„Opera in your pocket” la Odeon

Trei echipe de tineri creatori au ocazia să pună în scenă producții de teatru muzical într-o manieră nouă și captivantă, prin proiectul Opera in Your Pocket. Trei povești noi vor fi prezentate publicului, sâmbătă și duminică, 17 și 18 septembrie, ora 19:30, Sala Studio a Teatrului Odeon, într-un spectacol creat de artiști români între care există o strânsă colaborare de la începutul anului 2021.

În colaborare cu Goethe-Institut, Teatrul Odeon și Universitatea Națională de Muzică din București, sub îndrumarea unor mentori internaționali, tineri compozitori, regizori, scenografi și libretiști români au lucrat împreună pentru a surprinde viziunea lor despre lumea contemporană în cuvinte, sunet, decor, lumină, cântec, muzică.

„Opera in Your Pocket este un proiect-far și un punct de întâlnire pentru toți cei care înțeleg opera ca formă de artă vie!” - Robert Lehmeier, regizor de operă și curator al proiectului Opera in Your Pocket.

Proiectul cuprinde trei micro-opere

„E vina ta!" (libret Mara Căruțașu, muzica Simona Strungaru, regia Elena Morar, scenografia Alexandra Lupeș)

„Banii, banii, banii!” (libret Gabriel Corneanu, muzica DanDe Popescu, regia Dan Vasile, scenografia Ioana Groza)

„Ciorbă primordială” (libret Ruxandra Simion & Sebastian Androne-Nakanishi, muzica Sebastian Androne-Nakanishi, regia Elena Morar, scenografia Ștefana Chelaru).

Ca orice gen muzical, opera este în continuă schimbare. La fel ca un organism viu, se adaptează la vremuri, se schimbă odată cu lumea în care trăim și rămâne o oglindă constantă a societății în care este creat - în orice caz, trebuie să o facă dacă vrea să continue să conteze ca formă de artă.

Oricine a văzut operele expresioniste ale secolului XX, cum ar fi „Lulu" și „Wozzeck" de Alban Berg, sau a admirat piese din secolul XXI, cum ar fi „Alice în Țara Minunilor" de Unsuk Chin, este deja familiarizat cu atracția operei moderne, care reușește să împletească atât de bine trecutul cu prezentul.

Acest lucru face din operă un gen incitant și încântător atât pentru public, cât și pentru artiștii implicați. Are o formă proprie de exprimare și, astfel, lărgește orizonturile culturale ale publicului său.

Proiectul nostru oferă ocazia de a scoate opera contemporană din acest sertar și de a o pune în lumina reflectoarelor. „Opera in your pocket” promovează în mod deliberat muzica nouă și artiștii tineri și își propune să arate publicului valoarea noilor forme de exprimare în genul tradițional al operei. De asemenea, își propune să faciliteze un laborator de operă de cameră în cadrul Studioului de Operă și Multimedia al Universității de Muzică din București, care să devină un punct de referință pentru opera contemporană și experimentală din întreg spațiul cultural de limbă română.

Varietatea artiștilor și a domeniilor implicate în proiect creează un teren fertil pentru noi idei, iar arta contemporană poate fi accesibilă unui nou public.

Pe termen lung, însă, „Opera in your pocket” nu ar trebui să rămână un copil unic, ci să creeze un model pentru teatre și universități care să promoveze producția și schimbul de opere de cameră contemporane în propria țară, precum și în țările vecine cu proiecte similare.

Muzica: SIMONA STRUNGARU, SEBASTIAN ANDRONE, DANDE POPESCU

Librete: RUXANDRA SIMION, GABRIEL CORNEANU, MARA CĂRUȚAȘU

Soliști: MIHAELA MAXIM, ANTONELA BARNAT, ANDREEA NOVAC, CĂTALIN PETRESCU, IUSTINIAN ZETEA

Cor: BIANCA TIMARU, ALINA BOSOVICI, ȘTEFANIA CHIȚULESCU

Interpretează: ANSAMBLUL SONOMANIA, dirijoare - SIMONA STRUNGARU

Regie: ELENA MORAR, DAN VASILE

Scenografie și costume: IOANA GROZA, ALEXANDRA LUPEȘ, ȘTEFF CHELARU

Curator proiect: ROBERT LEHMEIER

Mentori:

ROBERT LEHMEIER – REGIE

DAN DEDIU – COMPOZIȚIE

THEO HERGHELEGIU – LIBRETE

ADRIAN DAMIAN – SCENOGRAFIE