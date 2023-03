Ion Caramitru, sărbătorit și comemorat la Londra în ziua în care ar fi împlinit 81 de ani

Expoziția vernisată în prezența unui numeros public, din care a făcut parte și celebra prim-balerină de la English National Ballet, Francesca Velicu, a cuprins imagini mai puțin cunoscute din ultimii opt ani de viață ai lui Ion Caramitru. Printre personalitățile imortalizate alături de marele actor român s-au numărat Regele Charles (care a vizitat Teatrul Național din București în 2017), președinții Maia Sandu și Klaus Iohannis, filosoful Mihai Șora, criticul de teatru George Banu, actorii George Mihăiță și Victor Rebengiuc, sau jucătoarea de tenis Simona Halep. „Mă bucur că am avut ocazia de a prezenta publicului londonez aceste fotografii, chiar de ziua lui Ion Caramitru. A fost un eveniment vesel și trist în același timp, pentru că a fost o aniversare comemorativă, dacă o pot numi astfel. Discretă, la fel ca aniversările sale din ultimii ani, dar onorată de prezența unui public numeros, pentru că Ion Caramitru a fost foarte apreciat la Londra. Nu uităm că a fost distins cu Order of the British Empire de către Regina Elisabeta a Marii Britanii”, a declarat fotograful Florin Ghioca.

În cadrul evenimentului a fost prezentată și cartea „Caramitru... la plecare”, realizată de regretatul critic de teatru George Banu, la Editura Muzeului Literaturii Române.

Expoziția vernisată la Institutul Cultural Român de la Londra este un elogiu adus memoriei lui Ion Caramitru, o aniversare a carierei sale remarcabile, dar și o comemorare a celui care a fost unul dintre cei mai importanți actori ai scenei românești. Expoziția “Caramitru - Dincolo de scenă” a fost vernisată anterior în deschiderea Festivalului Național de Teatru și la Gala Teatrelor Naționale de la Chișinău, unde a primit aprecierea criticilor și a publicului larg.

Ion Caramitru a fost unul dintre cei mai importanți actori români, cunoscut pentru zeci de roluri remarcabile în teatru și film. A fost ministru al Culturii (1996-2000), director al Teatrului Național din București (2005-2021), Președinte UNITER. Pentru munca sa în stabilirea legăturilor culturale britanico-române, în 1995 Caramitru a fost numit ofițer al Ordinului Imperiului Britanic (OBE). În 1997, ministerul culturii franceze i-a acordat titlul de Chevalier des Arts et des Lettres. În septembrie 2017, a primit la București Ordinul Soarelui Răsare din partea Împăratului Japoniei. Ion Caramitru a încetat din viață pe 5 septembrie 2021 la Spitalul Universitar de Urgență din București, la vârsta de 79 de ani.

Florin Ghioca este jurnalist, critic de teatru și din 2014 fotograf al Teatrului Național din București, președinte fondator al IATP – International Association of Theatre Photographers, autor a peste 15 expoziții de fotografie de teatru.

Expoziția „Caramitru – Beyond the Stage”, realizată cu sprijinul Aqua Carpatica și Domeniile Sâmburești va rămâne deschisă și va putea fi vizitată la sediul ICR din Londra până pe 23 martie.

