Monoloagele solitudinii, premieră

Creație a regizorului Levente Kocsárdi, spectacolul este o distopie teatrală despre singurătate, o ”colecție de singurătăți” care, ca o lentilă concavă, expune, prin câteva fascicule de viață, fragmente de istorii personale, un fenomen global acut. Premiera spectacolului va avea loc sâmbătă, 22 iulie 2023, de la ora 20:00, în Studioul Franciscan (Timișoara, str. E. Ungureanu nr.1). Evenimentul se desfășoară în cadrul stagiunii independente Nocturnalii inside 2023.

Creat în Laboratorul de cercetare și introspecție teatrală Arte-Factum, ca rezultat al unui minuțios proces de documentare bazat pe studii științifice relevante și actuale asupra fenomenului singurătății, spectacolul ”Monoloagele solitudinii” s-a inspirat deopotrivă din realitatea imediată, din cazuri reale, date statistice, din poveștile orașului și din universul operelor scriitorilor Ken Kesey, Franz Kafka, Michel Houellebecq și al cineastului Rainer Werner Fassbinder.

”Astăzi singurătatea nu mai este doar o stare de spirit subiectivă, personală, ci o gravă maladie colectivă, care ne afectează enorm ca indivizi și ca societate, pentru că duce la moartea a milioane de oameni anual. Țări conștiente de flagelul solitudinii, precum Japonia și Marea Britanie, au înființat primele Ministere ale Singurătății. Este crucial să admitem că actuala criză a singurătății nu a apărut din senin, ci a fost considerabil adâncită de o formă narcisistă și egoistă de capitalism, care a normalizat indiferența și a făcut o virtute din interesul de sine. Odată cu sindromul solitudinii apare sentimentul că ai pierdut ceva esential: apartenența la comunitate. Singurătatea, susțin experții, inhibă capacitatea creierului de a simți empatie. Cum să-i aducem pe oameni împreună într-o lume a disipării? În zgomotul infernal al ofertelor comerciale, cum să auzi tăcerea sufocantă a solitudinii? Cum repornim reflexul să ne pese de Celălalt? Monoloagele din care am compus acest puzzle al solitudinii reflectă deopotrivă intimitatea noastră, orașul nostru, și tabloul global al fenomenului. Monoloagele solitudinii compun, în fond, o distopie a unui Robinson Crusoe pe o insulă urbană, așa cum sunt miliioane de alți solitari pe insulele lor la Timișoara, în scara blocului tau, la New York, la Tokyo sau în orice alt loc de pe harta singurătăților. Iar pentru că singurătatea nu mai este un fenoment izolat, rar, ca altădată, am ales să vorbesc despre ea și despre cauzele pentru care s-a răspândit ca o maladie a noului secol nu doar în tonuri grave, ci și cu umor, ironie și sarcasm ”, - Levente Kocsárdi, regizor.

Actriţa Fall Ilona s-a născut în 22 ianuarie 1940 la Târgu Mureş şi a jucat în cea mai mare parte a carierei sale pe scena Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timișoara, din a cărui trupă face parte din 1978. În toţi aceşti ani a interpretat peste 90 de roluri, distingându-se printr-o fermecătoare prezenţă scenică şi un deosebit talent muzical. A fost mentorul mai multor generaţii de tineri actori şi se numără printre cei mai buni cunoscători ai cântecului popular și romanţelor maghiare, fiind și o interpretă strălucită de cabaret și operetă. A debutat în limba română pe scena Teatrului din Brașov, unde l-a avut director și regizor pe Sică Alexandrescu, în spectacolele Vlaicu Vodă și Ziariștii. Înainte de a-și începe longeviva carieră timișoreană, a fost actriță la teatrul din Sfântu Gheorghe. La cei 83 de ani ai ei, Fall ”Babuci” Ilona este decana de vârstă a actorilor în activitate la Timișoara și probabil cea mai longevivă actriță într-un rol principal: Regina, în spectacolul „Ultima mutare”, regia de Kocsárdi Levente, montare care a avut premiera în 2016, la Teatrul Maghiar de Stat din Timișoara. Fall Ilona face parte şi din echipa care a fondat redacţia de limbă maghiară la Radio Timişoara, în 1990, şi este până astăzi cea mai populară voce a radioului maghiar timişorean

Alături de Fall Ilona, distribuția premierei este alcătuită din actori și muzicieni din România, Serbia și Republica Moldova: Darie Doklean, Andrei Elek, Maria Leca, Aida Olaru, Teo Cauș, Ana Andone, Serena Voaideș. Echipa de creație a regizorului Levente Kocsárdi pentru acest proiect teatral cu arhitectură modulară îi cuprinde pe Mona Donici (dramaturgie), Anca Stoica (coregrafie), M.C.Donici (decoruri), Amy Bujancă (costume, asistent scenografie), Sebastian Hamburger (video mapping), Zoltán Gidó (light design), Sebastian Bayer (sound design), Lilian Lupanciuc (grafică).

››› Vezi galeria foto ‹‹‹