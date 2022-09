„Mașinăria.Musicalul”, o coproducție în regia lui Alexander Hausvater are premiera europeană la Teatrul Național din București

În deschiderea stagiunii 2022-2023, Teatrul Național București și Asociația CREAS pregătesc un spectacol inedit: „Mașinăria. Musicalul”, după piesa „Mașina de calcul” de Elmer Rice. Textul a fost scris în 1923 și a fost considerat, la acea vreme, „cea mai originală și mai inteligentă piesă scrisă până acum de un american, cea mai dură, dar și cea mai vizionară piesă despre societatea modernă văzută vreodată pe Broadway”.

O satiră despre înrobirea ființelor umane în epoca mașinilor, piesa prezintă viața, strania moarte și apoi viața de după moarte a unui contabil anost, Domnul Zero. Când Domnul Zero, o simplă rotiță în angrenajul unei întreprinderi, află că munca lui va fi preluată de o mașinărie, clachează și își ucide șeful. Pentru prima dată în viață, Domnul Zero își ia destinul în propriile mâini, un gest ale cărui consecințe îl vor trimite pe lumea cealaltă, unde i se oferă o nouă șansă la dragoste, viață și mântuire.

Spectacolul montat de Alexander Hausvater are o relevanță profundă pentru lumea de azi în care tehnologia, comunicarea electronică și automatizarea au dus la un conflict neliniștitor între om și moralitatea sa. Cu cât societatea modernă a avansat pe plan tehnologic și științific, cu atât relația dintre un om și celălalt în cadrul unei colectivități se degradează și stă tot mai mult sub semnul egoismului și a materialismului.

*

Din distribuție fac parte actorii: Ioan Andrei Ionescu, Natalia Călin / Oana Berbec, Florentina Țilea/Medeea Marinescu, Tomi Cristin, Istvan Teglas / Petre Ancuța, Monica Davidescu / Iuliana Moise, Fulvia Folosea, Silviu Biriș, Silviu Mircescu, Mihai Munteniță, Daniel Burcea.

Musicalul oferă protagoniștilor prilejul de a se exprima în manieră muzicală, fiind nevoiți să devină performeri și să îmbine jocul cu muzica și dansul. Coloana sonoră îmbină numeroase stiluri, de la piese corale la pop rock, de la operă la muzica anilor 20’, 30’.

„Spectacolul se vrea o lecție în cântec și mișcare. El accentuează necesitatea omului modern de a lupta împotriva tentației tehnologice, ca să ajungă la o înțelegere mai profundă a sinelui, a capacităților și a potențialului individual. E un semnal de alarmă. E o viziune apocaliptică. Ceea ce se întâmplă protagonistului, s-ar putea întâmpla fiecăruia dintre noi.” Alexander Hausvater