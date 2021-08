HAINELE CELE NOI ALE ÎMPĂRATULUI – Un spectacol croit pe măsură și o nouă premieră la Teatrul Ion Creangă

Stagiunea estivală de la Teatrul Ion Creangă aduce o nouă premieră în calendarul văraTIC și o nouă incursiune în universul poveștilor clasice: „Hainele cele noi ale împăratului” – un spectacol croit pe măsura micuților spectatori cu vârsta între 3 și 6 ani. Premiera are loc sâmbătă, 21 august, ora 10:00, la Sala Mică a Teatrului, în format indoor, urmând ca duminică, 5 septembrie, spectacolul să fie reluat outdoor, la ora 18:00, în Amfiteatrul VăraTIC din grădina Casei Eliad.

Sub direcția de scenă a regizoarei Ioanei Petre și cu un scenariu de Radu Crăciun, care presară versuri pline de umor în povestea lui Hans Christian Andersen, spectacolul livrează o întreagă paletă de dungi, buline și nuanțe fine, dar și întâmplări nemaiîntâmplate care vor provoca imaginația copiilor. Pentru că eroul poveștii, măritul Împărat, preferă aplauzele și complimentele, visând tot mai multe haine noi, colorate și bine apretate, ignorând nevoile împărăției. Iar atunci când supușii săi ajung la capătul puterilor și al răbdării, Împăratul are parte de o surpriză.

De o surpriză se vor bucura și micuții spectatori, pe măsură ce finalul se dezvăluie a fi unul deschis, în care copiii sunt invitați să aleagă o cale de rezolvare a conflictului. Împărtășind din viziunea sa asupra spectacolului, Ioana Petre a declarat: „Ne-am obișnuit într-atât cu goliciunea așa-zișilor împărați cărora le cedăm responsabilitatea de a ne conduce încât am ajuns sa îi tolerăm astfel. Compensăm căutând la rândul nostru imaginea unei iluzorii perfecțiuni, menită să ascundă lipsurile noastre. Spectacolul propune ca Împăratul să fie confruntat și pune la dispoziția copiilor un final deschis, aceștia putând decide astfel soarta împărăției.”

Universul scenic este completat cu ajutorul costumelor și decorurilor create de scenograful Andrei Răduț, care surprind fascinația Împăratului (interpretat de Vlad Lință) pentru țesături fine și broderii de calitate, în timp ce muzica antrenantă compusă de Radu Mihalache și mișcarea scenică semnată de Claudian Șiman punctează relația dintre Împărat și cei doi sfetnici A-bun și A-ham (interpretați de Carmen Palcu și Tudor Morar), dar și dintre aceștia din urmă și spectatori.

Noua producție intră astfel în repertoriul Teatrului Ion Creangă, urmând unei serii de povești clasice care au avut premiera în 2021, precum „O mie și una de nopți – Lampa lui Aladin”, „Cei trei purceluși” și „Fata babei și fata moșului”, o direcție propusă pentru a readuce în atenția publicului titluri îndrăgite din literatura clasică pentru copii. Despre acest demers artistic, Gabriel Coveșeanu, Managerul Teatrului Ion Creangă, a declarat:

„O poveste din vechime, așezată pe un calapod care răspunde așteptărilor micuților spectatori de astăzi, păstrând morala – sau miezul basmului, dar învăluindu-l în straturi de sens profund conectate la actualitatea noastră. Aceasta este structura pe care am urmărit-o atunci când am decis să adaptăm Hainele cele noi ale împăratului – și aceasta este viziunea pe care am căutat s-o aplicăm în alegerea titlurilor pe care le-am abordat în ultima perioadă. Pentru că experiența ne-a dovedit că trebuie să ne aplecăm cu mai multă atenție asupra textelor clasice, asupra acelor opere care au marcat literatura pentru copii și care păstrează o considerabilă forță și vitalitate și astăzi, la zeci sau sute de ani de la publicare. Ce ne rămâne nouă de făcut este să găsim cheia potrivită pentru lectură – ceea ce nu-i deloc ușor. Dacă am reușit și de data aceasta, vă invit să vedeți.”

Biletele pentru premiera de la Sala Mică (21 august) și pentru reprezentația outdoor din Amfiteatrul VăraTIC (5 septembrie) au fost puse în vânzare prin rețeaua Entertix și Myticket. Mai multe detalii se pot obține de la Casa de Bilete a Teatrului Ion Creangă – tel. 0767 934 374.

HAINELE CELE NOI ALE ÎMPĂRATULUI

Regia: Ioana Petre

Scenariul: Radu Crăciun, după Hans Christian Andersen

Scenografia: Andrei Răduț

Muzica: Radu Mihalache

Mișcarea scenică: Claudian Șiman

Distribuția:

Împăratul: Vlad Lință

A-bun / Coco: Carmen Palcu

A-ham: Tudor Morar

Durata: 45 de minute