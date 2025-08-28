Gala Tânărului Actor HOP 2025 începe azi la Teatrul de Stat Constanța: povești vechi, atitudini noi!

Gala Tânărului Actor – HOP, program de tradiție al UNITER inițiat de Ion Caramitru, a ajuns la ediția cu numărul 28 și dă startul competiției care transformă poveștile antice în manifest artistic contemporan, sub genericul „Povești vechi, atitudini noi!”.

Ediția 2025 a Galei HOP este organizată în co-producție cu Teatrul de Stat Constanța și Societatea Română de Televiziune, fiind un proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, co-finanțat de Consiliul Județean Constanța (prin Teatrul de Stat Constanța) și susținut de parteneri precum Institutul Cultural Român, Teatrul Național Radiofonic, Teatrul EXCELSIOR București și TIFF – Festivalul Internațional de Film Transilvania.

Cei 25 de actori selecționați în iulie își vor demonstra talentul în fața publicului și a unui juriu de elită: Marina Constantinescu (critic de teatru, scriitor, realizator TV), Andreea Grămoșteanu (actriță), Adrian Văncică (actor), Bobi Pricop (regizor) și Vladimir Anton (regizor). Ei vor decide laureații distincțiilor consacrate ale Galei.

Premiul „Ştefan Iordache”, Marele Premiu al Galei HOP

Premiul pentru cea mai bună actriţă, secţiunea individual

Premiul pentru cel mai bun actor, secţiunea individual

Premiul „Cornel Todea” pentru cea mai bună trupă de actori

Premiul „Sică Alexandrescu”, Premiul special al juriului

Alte premii, găzduite în Gala HOP:

Premiul „1/10 pentru FILM la TIFF”

Premiul pentru prestanţă, rostire scenică şi expresie corporală, acordat de actrița

DORINA LAZĂR.

„Revenirea Galei la Constanța are pentru mine o semnificație aparte. Este un omagiu adus istoriei teatrului constănțean și Serilor Teatrului Antic din anii ʹ70 – o întoarcere simbolică la rădăcini, dar şi un pas curajos înainte. În această ediție, tradiția şi inovația nu se exclud, ci se îmbrățişează, iar energia tinerei generații devine forța care dă viață unor texte străvechi.[…] Cred în acești tineri şi în puterea lor de a duce teatrul mai departe. lar dacă îi ascultăm cu adevărat, viitorul scenei românești poate începe chiar aici, la HOP.” Erwin Șimșenshon, directorul artistic al Galei HOP 2025.

Din 28 până pe 30 august, Gala HOP 2025 promite momente care pun la încercare tradițiile, sparg tipare și aduc teatrul mai aproape de prezent. Programul competiției începe în fiecare seară la ora 18.00 la Sala Mare a teatrului constănțean și aduce pe scenă reinterpretări electrizante ale miturilor antice, probe individuale și de grup, dar și momente de actorie film și monoloage din dramaturgia contemporană românească.

Duminică, 31 august, la ora 20.00, emoțiile ating apogeul: decernarea premiilor Galei HOP 2025. În aceeași zi, de la 18.30, la Sala Studio, publicul este invitat la spectacolul „O Insulă” de Ada Milea, una dintre cele mai iubite producții ale Teatrului de Stat Constanța.

Iubitorii de teatru prezenți în Constanța sunt așteptați la concursul Galei HOP, la Sala Mare a Teatrului de Stat Constanța. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Toate momentele vor fi transmise și LIVE pe www.galahop.uniter.ro și pe pagina de Facebook Gala HOP, de RoEvents.

Premiul Publicului se decide online, prin vot pe https://galahop.uniter.ro/vot-2025/, exclusiv pe 31 august, între orele 00.00 și 17.00.

Urmăriți Gala pe Facebook și pe site-ul oficial pentru poveștile din culise și emoțiile live ale acestei ediții. UNITER & Teatrul de Stat Constanța vă așteaptă la Gala HOP 2025 – acolo unde tinerețea teatrului își scrie prezentul!

Mai multe informații despre actorii aflaţi în competiţie puteți afla accesând:

???? Agenția HOP 2025

???? Votul publicului 2025

Gala HOP nu e doar un concurs – e o rampă de lansare, un laborator artistic și o declarație de speranță pentru scena teatrală românească. Aici se nasc întâlniri definitorii, se leagă viitoare colaborări și se conturează direcțiile unei generații de artiști.

„Indiferent de timpuri și teme, Gala HOP este a ta, este timpul tău. Trăiește-l profund, cu respect pentru trecut și viitor și nu uita să-i incluzi pe toți cei din jurul tău. Hai, Hooop!!!” Dragoș Buhagiar, scenograf, președinte UNITER.

*

Partenerii GALEI TÂNĂRULUI ACTOR HOP 2025

Co-producători: Asociația UNITER – Uniunea Teatrală din România, Teatrul de Stat Constanța, Societatea Română de Televiziune

Proiect cultural finanțat de: Ministerul Culturii

Co-finanțator: Consiliul Județean Constanța (prin Teatrul de Stat Constanța)

Parteneri: Institutul Cultural Român, Teatrul Național Radiofonic, Teatrul EXCELSIOR București, TIFF – Festivalul Internațional de Film Transilvania, ITI – Institutul Internațional de Teatru, Secţia Română

Partener media principal: Radio Guerrilla

Partener cultural: Radio RFI România

Parteneri media: TVR Cultural, TVR Info, Radio România Cultural, Ziarul Metropolis, Happ.ro, LiterNet, Revista Teatrul Azi, Daily Magazine, BookHub, Zile și Nopți

Eveniment transmis LIVE de: RoEvents

Partener de monitorizare: mediaTrust

Partener de mobilitate: BLUE

PROGRAMUL GALEI TÂNĂRULUI ACTOR – HOP 2025, ediția a 28-a

Gazda: Sala Mare și Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța

(intrarea liberă, în limita locurilor disponibile)

transmisiune live pe www.galahop.uniter.ro de RoEvents.

Joi, 28 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare

Proba liberă – Grup

Swipe right for Lysistrata – „Lysistrata” de Aristofan, „Antigona” de Sofocle, „Medeea” și „Bachantele” de Euripide

cu Andrea Mihaela Cuc, Cătălina Gulan și Denissa Rogoz

Proba impusă și probă film

Cristina Bordeanu

Otniel Floruț

Demetra Vasiliu

Probă liberă – Individual

Alex Gabera: Oreste – „Orestia” de Robert Icke

Ania Petrean: Iubirea de mamă nu poate fi datată – „Troienele” de Euripide

Aurelian Culea: Make Teba Great Again – „Antigona” de Sofocle

Antonia Dobocan: Nicio altă femeie nu-ți plânge sfârșitul – „Electra” de Sofocle și Euripide

Probă impusă și probă film

Iulia Ioana

Laurențiu Bobeică

Patricia Flack

Probă liberă – Individual

Cătălina Frunză: Cu ce te putem ajuta azi? – „Electra” de Sofocle

Constantin Grigorescu: Or’ este or’ nu este datoria mea – „Oreste” de Euripide

Buse Özgül: Medeea este mama mea! – „Medeea” de Euripide și text propriu

Probă impusă și probă film

Costin Stăncioi

Petra Andreea Panait

Alex Stoicescu

Vineri, 29 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare

Probă liberă – Grup

Interior-expus – „Mede/ea sau Despre fericirea conjugală” de Roxana Marian

cu Alex Gabera și Alex Stoicescu

Probă impusă și probă film

Cătălina Frunză

Constantin Grigorescu

Antonia Dobocan

Probă liberă – Individual

Cătălina Gulan: Live/Trage(Die!) – „Troienele” de Euripide

Cristina Bordeanu: Naractrița – „Trahinienele” și „Electra” de Sofocle, „Bacantele” de Euripide și „Eumenidele” de Eschil

Otniel Floruț: Medeea – „Medeea” de Euripide

Demetra Vasiliu: Manifest – „Adunarea femeilor” de Aristofan și „Medeea” de Euripide

Probă impusă și probă film

Denisa Tudora

Raoul Ipate

Teodora Tudose

Probă liberă – Individual

Patricia Flack: 5 Minute – „Antigona” de Sofocle

Laurențiu Bobeică: Confesiune – „Oreste” de Euripide

Iulia Ioana: Vă spun eu, Lysistrata! – „Lysistrata” de Aristofan

Probă impusă și probă film

Rania Zane

Costinel Antone

Veronica Odagiu

Sâmbătă, 30 august, ora 18.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Mare

Probă liberă – Grup

Insula dreptății – „Orestia” (partea I), „Agamemnon” de Eschil, „Medeea” de Euripide și „Medeea” de Seneca

cu Costinel Antone, Raoul Ipate, Teodora Tudose și Rania Zane

Probă impusă și probă film

Denissa Rogoz

Aurelian Culea

Ania Petrean

Probă liberă – Individual

Denisa Tudora: Medeea de Euripide

Costin Stăncioi: It’s Not You, It’s Medeea – „Medeea” de Euripide

Petra Andreea Panait: În numele ei – „Hypolit” de Euripide, „Troienele” de Euripide, „Hoeforele” de Eschil și „Antigona” de Sofocle

Veronica Odagiu: Mormântul nemernicei cățele – „Hecuba” de Euripide

Probă impusă și probă film

Buse Özgül

Cătălina Gulan

Alex Gabera

Andrea Mihaela Cuc

Duminică, 31 august, ora 18.30 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Studio

Spectacol invitat:

O insulă, după Gellu Naum, regia, muzica și versurile: Ada Milea, scenografia, lighting design și video: Andu Dumitrescu

Cu: Ștefan Mihai, Marian Adochiţei, Mihaela Velicu, Ecaterina Lupu, Luiza Martinescu, Mirela Pană, Andrei Bibire, Cosmin Mihale, Andrei Stroescu, Lucian Iftime

Producător: Teatrul de Stat Constanța

Durata: 1h 40min

Duminică, 31 august, ora 20.00 | Teatrul de Stat Constanța | Sala Studio

DECERNAREA PREMIILOR HOP 2025

››› Vezi galeria foto ‹‹‹