Invitație la teatru. Repertoriul TNB, 11 - 14 februarie 2021

Joi, 11 februarie

SALA PICTURĂ

Ora 20.00

A FOST ODATĂ ÎN ROMÂNIA

de Dragoș Huluba, Violeta Huluba, Eduard Adam

regia Dragoș Huluba

cu: Ileana Olteanu, Dragoș Huluba, Violeta Huluba, Eduard Adam

Spectacol realizat sub auspiciile Centrului de Cercetare și Creație Teatrală Ion Sava

Un spectacol în care cuvintele se amestecă cu pantomima, step-ul, muzica şi gag-ul rafinat.

A fost odată în România este o poveste cu oameni simpli puși în situații excepționale. Oameni obisnuiti, care devin mari tocmai pentru că reușesc să supraviețuiască cu demnitate, dragoste sau umor marilor turbulențe în care îi aruncă istoria.

Un spectacol antrenant, provocator, plin de umor si nostalgie, despre cine am fost noi în acești 100 de ani. Ce am gândit, ce am visat, cum erau dragostea, râsul, durerea. O înșiruire de diapozitive colorate sau alb-negru reprezentând imagini din viața unor oameni din lumea de atunci și de azi. Și poate un răspuns pentru întrebările celor mai tineri dintre noi.

Vineri, 12 februarie

SALA STUDIO

Ora 19.00

BÂRFE, ZVONURI ȘI MINCIUNI

de Neil Simon

regia Ion Caramitru

cu: Monica Davidescu, Marius Bodochi, Cecilia Bârbora, Silviu Biriș, Rodica Ionescu, Armand Calotă, Florentina Țilea, Gavril Pătru, Victoria Dicu, Dorin Andone

Comedie

O întâmplare bizară se petrece în casa viceprimarului New York-ului, chiar la aniversarea căsătoriei. Crimă? Tentativă de sinucidere? Sau şi una, şi cealaltă? Misterul trebuie elucidat pe loc de către invitații la petrecere, orice scurgere de informaţie le-ar pune în pericol cariera.

Suntem martorii unei situaţii atât de grave, încât suspansul se amplifică, spaima devine comică, umorul erupe.

Cu o acţiune construită în stilul filmelor poliţiste, dar în ritm de comedie, piesa lui Neil Simon, celebrul scenarist şi dramaturg american, pare desprinsă din realitatea imediată. Dacă vă sună cunoscută știrea că „un personaj" a încercat să se sinucidă, iar glonțul doar i-a atins urechea, este o simplă coincidenţă...

Orice asemănare cu personaje din viaţa reală este pur întâmplătoare.

SALA ATELIER

Ora 20.00

MATILDA ȘI GROPARII

de Stela Giurgeanu;

regia Mircea Rusu

cu: Amalia Ciolan / Liliana Hodorogea, Cesonia Postelnicu / Tania Popa, Erika Băieşu / Oana Constantinescu, Fulvia Folosea / Cristina Constantinescu, Lari Giorgescu / Dragoş Ionescu.

Spectacol realizat sub auspiciile Centrului de Cercetare și Creație Teatrală Ion Sava

Scrisă în cheia realismului magic, Matilda și groparii, de Stela Giurgeanu ‒ „Piesa anului 2018” la Gala Uniter ‒ este un sondaj psihologic în poveștile de viață a trei femei pentru care sacrificiul reprezintă o formă de existență.

Scriitura dramatică a Stelei Giurgeanu sparge convenționalul și invită la decriptarea lucrurilor comune, a frazelor cu subînțeles, a gândurilor ascunse și, mai ales, la deslușirea fantasticului din realitate. Jocul caleidoscopic al situațiilor, amestecul de elemente și viziuni stranii, dialogurile, pe alocuri, de un umor absurd și grotesc dau naștere unei comedii negre de bun gust.



Un spectacol‒pledoarie pentru libertatea femeilor atât de puternice în toată fragilitatea lor. Un text despre o generație care și-a îngropat demonii spre a-i lăsa generației următoare dreptul la fericire.

SALA MICĂ

Ora 20.00

ActOrchestra

creație colectivă

Spectacol de muzică și pantomimă.

regia Horia Suru; Costume: Alina Herescu

cu: Petre Ancuța, Florin Călbăjos, Emilian Mârnea.

un spectacol 9G la TNB

Spectacol cu acces general; efecte stroboscopice de scurtă durată.

Producție realizată de Centrul de Creație și Cercetare Ion Sava în cadrul programului 9G la TNB.

Spectacol muzical care nu e Music Hall. Spectacol de muzică și pantomimă

Nu este concert, nici teatru muzical, nici improvizaţie muzicală, nici exerciţiu de actorie… dacă vrem să definim genul. Este doar un joc la care se rîde… serios, cu 3 actori şi încă 20 de parteneri… sau instrumente muzicale. Orchestra din această seară transformă concertul într-un spectacol de teatru, pentru că luptele de culise sunt mai spectaculoase decât spectacolul din scenă. Instrumentele o iau razna, iar artiştii devin o prelungire a sunetelor.

O poveste plină de umor, cu trei personaje pornite pe (mereu) imprevizibilul drum al supremaţiei pe scenă. Un concert împachetat într-o poveste veselă, sonoră, ritmată. Sunteţi pregătiţi pentru un maraton muzical şi teatral de o oră, unde se trece cu viteza luminii, de la Mozart la rock… şi la chansonete? Puneţi-vă centurile de rezistenţă maximă pentru starea de râs.

Sâmbătă, 13 februarie

SALA MARE

Ora 19.00

CURSA DE ȘOARECI

de Agatha Christie

regia: Erwin Șimșensohn

cu: Ileana Olteanu, Dragoş Stemate / Florin Călbăjos, Lari Giorgescu / Petre Ancuța, Adela Mărculescu, Tomi Cristin, Ada Galeș / Cosmina Olariu, Mihai Calotă / Silviu Biriş, Gavril Pătru / Răzvan Oprea.

„În fiecare dintre noi zace un mister...”

Cursa de șoareci, în regia lui Erwin Șimșensohn, spectacolul care pune micile celule cenușii la treabă, este un irezistibil thriller clasic care îmbină umorul negru, suspansul, situațiile-limită, emoția și jocurile întortocheate ale minții. Fiind vorba de Agatha Christie, „regina crimei”, bineînțeles că nimic nu este ceea ce pare, toată lumea are ceva de ascuns, iar surprizele se dezvăluie la fiecare pas... greșit.

Astfel, un idilic decor britanic devine peste noapte locul de desfășurare a unui formidabil policier, în care fiecare gest reprezintă o potențială probă judiciară.

Într-un conac al Angliei rurale, în plină (și convenabilă) furtună de zăpadă, mai mulți călători excentrici rămân înzăpeziți, rupți de civilizație și de lumea din jur. Însă ce pare la început doar o situație neplăcută, la îndemâna protecției consumatorilor, se transformă rapid într-o cursă a suspiciunilor, temerilor și adevărurilor tăinuite. Și-asta pentru că la radio, printre știrile despre starea drumurilor și puțin jazz, se strecoară un anunț neliniștitor. O crimă s-a petrecut în Londra, iar suspectul, ale cărui semnalmente se potrivesc oricui (chiar și neobișnuiților vizitatori), este în libertate. Printr-un ultim apel înainte de căderea liniilor telefonice, poliția anunță că va trimite un agent la pensiunea izolată. Oare vinovatul se află chiar printre oaspeți?

Cursa de șoareci, al doilea spectacol regizat de Erwin Șimșensohn la TNB, după Memoria apei, este o montare captivantă, cu o distribuție de excepție, replici istețe, umor britanic rafinat și o intrigă palpitantă, al cărei deznodământ pare să se rescrie în mintea fiecăruia dintre noi, pe măsură ce apar noi indicii. Fiecare personaj devine suspect, iar fiecare răsturnare de situație – o lovitură de teatru, în această nouă punere în scenă a uneia dintre cele mai faimoase piese de teatru din lume.

În Londra, Cursa de șoareci a avut premiera pe West End în 1952. Este considerat cel mai longeviv spectacol din istoria teatrului, jucându-se de aproape 66 de ani fără întrerupere: a avut deja peste 27000 de reprezentații, iar din distribuție au făcut parte de-a lungul timpului mai mult de 400 de actori.

SALA PICTURĂ

Ora 19.30

MEMORIA APEI

de Shelagh Stephenson

regia Erwin Șimșensohn

cu: Cecilia Bârbora, Medeea Marinescu / Natalia Călin, Raluca Aprodu, Marius Manole / Vitalie Bichir,

Andrei Finți, Diana Dumbravă.

Trei surori – Teresa, Mary și Catherine – se întorc, după mult timp, acasă, să-și conducă mama pe ultimul drum.

În febra pregătirilor, poveştile lor de viaţă ni se derulează într-un joc înşelător al amintirilor, într-o luptă cu propriii lor demoni. Se nasc întrebări când cinice, când tandre, se aşteaptă răspunsuri de-o viaţă-ntreagă.

În Memoria apei timpul subiectiv intră în conflict cu cel real, iar graniţa între comic şi tragic e dizolvată în regrete şi neîmpliniri. Descoperim, cu acest prilej, un regizor (Erwin Şimşensohn) cu abilităţi de fin psiholog care mizează pe firescul dialogului, suntem cuceriţi de partituri feminine nuanțate. Un spectacol emoţionant în care muzica (Vlaicu Golcea) susţine dinamica trăirilor, iar scenografia (Alina Herescu) conservă amprenta sufletească a eroinelor.

Memoria apei este o călătorie în universul interior al fiecăruia. Un spectacol pentru suflet, despre relaţiile de familie, despre regăsire şi acceptare din iubire.

Duminică, 14 februarie

SALA MARE

Ora 20.00

ALLEGRO, MA NON TROPPO

de Ion Minulescu

regia Răzvan Popa

cu: Gavril Pătru / Răzvan Popa, Marius Rizea, Eugen Cristea, Monica Davidescu / Costina Cheyrouze, Aylin Cadîr / Ileana Olteanu, Victoria Dicu / Raluca Petra.

Autor dramatic jucat cu mare succes pe vremea sa, Ion Minulescu (1881 – 1944) este cunoscut astăzi mai ales ca poet al Romanțelor. Teatrul său merită a fi redescoperit pentru dialogurile vii, umorul alert, naturalețea poveștii, verva intelectuală, originalitatea scriiturii.

O comedie sentimentală, cu încurcături amoroase și suspansuri dramatice. O satiră de moravuri cu un milionar, o soție și un dramaturg, alături de alte personaje pitorești – o amantă, un samsar, o slujnică – vă va ține, timp de o oră și jumătate, captivați de farmecul și savoarea epocii interbelice.

Apariții neașteptate și răsturnări de situație, un ingenios melanj între teatru și realitate, un adulter care se comite sub ochii soțului, sub masca unei piese fictive. O pledoarie pentru firescul în teatru, care trebuie să se inspire din viață.

SALA STUDIO

Ora 19.30

DUMNEZEU SE ÎMBRACĂ DE LA SECOND-HAND

de Iulian Margu

regia: Ion Caramitru

cu: Dorin Andone, Lari Giorgescu, Carmen Ungureanu, Teodora Mareș, Eduard Adam, Armand Calotă, Fulvia Folosea, Ioan Andrei Ionescu / Mihai Munteniță, Athyridis Ivana Alexandra și Diana Dumbravă.

Comedie

Piesă românească în două acte, satiră învăluită în ritmurile valsului, „Dumnezeu se îmbracă de la second-hand” este o surprinzătoare poveste a unei familii traversând deceniile, și a unui pian de marcă, pe turnanta istoriei.

„O piesă cu o structură de text în puzzle, cel puțin așa am văzut-o eu”, ne încredinţează regizorul Ion Caramitru.

„Povestea de bază este desfăcută în mai multe compartimente, reprodusă în mai multe epoci, refăcută abia în final pentru înțelegerea deplină a poveștii. Ca stil, are și un soi de umor frust și unul derivat, are foarte multe trimiteri într-o simbolistică ce sparge tiparele timpului și spaţiului". Sau, altfel spus, „o scurtă istorie a României moderne povestită cu ajutorul unui pian fermecat”, cum spune autorul piesei.

Sunteţi aşteptaţi într-un decor aproape cinematografic, să vedeţi o comedie „de-a râsu-plânsu", în pur stil românesc şi pe acordurile muzicii lui Chopin...

SALA PICTURĂ

Ora 20.00

FIGURANTA

One - Woman - Show

de Andreas Petrescu;

regia Tania Popa;

Muzica originală Liviu Elekes;

cu: Tania Popa.

Spectacol prezentat în cadrul programului "Uși deschise pentru toți"

One - Woman – Show

După succesul cu „Fata din curcubeu”, Tania Popa revine pe scena TNB cu un nou one-woman-show de excepție: Figuranta, de Andreas Petrescu.

Un text emoționant care prezintă povestea tragi-comică a Aniei, o actriță aspirantă, a cărei viață se împarte între încercarea disperată de a-și face o carieră în teatru și neîmplinirile din viața personală.

„Tania Popa este o bombă cu ceas. O bombă cu ceas de lux. Nu stii niciodată când va exploda, iar atunci când o face, reacția e puternică, mătură totul în jur. Dar nu cu violență ci cu sensibilitate. Cu multă căldură.

Figuranta este un text scris special pentru ea. De cum l-a primit s-a aruncat asupra lui ca un om flămând. L-a desfăcut, s-a îmbrăcat cu el, l-a consumat si apoi a devenit al ei. Sunt foarte mulți actori în România. Mulți dintre ei sunt buni. Foarte buni. Tania nu e printre ei. Pentru că Tania este printre cei mai buni. Și acestia sunt puțini. Cuvintele mele se aud pe scenă prin gura Taniei Popa si asa devin mai frumoase. Cuvintele mele înseamnă ceva, au viață în ele, datorită ei. Pentru că asta stie ea să facă. Să explodeze viață pe scenă”. Andreas Petrescu

SALA ATELIER

Ora 20.00

VIVIEN LEIGH: ULTIMA CONFERINȚĂ DE PRESĂ

de Marcy Lafferty

regia Liana Ceterchi

cu: Lamia Beligan.

Piesă prezentată cu acordul Josef Weinberger Limited, Londra

Astă seară, pentru voi, Vivien Leigh, Scarlet cea de neuitat din „Pe aripile vântului” şi temperamentala Lady Olivier, dincolo de scenă!

Supranumită Viv, the world’s darling, în interpretarea tulburătoare a Lamiei Beligan, marea actriţă retrăieşte acea perioadă magică a Hollywood-ului, pe care l-a iubit şi l-a detestat în acelaşi timp. Şi vă oferă, cu impertinenţă, umor, dragoste şi o periculoasă fragilitate, acest moment de intimitate,... ultima ei conferinţă de presă.

„Eu nu sunt o stea de cinema – sunt o actriţă. Să fii un star de cinema reprezintă o viaţă atât de falsă, trăită doar pentru valori false şi pentru publicitate”, mărturisea Vivien Leigh, cea care a marcat scena şi ecranul secolului XX şi care continuă să fascineze şi azi.

Intitulat Vivien Leigh: Ultima conferință de presă, al autoarei americane Marcy Lafferty și în regia Lianei Ceterchi, spectacolul reprezintă o reconstituire emoționantă a ultimelor zilei de viață ale lui Vivien Leigh, devenită acum o umbră a starului adulat de altădată.

Spectacolul este o producție a Teatrului Excelsior și a fost preluat de Teatrul Național București în cadrul programului Uși deschise pentru toți. Cu mare succes la publicul românesc, acest one-woman show a fost elogiat și pe scene importante din Paris și Londra.

SALA MICĂ

Ora 18.00

FETIȚA SOLDAT

de Mihaela Michailov

regia Silvia Roman.

cu: Silvana Mihai / Cristina Juncu. Vocea bunicii (înregistrare audio): Mariana Mihuț.

un spectacol 9G la TNB

Spectacol cu acces general.

Producție realizată de Centrul de Creație și Cercetare Ion Sava în cadrul programului 9G la TNB.

Fetița soldat este o poveste pentru toate vârstele și toate timpurile, purtând cu ea parfumul copilăriei dintotdeauna. Lumea văzută prin ochii unei fetițe de 9 ani este plină de candoare și imprevizibilă ca o joacă serioasă de-a viața și moartea.

Spectacolul se compune ca un puzzle copilăresc din amintirile despre Bunica, personajul central al acestui Cosmos, stăpâna jocurilor și deținătoarea tuturor micilor și marilor întrebări din univers. Bunica este copilăria, este lumea, este viața. De aceea ea nu are voie să dispară, iar micuța Ami se hotărăște să își salveze bunica de la moarte, antrenând în apărarea ei o întreagă armată de soldăței…

Un one woman show – în două interpretări (Silvana Mihai și Cristina Juncu) –, puternic, sensibil, cu umor, actual ca mesaj și abordare, unde realismul psihologic poate atinge profunzimi ale abisului. Un spectacol care, cu delicatețea inocenței, ridică întrebări necesare despre viață, moarte, societate, educație, toleranță.

„Fetița soldat este o piesă despre politica afectelor. O piesă despre o fetiță care-și imaginează o întreagă lume, un complex de acțiuni de apărare pentru a-și salva bunica. O piesă despre o materie care nu se învață la școală: empatia. O piesă despre ce vrem să ne facem atunci când o să fim mari. Sau despre ce n-am apucat să ne facem pentru că oamenii mari ne-au făcut ce-au vrut ei.

O piesă despre bunicile și bunicii care ne-au creat copilării solare, ajutându-ne să înțelegem ce-i cu lumea asta. O piesă despre copii care inventează cel mai tare joc de strategie: apărarea celor dragi. Pentru că solidaritatea și iubirea pot schimba ceva. Și pentru că neimaginată, schimbarea nu poate apărea. Fetița soldat este o piesă despre legături afective care nu se pierd niciodată”. Mihaela Michailov

„Un moment scurt de respiro, de reflecție, de sinceritate față de noi. Un amalgam de întrebări fără răspuns despre iubire, curaj, empatie, dor, viață și moarte prin prisma unei fetițe cu o imaginație imprevizibil de bogată și o curiozitate specifică vârstei. Un univers ludic, candid care cu siguranță ne va reactiva amintiri de demult. Un exercițiu colectiv de reîntoarcere la copilărie. Un spectacol despre și pentru toți cei care și-au dorit să salveze pe cineva drag, cu drag”. Silvia Roman

SALA MEDIA

Ora 11.00

TEATRUL NAŢIONAL PENTRU COPII

spectacol pentru 5-12 ani.

În această stagiune, am construit pentru voi Cetatea poveștilor.

Căsuțele din cetate au fiecare câte o poveste. Voi va trebui să alegeți „căsuța", iar personajele bune sau rele se vor prezenta în fața dumneavoastră.

Jocul de-a teatrul continuă și în acest an ciudat, la Teatrul Național! Vă așteptăm cu drag! Mare atenție! Să nu care cumva să uitați măscuțele acasă!

Teatrul Naţional pentru Copii, proiect iniţiat de Fundaţia Abracadabra, condusă de actorul Marian Râlea, în parteneriat cu Teatrul Naţional din Bucureşti, este locul unde copiii urcă pe scenă şi devin eroii cei buni şi frumoşi ai basmelor. Ca într-o adevărată magie, « înarmaţi » cu doar câteva elemente de costum şi de decor, ei învaţă să-şi înfrângă teama şi să lupte vitejeşte cu duhurile rele, cu forţele cele întunecate din poveştile românilor, de ieri şi de azi.

Înarmaţi cu multă fantezie şi poftă de joc, dar şi cu o recuzită neaşteptată, urcând pe scenă şi învingându-şi teama, micuţilor actori li se oferă şansa ca, la capătul premierei să concureze pentru un rol special, erou de poveste. În lumea magică a teatrului şi a copilăriei, totul este permis. Poţi să lupţi cu forţele rele, ţinând în mână un balon pe post de sabie, şi să le învingi, pentru că la Teatrul Naţional pentru Copii Binele triumfă întotdeauna prin luptă dreaptă.

Fiind vorba numai despre spectacole interactive, copiii trebuie să ştie că există câte un rol pentru fiecare dintre ei şi, odată cu evoluţia poveştii, apare şi şansa de a fi învingător. De-a lungul stagiunii, toţi copiii vor urca pe scenă şi vor deveni Eroi în nemuritoarele basme ale românilor.