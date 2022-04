Maraton de spectacole pentru elevi, în această săptămână, la Teatrul de Balet Sibiu

„Acum când situația a permis să prezentăm spectacole cu ocuparea la capacitate maximă a sălii de spectacole, am reluat tradiția organizării de evenimente pentru elevi. Credem că este important ca noile generații să aibă acces la evenimente culturale de calitate, de aceea în fiecare an punem în scenă o serie de spectacole adaptate pentru tineri. Anul acesta am ales baletul comic «La fille mal gardée», adaptare coregrafică de Aleisha Gardner și Alexandru Fotescu, după Alexander Gorsky și Heinz Spoerli, pe muzică de Ferdinand Herold, Peter Ludwig Hertel și Riccardo Drigo. Spectacolul a avut o durată de doar o oră, iar libretul, în mod diferit de spectacolele pentru publicul adult, a fost înregistrat, pentru ca astfel, toți tinerii spectatori din sală să înțeleagă pe deplin acțiunea baletului. Ne bucură deschiderea școlilor din Sibiu pentru spectacolele noastre și le mulțumim tuturor celor aproape 2.800 de elevi și profesori care ne-au vizitat în aceste patru zile. Vom continua în acest an seria spectacolelor pentru tineri. În acest sens, avem în plan o serie de reprezentații pentru elevi, în luna decembrie, cu spectacolul „Spărgătorul de nuci”.” Ovidiu Dragoman, Manager Casa de Cultură a Municipiului Sibiu, Teatrul de Balet Sibiu

Program Teatrul de Balet Sibiu pentru perioada aprilie - mai 2022

La fille mal gardée

Balet comic în două acte

29, 30 aprilie 2022, ora 19:00

Centrul Cultural „Ion Besoiu” Sibiu

Coregrafia originală: Alexander Gorsky, Heinz Spoerli

Adaptare coregrafică: Aleisha Gardner și Alexandru Fotescu

Muzica: Ferdinand Herold, Peter Ludwig Hertel, Riccardo Drigo

Scenografia: Ionuț Cristian Marin

Durata aproximativă: 2h

Dama cu camelii

Balet neoclasic

17, 18 mai 2022, ora 19:00

Centrul Cultural „Ion Besoiu” Sibiu

Coregrafia: Mehmet Balkan

Asistenți coregrafie: Lale Balkan, Aleisha Gardner

Muzica: Giuseppe Verdi, Pietro Mascagni, Aram Khachaturian

Decoruri: Çebi Tayfun

Costume: Gülay Korkut Dinç

Videoproiecție: Ahmet Șeren

Light design: Radu Drusan

Durată aproximativă: 1 h 35 min