorător faptul că o parte din aceste deșeuri sortate cu atenție sunt distruse într-un mod extrem de dăunător pentru mediu. Aproximativ cincizeci la sută din deșeurile de plastic din coșul galben nu sunt reciclate deloc, ci arse, de exemplu, în fabricile de ciment. De multe ori în străinătate, acolo unde reglementările de mediu nu sunt respectate atât de strict.

În România, de exemplu, sunt prelucrate și substanțele periculoase pentru care nu există soluții de reciclare, cu consecințe dramatice asupra sănătății populației. Companiile globale câștigă bine, se creează structuri de tip mafiot, gunoiul pare a fi noul aur.

Se bazează mult lăudatul proiect european într-adevăr pe o comunitate de valori sau domină interesele economice care lovesc puternic? Folosim disparitățile economice din cadrul UE pentru a rezolva problemele ecologice în detrimentul altora, pe de o parte, și pentru a recruta forță de muncă ieftină, pe de altă parte? Și solidaritatea globală?

Spectacol în limba germană cu traducere în limbile română și engleză

5 noiembrie | 19:00 – Teatrul Bulandra, Sala „Toma Caragiu” (Icoanei)

Zăpada, după Orhan Pamuk, adaptarea și dramaturgia Mateusz Pakuła, regia Bartosz Szydłowski, scenografia și costumele Małgorzata Szydłowska, video Maciej Szczęśniak, Przemysław Czepurko, realizare film Przemysław Fik. Teatr Łaźnia Nowa & Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia (Polonia)

„Zăpada” în regia lui Bartosz Szydłowski, este prima adaptare poloneză a romanului lui Orhan Pamuk, publicat în 2002 de Wydawnictwo Literackie. Margaret Atwood considera romanul ca fiind „una dintre cele mai importante cărți ale timpului nostru”. „The Guardian” scria că este un „thriller politic inspirat din operele lui Fiodor Dostoievski”. „Der Tagesspiegel” l-a numit un reportaj transformat într-un basm, precum și „un roman grotesc, crud și infernal de comic, o farsă politică în care omul nu este niciodată de partea bună”.

Regizorul spectacolului, Bartosz Szydłowski preciza: „Acesta este un roman politic și poetic în același timp. Un vis distopic al unei vieți mai bune, al ieșirii din infernul dependențelor politice și morale. Micul oraș de provincie Kars este o imagine în oglindă a peisajului polonez. Aici, nevoia de libertate se ciocnește cu o viziune autoritară asupra lumii, cu fanatismul religios și cu o viață obișnuită care se scufundă în neîmplinire, topindu-se ca un fulg de nea în palmă. Unde poate supraviețui ceea ce este cel mai important pentru noi – cine suntem, la ce visăm? Dacă nu ne realizăm în viața concretă, ce-ar fi să ne realizăm în poezie? Situația actuală din Afganistan a adăugat un context politic extrem de puternic la spectacolul nostru și la personajele feminine create în cadrul acestuia."

Spectacol în limba polonă cu traducere în limbile română și engleză

5 noiembrie | 20:00 – Teatrul Național „I.L. Caragiale” București, Sala Studio

Spectacol prezentat cu sprijinul Institutului Adam Mickiewicz

