Gala Premiilor Gopo 2024: Cascadorul Adrian Ștefănescu omagiat cu Premiul Special

Absolvent al Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” în 1972, an în care a și jucat primul său rol în comedia Astă seară dansăm în familie (r. Geo Saizescu), a fost distribuit în peste 60 de producții românești. A debutat în cascadorie în filmul Bătălia pentru Roma (r. Robert Siodmak, Sergiu Nicolaescu, 1968) apoi în filmul Mihai Viteazul (r. Sergiu Nicolaescu, 1971), unde l-a dublat pe actorul Nicolae Secăreanu, care l-a jucat pe Sinan Pașa în celebra scenă din apele Neajlovului.

,,Mi-am dorit nespus acest rol și l-am rugat pe Szobi Cseh să mă lase pe mine să-l fac. A acceptat, după ce și-a «paradit» piciorul la o cascadorie, așa că am căzut de pe pod… de două ori! Asta pentru că prima ”dublă” n-a filmat-o nimeni” a declarat Adrian Ștefănescu într-un interviu pentru Libertatea.ro.

Adrian Ștefănescu în rolul lui Sinan Pașa, sursa: Libertatea.ro

În cei treizeci de ani de activitate, a fost unul dintre cascadorii preferați ai lui Sergiu Nicolaescu, fiind distribuit în filme precum Cu mâinile curate, Ultimul cartuș, Un comisar acuză, Nemuritorii, Pentru patrie, Ultima noapte de dragoste, Duelul sau Capcana mercenarilor. În rol de cascador s-a remarcat și în alte producții precum Păcală (r. Geo Saizescu), Drumul oaselor (r. Doru Năstase) sau Dincolo de pod (r. Mircea Veroiu).

În anul 1983 Adrian Ștefănescu a renunțat la filme pentru a intra în lumea circului, ca dresor și cascador la Circul de Stat din București. Ultima peliculă în care a apărut a fost în anul 1991, Nemuritorul (r. Russell Mulcahy), în care a jucat alături de actorul Christopher Lambert.

