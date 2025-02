Crin Antonescu compară parlamentul anilor '90 cu Academia Română

„Deci faptul că aceste forțe politice mi-au făcut această propunere și faptul că eu nu am fost capabil, pentru că am încercat, vă spun sincer, să le fac o contraofertă, să le spun, uite, din cutare și cutare motive, erau multe, nu doresc să revin în viața politică după atâta timp și după ce, atunci când am plecat, am și spus că nu doresc să mai revin, mi-ajunge, aveam totuși 55 de ani atunci și 25 de ani în politică, șase mandate, tot felul de poziții, nu am fost un colecționar niciodată, nu am avut această variantă, pentru că aici este vorba, totuși, de o variantă care se poate fi acceptată în această coaliție și dincolo de asta să fie o variantă care să confere stabilitate pe mai departe României”, a spus Crin Antonescu, la conferința de presă a alianței electorale „România Înainte”.

El a mai spus că aceasta este o competiție deschisă, „oricine poate câștiga, dar e mai greu de evaluat ce se întâmplă în cazul fiecărui câștigător, cu majoritatea parlamentară, cu configurația actuală, cu parlamentul, cu structurile locale și legătura dintre ele. Acestea sunt, totuși, partidele pe care vrem, nu vrem, românii le-au validat prin vot, masiv la alegerile locale, masiv la alegerile europarlamentare și suficient cât să facă o majoritate la alegerile parlamentare”.

Întrebat de ce acum, el a răspuns: „Pentru că altădată n-a fost nevoie, n-au simțit nici nevoia, nici eu”.

Referitor la ce părere are despre politica românească din zilele noastre, candidatul coaliției la alegerile prezidențiale a spus că se declară rezervat „pentru că, după ce pleci din terenul de joc, nu e foarte bine să te dai expert, sau nu e elegant. Erau colegii mei, mulți dintre ei, și când spun colegi, deja nu mă refer doar la liberali, colegi de viață politică erau și ceilalți. Cred că există suficientă experiență, suficientă competență. Acum, cum să vă spun, eu cred că nimeni nu este perfect calificat pe lumea asta pentru poziții atât de grele, cum sunt cele de președinte pe structura noastră constitucională”.

„Și dacă mă gândesc la ce trăim în aceste zile, în plan internațional, dacă mă gândesc la ce urmează, cred că va fi una dintre cele mai dificile misiuni și dacă eu voi fi cel pe care românii îl vor desemna președinte, mă bazez pe ajutorul, pe sprijinul, pe competența foarte multor oameni de care să mă pot ajuta pentru a face acest lucru”, a mai spus Crin Antonescu.

Antonescu a spus, de asemenea, că îi este dor de politica de altădată. „Cu experiența pe care am avut-o atâția ani, pot să vă spun că sunt momente în care mi-e dor de parlamentele din anii '90, unde și comuniștii, și țărăniștii, și bătrânii liberali (...) vorbeau frumos, erau dezbateri de idei, nu se tăvăleau pe jos, nu luau cu telefoane mobile până la toaleta. Erau dezbateri de idei foarte consistente de multe ori, foarte tensionate, dar în limite civilizate, în limite aproape academice”.

„Adică, iau dezbaterile din parlament anilor '90 cu ce se întâmplă acum, ai impresia că acolo, atunci, era Academia Română, nu Parlamentul Român. Îmi pare rău să o spun, dar nu contează, trebuie să privim înainte”, a continuat el.

El a mai spus că generațiile se schimbă, dar „de câte ori suntem nemulțuniți de generațiile mai tinere, trebuie să avem foarte clar în cap responsabilitatea noastră pentru ceea ce nu e bine la ele, pentru că ele sunt generații formate, educate, instruite de către noi”.

