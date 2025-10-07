Opereta iese din tipare – o săptămână dedicată teatrului muzical contemporan

Te iubesc, te vreau, dar te schimbi – 9 octombrie ora 19.00

Next to Normal – 11 octombrie ora 18.00

Dipticul teatru-operă Frumosul indiferent / Vocea umană – 12 octombrie ora 18.00

Biletele se pot achiziționa online de pe ticketstore.ro, eventim.ro și de la casa de bilete a Teatrului Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” – Bulevardul Octavian Goga nr. 1.

Te iubesc, te vreau, dar te schimbi - 9 octombrie (următoarea reprezentație 23 noiembrie)

Joe di Pietro, autorul cărții care stă la baza musicalului și al libretului, descrie foarte plastic esența acestei comedii despre relații:

„OK, uite o idee: te căsătorești, juri iubire eternă, aduci pe lume câțiva omuleți care depind complet de tine vreme de optsprezece ani, îți iei o slujbă, stai acasă în toate weekend-urile și nu mai vezi nici o altă femeie goală pentru tot restul vieții tale.”

I Love You, You’re Perfect, Now Change este unul dintre cele mai de succes musicaluri miniatură (off-Broadway) cu 5.003 reprezentații la Westside Theatre din New York pe parcursul a 12 ani și o traiectorie internațională impresionantă cu spectacole în 32 de țări și peste 15.000 de reprezentații la nivel mondial.

Spectacolul în regia actorului Victor Bucur include în distribuție nume sonore ale scenei teatrale românești precum: Tania Popa (9 oct.) sau Maria Buză (23 nov.)

Next to Normal – 11 octombrie (următoarea reprezentație - 22 noiembrie)

Musicalul rock Next to Normal spune povestea familiei Goodman, măcinată de trauma unei pierderi tragice care declanșează tulburarea bipolară a mamei – Diana. Un subiect dificil, de actualitate, abordat însă fără menajamente. Finalul aduce o notă de speranță, o promisiune că acolo unde există iubire se pot depăși toate încercările vieții.

Al doilea spectacol din această săptămână este și cel mai premiat: trei Tony Awards în anul 2009 (pentru muzica originală și pentru orchestrație) și unul dintre cele 10 musicaluri care au primit vreodată Pulitzer for Drama în istoria de peste 100 de ani a prestigiosului premiu. În anul 2024 este nominalizat la patru categorii ale celei mai importante distincții ale scenei britanice, Lawrence Olivier Awards. Producția de pe Broadway a strâns 734 de reprezentații în numai trei ani de la premieră, urmate de peste alte 5.000 în toată lumea.

Frumosul indiferent / Vocea umană – 12 octombrie

O experiență unică pe scenele din București – Frumosul Indiferent / Vocea umană – o piesă de teatru și o operă unite într-o dramaturgie comună ce dă ocazia unui adevărat tur de forță sopranei Oana Șerban. Este povestea unei relații de cuplu în două etape: indiferența și despărțirea. Pot ei oare să aibă parte de un final fericit? Sau ea își va proiecta un happy-end bazat pe trăirile intense din timpul relației și sentimentele profunde față de partener?

Jean Cocteau a scris piesa Frumosul Indiferent pentru Edith Piaf – ideală pentru a portretiza femeia sfâșiată de gelozie care susține un monolog forțat de lipsa de reacție a iubitului indiferent pe întreg parcursul piesei. Tensiunea dramatică este amplificată la paroxism de puterea muzicii lui Francis Poulenc în Vocea umană, cu atât mai mult cu cât intervine și distanța fizică dintre cei doi parteneri ce comunică acum prin telefon.

Conceptul dipticului semnat de Radu Petrovici este pus în scenă de Oana Rusu.

Programul complet este disponibil pe site-ul oficial al teatrului: www.opereta.ro.