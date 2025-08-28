Gala Tânărului Actor HOP 2025 începe azi la Teatrul de Stat Constanța: povești vechi, atitudini noi!

Gala Tânărului Actor – HOP, program de tradiție al UNITER inițiat de Ion Caramitru, a ajuns la ediția cu numărul 28 și dă startul competiției care transformă poveștile antice în manifest artistic contemporan, sub genericul „Povești vechi, atitudini noi!”.
Ediția 2025 a Galei HOP este organizată în co-producție cu Teatrul de Stat Constanța și Societatea Română de Televiziune, fiind un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, co-finanțat de Consiliul Județean Constanța (prin Teatrul de Stat Constanța) și susținut de parteneri precum Institutul Cultural Român, Teatrul Național Radiofonic, Teatrul EXCELSIOR București și TIFF – Festivalul Internațional de Film Transilvania.
Cei 25 de actori selecționați în iulie își vor demonstra talentul în fața publicului și a unui juriu de elită: Marina Constantinescu (critic de teatru, scriitor, realizator TV), Andreea Grămoșteanu (actriță), Adrian Văncică (actor), Bobi Pricop (regizor) și Vladimir Anton (regizor). Ei vor decide laureații distincțiilor consacrate ale Galei.
- Premiul „Ştefan Iordache”, Marele Premiu al Galei HOP
- Premiul pentru cea mai bună actriţă, secţiunea individual
- Premiul pentru cel mai bun actor, secţiunea individual
- Premiul „Cornel Todea” pentru cea mai bună trupă de actori
- Premiul „Sică Alexandrescu”, Premiul special al juriului
Alte premii, găzduite în Gala HOP:
- Premiul „1/10 pentru FILM la TIFF”
- Premiul pentru prestanţă, rostire scenică şi expresie corporală, acordat de actrița
DORINA LAZĂR.
„Revenirea Galei la Constanța are pentru mine o semnificație aparte. Este un omagiu adus istoriei teatrului constănțean și Serilor Teatrului Antic din anii ʹ70 – o întoarcere simbolică la rădăcini, dar şi un pas curajos înainte. În această ediție, tradiția şi inovația nu se exclud, ci se îmbrățişează, iar energia tinerei generații devine forța care dă viață unor texte străvechi.[…] Cred în acești tineri şi în puterea lor de a duce teatrul mai departe. lar dacă îi ascultăm cu adevărat, viitorul scenei românești poate începe chiar aici, la HOP.” Erwin Șimșenshon, directorul artistic al Galei HOP 2025.
Din 28 până pe 30 august, Gala HOP 2025 promite momente care pun la încercare tradițiile, sparg tipare și aduc teatrul mai aproape de prezent. Programul competiției începe în fiecare seară la ora 18.00 la Sala Mare a teatrului constănțean și aduce pe scenă reinterpretări electrizante ale miturilor antice, probe individuale și de grup, dar și momente de actorie film și monoloage din dramaturgia contemporană românească.
Duminică, 31 august, la ora 20.00, emoțiile ating apogeul: decernarea premiilor Galei HOP 2025. În aceeași zi, de la 18.30, la Sala Studio, publicul este invitat la spectacolul „O Insulă” de Ada Milea, una dintre cele mai iubite producții ale Teatrului de Stat Constanța.
Iubitorii de teatru prezenți în Constanța sunt așteptați la concursul Galei HOP, la Sala Mare a Teatrului de Stat Constanța. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.
Toate momentele vor fi transmise și LIVE pe www.galahop.uniter.ro și pe pagina de Facebook Gala HOP, de RoEvents.
Premiul Publicului se decide online, prin vot pe https://galahop.uniter.ro/vot-2025/, exclusiv pe 31 august, între orele 00.00 și 17.00.
Urmăriți Gala pe Facebook și pe site-ul oficial pentru poveștile din culise și emoțiile live ale acestei ediții. UNITER & Teatrul de Stat Constanța vă așteaptă la Gala HOP 2025 – acolo unde tinerețea teatrului își scrie prezentul!
Mai multe informații despre actorii aflaţi în competiţie puteți afla accesând:
???? Agenția HOP 2025
Gala HOP nu e doar un concurs – e o rampă de lansare, un laborator artistic și o declarație de speranță pentru scena teatrală românească. Aici se nasc întâlniri definitorii, se leagă viitoare colaborări și se conturează direcțiile unei generații de artiști.
„Indiferent de timpuri și teme, Gala HOP este a ta, este timpul tău. Trăiește-l profund, cu respect pentru trecut și viitor și nu uita să-i incluzi pe toți cei din jurul tău. Hai, Hooop!!!” Dragoș Buhagiar, scenograf, președinte UNITER.
Partenerii GALEI TÂNĂRULUI ACTOR HOP 2025
Co-producători: Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România, Teatrul de Stat Constanța, Societatea Română de Televiziune
Proiect cultural finanțat de: Ministerul Culturii
Co-finanțator: Consiliul Județean Constanța (prin Teatrul de Stat Constanța)
Parteneri: Institutul Cultural Român, Teatrul Național Radiofonic, Teatrul EXCELSIOR București, TIFF – Festivalul Internațional de Film Transilvania, ITI – Institutul Internațional de Teatru, Secţia Română
Partener media principal: Radio Guerrilla
Partener cultural: Radio RFI România
Parteneri media: TVR Cultural, TVR Info, Radio România Cultural, Ziarul Metropolis, Happ.ro, LiterNet, Revista Teatrul Azi, Daily Magazine, BookHub, Zile și Nopți
Eveniment transmis LIVE de: RoEvents
Partener de monitorizare: mediaTrust
Partener de mobilitate: BLUE
PROGRAMUL GALEI TÂNĂRULUI ACTOR – HOP 2025, ediția a 28-a
Gazda: Sala Mare și Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța
transmisiune live pe www.galahop.uniter.ro de RoEvents.
Joi, 28 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare
Proba liberă – Grup
Swipe right for Lysistrata – „Lysistrata” de Aristofan, „Antigona” de Sofocle, „Medeea” și „Bachantele” de Euripide
cu Andrea Mihaela Cuc, Cătălina Gulan și Denissa Rogoz
Proba impusă și probă film
Cristina Bordeanu
Otniel Floruț
Demetra Vasiliu
Probă liberă – Individual
Alex Gabera: Oreste – „Orestia” de Robert Icke
Ania Petrean: Iubirea de mamă nu poate fi datată – „Troienele” de Euripide
Aurelian Culea: Make Teba Great Again – „Antigona” de Sofocle
Antonia Dobocan: Nicio altă femeie nu-ți plânge sfârșitul – „Electra” de Sofocle și Euripide
Probă impusă și probă film
Iulia Ioana
Laurențiu Bobeică
Patricia Flack
Probă liberă – Individual
Cătălina Frunză: Cu ce te putem ajuta azi? – „Electra” de Sofocle
Constantin Grigorescu: Or’ este or’ nu este datoria mea – „Oreste” de Euripide
Buse Özgül: Medeea este mama mea! – „Medeea” de Euripide și text propriu
Probă impusă și probă film
Costin Stăncioi
Petra Andreea Panait
Alex Stoicescu
Vineri, 29 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare
Probă liberă – Grup
Interior-expus – „Mede/ea sau Despre fericirea conjugală” de Roxana Marian
cu Alex Gabera și Alex Stoicescu
Probă impusă și probă film
Cătălina Frunză
Constantin Grigorescu
Antonia Dobocan
Probă liberă – Individual
Cătălina Gulan: Live/Trage(Die!) – „Troienele” de Euripide
Cristina Bordeanu: Naractrița – „Trahinienele” și „Electra” de Sofocle, „Bacantele” de Euripide și „Eumenidele” de Eschil
Otniel Floruț: Medeea – „Medeea” de Euripide
Demetra Vasiliu: Manifest – „Adunarea femeilor” de Aristofan și „Medeea” de Euripide
Probă impusă și probă film
Denisa Tudora
Raoul Ipate
Teodora Tudose
Probă liberă – Individual
Patricia Flack: 5 Minute – „Antigona” de Sofocle
Laurențiu Bobeică: Confesiune – „Oreste” de Euripide
Iulia Ioana: Vă spun eu, Lysistrata! – „Lysistrata” de Aristofan
Probă impusă și probă film
Rania Zane
Costinel Antone
Veronica Odagiu
Sâmbătă, 30 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare
Probă liberă – Grup
Insula dreptății – „Orestia” (partea I), „Agamemnon” de Eschil, „Medeea” de Euripide și „Medeea” de Seneca
cu Costinel Antone, Raoul Ipate, Teodora Tudose și Rania Zane
Probă impusă și probă film
Denissa Rogoz
Aurelian Culea
Ania Petrean
Probă liberă – Individual
Denisa Tudora: Medeea de Euripide
Costin Stăncioi: It’s Not You, It’s Medeea – „Medeea” de Euripide
Petra Andreea Panait: În numele ei – „Hypolit” de Euripide, „Troienele” de Euripide, „Hoeforele” de Eschil și „Antigona” de Sofocle
Veronica Odagiu: Mormântul nemernicei cățele – „Hecuba” de Euripide
Probă impusă și probă film
Buse Özgül
Cătălina Gulan
Alex Gabera
Andrea Mihaela Cuc
Duminică, 31 august, ora 18.30 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Studio
Spectacol invitat:
O insulă, după Gellu Naum, regia, muzica și versurile: Ada Milea, scenografia, lighting design și video: Andu Dumitrescu
Cu: Ștefan Mihai, Marian Adochiţei, Mihaela Velicu, Ecaterina Lupu, Luiza Martinescu, Mirela Pană, Andrei Bibire, Cosmin Mihale, Andrei Stroescu, Lucian Iftime
Producător: Teatrul de Stat Constanța
Durata: 1h 40min
Duminică, 31 august, ora 20.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Studio
DECERNAREA PREMIILOR HOP 2025