Operă contemporană în viziunea noii generaţii de artişti în spectacolul „Opera in Your Pocket” din 21 mai, de la ARCUB

Evenimentul din 21 mai este realizat de Goethe-Institut în parteneriat cu Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, Săptămâna Internațională a Muzicii Noi (SIMN), Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Universitatea Națională de Muzică București, Asociația Dacia Pro Academica, Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative – CINETic din cadrul Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” București.

Curatorul „Opera in Your Pocket” şi regizorul de operă Robert Lehmeier declara „Opera este un gen viu care continuă să fascineze și să genereze noi forme de expresie, adaptate vremurilor în care trăim. Un teatru muzical de succes se bazează pe o colaborare strânsă între compozitori, libretiști, dirijori, regizori, interpreți şi scenografi. În anul 2021, au avut loc ateliere «Opera in Your Pocket» în toate aceste domenii, sub îndrumarea unor experți naționali și internaționali. În urma selecției, au fost alcătuite trei echipe pentru a crea trei opere de cameră.”

„Opera in Your Pocket” prezintă, într-o manieră nouă și captivantă, trei opere contemporane de mici dimensiuni inspirate de lumea contemporană: „E vina ta!”, „Banii, banii, banii!” şi „Ciorbă primordială”.

„Cele trei povești, bazate pe librete scrise de regizoarea de teatru Ruxandra Simion, scenaristul Gabriel Corneanu și actrița Mara Căruțașu, au ca punct de plecare «întâmplări adevărate care deschid jurnalele de știri». Sebastian Androne-Nakanishi (Ciorba primordială) își propune să provoace auditoriul cu întrebări precum «Mai are sens să aducem astăzi copii pe lume?», DanDe Popescu (Banii, banii, banii) trimite la lumea caragialescă prin evocarea în cheie parodică a lăcomiei, crimei și răsturnărilor de situații, iar Simona Strungaru (E vina ta) ne vorbește sonor despre jocuri de putere și despre «inversarea rolurilor victimă-agresor», evocând tragedia petrecută la Caracal în 2019.” Scena 9

Pe scenă vor urca sopranele Andreea Novac şi Mihaela Maxim, mezzosoprana Antonela Bârnat, baritonul Cătălin Petrescu şi basul Iustinian Zetea, cu participarea ansamblului coral alcătuit din sopranele Alina Bosovici şi Bianca Timaru şi mezzosoprana Ştefania Chitulescu.

„O seară minunată de operă contemporană, care sună atât de expresiv și de explicit, uneori chiar atât de intruziv, încât nu poți rezista spontaneității sale. Motivul pentru care aceasta este atât de autentică și atrăgătoare este, probabil, pentru că dă glas ideii după care și-a făcut-o motto Heinrich Neuhaus atunci când a scris fraza lui Pasternak în cartea sa despre «Arta de a cânta la pian»: «Auzul este un organ al sufletului».” Tim Benjamin, compozitor, regizor și scenarist, membru in juriul Concursului International George Enescu, Bucuresti 2022.

DUMINICĂ, 21 MAI, ORA 17.00

OPERA IN YOUR POCKET

E vina ta!!!!!!

Autoare: Mara Căruțașu

Regie: Elena Morar

Compozitor: Simona Strungaru

Scenografie: Alexandra Lupeș

Distribuție:

Polițista – Mihaela Maxim

Primarul – Iustinian Zetea

Judecătorul – Cătălin Petrescu

Procurorul – Andreea Novac

PR - ista – Antonela Barnat

Fata 1 - Soprană – Alina Bosovici

Fata 2 – Mezzosoprană – Ștefania Chitulescu

Fata 3 – Soprana coloratură – Bianca Timaru

Libretul „E vina ta" este ficționalizarea unor evenimente reale petrecute în Caracal (România) 2019. Urmărind firul narativ a celor petrecute atunci, așa cum a fost cazul prezentat în presă, sunt dezbătute teme precum dezumanizarea și ipocrizia autorităților, eșecul intervenirii în cazul răpirilor, statutul femeii în România, instrumentalizarea victimei și manipularea prin intermediul campaniilor de presă și inducerea sentimentului de vinovăție colectivă într- un stat în care nimeni nu își asumă greșelile. Totodată se arată respect pentru victimele reale care au dat dovadă de o forță extraordinara dar au fost lăsate fără apărare din partea autorităților.

Banii, banii, banii

Autor: Gabriel Corneanu

Regie: Dan Vasile

Compozitor: Dande Popescu

Scenografie: Ioana Groza

Distribuție:

Margareta – Antonela Barnat

Mădălina – Mihaela Maxim

Carmen – Andreea Novac

Lucian – Cătălin Petrescu

Marian – Iustinian Zetea

3 Călăuze – Bianca Timaru, Alina Bosovici, Ștefania Chitulescu

În urma morții lui Marian, soția acestuia (Margareta), cele două fiice și ginerele său incep sa caute o presupusa avere, pe care bărbatul ar fi ascuns-o undeva în perimetrul casei. Margareta, proaspăta văduvă, este cea care inițiază această căutare, lovindu-se, însă, de reținerile ginerelui ei, precum și de ezitatrile celor două fiice. Pe măsură ce cotrobăie prin casă în căutarea cufărului cu bani, cei patru își lansează reciproc diverse atacuri verbale. Astfel, iese la iveală ipocrizia de care au dat dovadă în tot acest timp, în special Margareta care își disprețuiește profund fetele și relațiile pe care acestea le au. Atunci când personajele găsesc cufărul și vor să îl deschidă, Marian își face apariția din senin, dezvăluind intenția pe care a avut-o atunci când a decis să își însceneze moartea. Finalul aduce o ultimă întorsătură de situații prin care se punctează încă o dată aspectul tematic al libretului, implicând chiar și instanța publicului pentru ca deznodământul poveștii să fie complet.

Ciorba primordială

Autoare: Ruxandra Simion

Coautor: Sebastian Androne-Nakanishi

Regie: Elena Morar

Compozitor: Sebastian Androne

Scenografie: Șteff Chelaru

Distribuție:

EA: Mihaela Maxim

EL: Cătălin Petrescu

Serpente (Șarpele): Antonela Barnat

Alga 1: Bianca Timaru

Alga 2: Alina Bosovici

Alga 3: Ștefania Chitulescu

Un cuplu format dintr-un climatolog și un compozitor se află în mijlocul unei crize și este pus în fața unei alegeri foarte grele, dar foarte importante. Cei doi vor călători pe tărâmuri necunoscute pentru a înțelege mai bine situația în care se află și pentru a reflecta asupra opțiunilor pe care le au la îndemână pentru viitor.